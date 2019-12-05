Отзыв на: Фудзи-Хаконэ-Изу: открыть красоту Японии А Анна 5 Удивительно насыщенная экскурсия по невероятно живописным местам. Ирина - идеальный гид, потому что она очень пунктуальна, собранна, ответственна; при этом она входит во все потребности группы и искренне старается не просто отработать маршрут, но сделать путешествие комфортным, не забывая ни об увлекательности, ни об информативности в самом энциклопедическом смысле. Большое спасибо!

Отзыв на: Фудзи-Хаконэ-Изу: открыть красоту Японии С Слава 5 Хотел бы поблагодарить Ирину за отлично организованную интересную экскурсию. Ирина прекрасно знает историю, традиции и современные нравы японцев. Снабдила всей необходимой информацией по передвижению в Хаконе, а также помогла сориентироваться с продолжением моего путешествия в Киото. Несмотря на не лучшую погоду, у меня остались только положительные впечатления) рекомендую!

Отзыв на: Целебные воды Хаконе А Александр 5 Экскурсия очень понравилась. Мила замечательный гид.

Отзыв на: Целебные воды Хаконе П Пётр 5 В Японию полетел первый раз, с чувством легкого волнения, т. к. не знаю английского, тем более японского языкa. Договорившись с Милой об экскурсии "Целебные воды Хаконе". Получил подробные инструкции как добраться до места встречи. С первых минут общения понял, что "попал в хорошие руки". Мила очень чуткий и внимательный человек, настоящий профессионал своего дела. На любой вопрос по Японии я получал глубокий, развернутый ответ. Узнал много интересной информации. По лечебным водам Хаконе особые впечатления. Я давно мечтал посетить эти места. Впечатляет атмосфера гармонии и красоты вокруг. Замечательный пейзаж, пение птиц, журчание воды… Компания японцев, отдыхающих рядом, очень тихо общались, не нарушая общей атмосферы. Лично мое ощущение, что в такие места надо ехать на несколько дней, чтобы насладиться этой красотой, отдохнуть душой и телом. И лучше не в выходные и праздники, а в будни, как советует гид. Огромная благодарность Миле за ее профессионализм и человеческие качества.