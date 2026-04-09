Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
На автомобиле, кораблике и канатной дороге по самым живописным местам региона
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
от $699 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Целебные воды Хаконе
Сопровождение на знаменитый курорт с горячими источниками в полутора часах езды от Токио
Начало: В районе вокзала JR Shinjuku
21 авг в 08:30
22 авг в 08:30
от $380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
Потрясающие природные ландшафты и термальные источники в районе гор Хаконэ
Начало: Отель путешественников в центральной части Токио
30 сен в 07:00
3 окт в 07:00
от $450 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Ощутить умиротворение Хаконэ: святилище, онсэны и Фудзи
Искусство, природа и релакс
Завтра в 13:00
10 авг в 08:00
от $480 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Хаконе к Фудзи: озёра, святыни и лучшие панорамы Японии
Путешествие не про спешку, а про впечатления, атмосферу и знакомство с традициями страны
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от $465 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
По Хаконе с гидом-востоковедом
Провести день среди гор, пейзажей и горячих источников
Завтра в 13:00
12 авг в 15:00
от $500 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Национальный парк Хаконе: индивидуальная экскурсия
Начало: Токио
Расписание: Ежедневно в 09:00.
$450 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Отдых в горах на горячих источниках Хаконэ
Начало: Отель
$400 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Советуем поездку в Хаконе от души тем, кто хочет поймать немного дзэна, готов к созерцанию, нежному релаксу наедине с природной
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В
Хочу выразить свою благодарность Миле за экскурсию! Программа полностью совпала с тем, что было указано в описании и даже больше
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Все было на высочайшем уровне! Огромное спасибо Ирине!
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И
Отличная поездка, остались очень довольны. Ирина- внимательный и чуткий гид, много знает. Посетили все, что могли и даже больше. С удовольствием будет рекомендовать эту поездку всем
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Это вторая экскурсия с Ириной в нашу осеннюю поездку в 2024 году. На этот раз это была увлекательная поездка в
+6
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Сергей, спасибо вам огромное за экскурсию: профессионально, четко, ясно. На любой вопрос всегда получали ответ знающего человека. Полюбили Японию-повезем эту любовь в Россию!!! Приезжайте к нам, будем всегда рады!!!!
+1
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А
Ездили 17 августа 2024 на экскурсию в национальный парк. Благодарим организатора за такой день!
На машине нас забрали из отеля, по
На машине нас забрали из отеля, по
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Н
Прекрасное путешествие! Сергей очень ответственно подошел к организации экскурсии для нашей большой компании, нашел большую комфортную машину, организовал обед в
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E
Спасибо Ирине за экскурссию в Хаконе. С огромным удовольствием погуляли по этому региону, посетили онсен. Ира чудесно владеет информацией, как
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С
Экскурсия очень понравилось, но нам не хватило микрофона, чтоб слышно было всем. А так все прошло отлично. Спасибо большое экскурсоводу Ирине.
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Всего 21 отзыв в Хаконе
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Ответы на вопросы от путешественников по Хаконе
Самые популярные экскурсии в Хаконе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8:
Сколько стоит экскурсия по Хаконе в августе 2026
Сейчас в Хаконе можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 380 до 699. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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