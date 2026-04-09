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Экскурсии в Хаконе

Найдено 8 экскурсий в Хаконе на русском языке, цены от $380. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
На машине
Канатная дорога
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
На автомобиле, кораблике и канатной дороге по самым живописным местам региона
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
от $699 за всё до 5 чел.
Целебные воды Хаконе
6 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Целебные воды Хаконе
Сопровождение на знаменитый курорт с горячими источниками в полутора часах езды от Токио
Начало: В районе вокзала JR Shinjuku
21 авг в 08:30
22 авг в 08:30
от $380 за всё до 4 чел.
Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
Пешая
10 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
Потрясающие природные ландшафты и термальные источники в районе гор Хаконэ
Начало: Отель путешественников в центральной части Токио
30 сен в 07:00
3 окт в 07:00
от $450 за всё до 6 чел.
Ощутить умиротворение Хаконэ: святилище, онсэны и Фудзи
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Ощутить умиротворение Хаконэ: святилище, онсэны и Фудзи
Искусство, природа и релакс
Завтра в 13:00
10 авг в 08:00
от $480 за всё до 8 чел.
Из Хаконе к Фудзи: озёра, святыни и лучшие панорамы Японии
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Хаконе к Фудзи: озёра, святыни и лучшие панорамы Японии
Путешествие не про спешку, а про впечатления, атмосферу и знакомство с традициями страны
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от $465 за всё до 4 чел.
По Хаконе с гидом-востоковедом
Пешая
8 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
По Хаконе с гидом-востоковедом
Провести день среди гор, пейзажей и горячих источников
Завтра в 13:00
12 авг в 15:00
от $500 за всё до 5 чел.
Национальный парк Хаконе: индивидуальная экскурсия
Пешая
11 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Национальный парк Хаконе: индивидуальная экскурсия
Начало: Токио
Расписание: Ежедневно в 09:00.
$450 за всё до 8 чел.
Отдых в горах на горячих источниках Хаконэ
Пешая
9 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Отдых в горах на горячих источниках Хаконэ
Начало: Отель
$400 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Елена
Целебные воды Хаконе
Советуем поездку в Хаконе от души тем, кто хочет поймать немного дзэна, готов к созерцанию, нежному релаксу наедине с природной
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красотой, погрузившись в горячий источник. Мила очаровательный знаток Японии, коренной житель, остроумный, тонкий человек! Мила проявит о Вас заботу, подробнейшим образом всё пояснив! Тем, кто хочет бегать по всем знаковым местами одновременно- не рекомендую! Это - моно тур для тех, кто умеет переключаться с суеты на дущевный релакс. Мила- грандиозная! Супер!

Советуем поездку в Хаконе от души тем, кто хочет поймать немного дзэна, готов к созерцанию, нежному
Советуем поездку в Хаконе от души тем, кто хочет поймать немного дзэна, готов к созерцанию, нежному
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В
Целебные воды Хаконе
Хочу выразить свою благодарность Миле за экскурсию! Программа полностью совпала с тем, что было указано в описании и даже больше
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- бонусом была помощь с организацией поездки на синкансэне из Одавары в Киото. Сама же экскурсия очень информативная и познавательная. Удалось не спеша (а в источниках это главное) окунуться в буквальном смысле в культуру этой удивительной страны. Теперь я рекомендую такую поездку всем своим знакомым и друзьям.

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Rosa
Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
Все было на высочайшем уровне! Огромное спасибо Ирине!
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И
Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
Отличная поездка, остались очень довольны. Ирина- внимательный и чуткий гид, много знает. Посетили все, что могли и даже больше. С удовольствием будет рекомендовать эту поездку всем
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Татьяна
Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
Это вторая экскурсия с Ириной в нашу осеннюю поездку в 2024 году. На этот раз это была увлекательная поездка в
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национальный парк Хаконе. И, как всегда, все прошло отлично, четко и без «задоринки»!

