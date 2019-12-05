Все экскурсии в Хаконе
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Хаконе – доступно 3 экскурсии на 2021 год, 6 ⭐ отзывов, цены от €233. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Хаконе почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Японии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
9ч
€500
за 1-5 чел.
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
На автомобиле, кораблике и канатной дороге по самым живописным местам региона
Индивидуальная экскурсия
10ч
€350
за 1-8 чел.
Фудзи-Хаконэ-Изу: открыть красоту Японии
Потрясающие природные ландшафты и термальные источники в районе гор Хаконэ
Индивидуальная экскурсия
7ч
€233
за 1-6 чел.
Целебные воды Хаконе
Сопровождение на знаменитый курорт с горячими источниками в полутора часах езды от Токио
Последние отзывы «Экскурсии Хаконе»
- Отзыв на: Фудзи-Хаконэ-Изу: открыть красоту ЯпонииААнна5 декабря 2019Удивительно насыщенная экскурсия по невероятно живописным местам. Ирина - идеальный гид, потому что она очень пунктуальна, собранна, ответственна; при этом она входит во все потребности группы и искренне старается не просто отработать маршрут, но сделать путешествие комфортным, не забывая ни об увлекательности, ни об информативности в самом энциклопедическом смысле. Большое спасибо!
- Отзыв на: Фудзи-Хаконэ-Изу: открыть красоту ЯпонииССлава15 мая 2019Хотел бы поблагодарить Ирину за отлично организованную интересную экскурсию. Ирина прекрасно знает историю, традиции и современные нравы японцев. Снабдила всей необходимой информацией по передвижению в Хаконе, а также помогла сориентироваться с продолжением моего путешествия в Киото. Несмотря на не лучшую погоду, у меня остались только положительные впечатления) рекомендую!
- ААлександр2 ноября 2017Экскурсия очень понравилась. Мила замечательный гид.
- ППётр27 февраля 2017В Японию полетел первый раз, с чувством легкого волнения, т. к. не знаю английского, тем более японского языкa. Договорившись с Милой об экскурсии "Целебные воды Хаконе". Получил подробные инструкции как добраться до места встречи. С первых минут общения понял, что "попал в хорошие руки". Мила очень чуткий и внимательный человек, настоящий профессионал своего дела. На любой вопрос по Японии я получал глубокий, развернутый ответ. Узнал много интересной информации. По лечебным водам Хаконе особые впечатления. Я давно мечтал посетить эти места. Впечатляет атмосфера гармонии и красоты вокруг. Замечательный пейзаж, пение птиц, журчание воды… Компания японцев, отдыхающих рядом, очень тихо общались, не нарушая общей атмосферы. Лично мое ощущение, что в такие места надо ехать на несколько дней, чтобы насладиться этой красотой, отдохнуть душой и телом. И лучше не в выходные и праздники, а в будни, как советует гид. Огромная благодарность Миле за ее профессионализм и человеческие качества.
- ННаталья14 апреля 2016Замечательная экскурсия и очень хороший гид. Рассказал много интересного. Окликалась на наши просьбы и старалась сделать поездку максимально для нас комфортной. Семьям с детьми рекомендую выбирать Юнисан комплекс. Там есть общая зона, где можно быть вместе с детьми. А в этой зоне горки с горячей водой из источников, бассейны под открытым небом. Так же разнообразные бассейны под крышей: с кофе, с саке, с вином. Очень понравилось озеро и вид на Фудзи. Она дама капризная, нам не показалась во всей красе, но не смотря на это, стоит подняться на видовую площадку. Очень рекомендую эту экскурсию. После урбанистического Токио в Хаконе отдыхаешь душой и телом.