Начали с приятной поездки из Токио до станции Хаконэ Юмото, а дальше началось настоящее приключение. Прогулка по старому тракту с его атмосферной заставой перенесла нас на несколько веков назад. Каждый уголок здесь дышит историей.

Святилище Хаконэ стало настоящим подарком для души. Этот невероятный уголок природы и духовности наполнил нас покоем и вдохновением. А путешествие на кораблике по озеру и подъем на канатной дороге — это просто мечта! С высоты 1044 метров виды были завораживающие, а вулканическая активность придала этому месту особую магию.

Музей под открытым небом стал прекрасным завершением дня. Под чутким руководством Ирины даже мой муж, который не увлекался искусством, нашел что-то для себя. Ее знания, умение рассказывать и внимание к организации сделали эту поездку незабываемой.

Ирина, спасибо вам огромное за вашу профессиональность, доброжелательность и искреннюю любовь к своему делу. Вы делаете каждое путешествие особенным и дарите незабываемые эмоции. Уже ждем нашей следующей поездки с вами!

Это вторая экскурсия с Ириной в нашу осеннюю поездку в 2024 году. На этот раз это
Это вторая экскурсия с Ириной в нашу осеннюю поездку в 2024 году. На этот раз это
Это вторая экскурсия с Ириной в нашу осеннюю поездку в 2024 году. На этот раз это
Это вторая экскурсия с Ириной в нашу осеннюю поездку в 2024 году. На этот раз это+6
Это вторая экскурсия с Ириной в нашу осеннюю поездку в 2024 году. На этот раз это
Это вторая экскурсия с Ириной в нашу осеннюю поездку в 2024 году. На этот раз это
Это вторая экскурсия с Ириной в нашу осеннюю поездку в 2024 году. На этот раз это
Это вторая экскурсия с Ириной в нашу осеннюю поездку в 2024 году. На этот раз это
Это вторая экскурсия с Ириной в нашу осеннюю поездку в 2024 году. На этот раз это
Это вторая экскурсия с Ириной в нашу осеннюю поездку в 2024 году. На этот раз это
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Александра
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
Сергей, спасибо вам огромное за экскурсию: профессионально, четко, ясно. На любой вопрос всегда получали ответ знающего человека. Полюбили Японию-повезем эту любовь в Россию!!! Приезжайте к нам, будем всегда рады!!!!
Сергей, спасибо вам огромное за экскурсию: профессионально, четко, ясно. На любой вопрос всегда получали ответ знающего
Сергей, спасибо вам огромное за экскурсию: профессионально, четко, ясно. На любой вопрос всегда получали ответ знающего
Сергей, спасибо вам огромное за экскурсию: профессионально, четко, ясно. На любой вопрос всегда получали ответ знающего
Сергей, спасибо вам огромное за экскурсию: профессионально, четко, ясно. На любой вопрос всегда получали ответ знающего+1
Сергей, спасибо вам огромное за экскурсию: профессионально, четко, ясно. На любой вопрос всегда получали ответ знающего
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А
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
Ездили 17 августа 2024 на экскурсию в национальный парк. Благодарим организатора за такой день!
На машине нас забрали из отеля, по
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дороге много рассказали про Японию, про традиции, культуру, мы увидели шапку Фудзи. Получили ответы на все наши вопросы!)
Программу поездки корректировали под наши пожелания.
Национальный парк однозначно стоит посетить! Очень красивое озеро Аши, Долина гейзеров. Плюс, на машине было очень удобно переезжать от одной локации к другой.
А после экскурсии нас отвезли в рекан, который мы забронировали, что тоже было очень удобно.
Легкое и приятное общение, высокий сервис и насыщенная программа. Нам было очень интересно!
Рекомендуем обратиться к Сергею и Михаилу🔥

Ездили 17 августа 2024 на экскурсию в национальный парк. Благодарим организатора за такой день!
Ездили 17 августа 2024 на экскурсию в национальный парк. Благодарим организатора за такой день!
Ездили 17 августа 2024 на экскурсию в национальный парк. Благодарим организатора за такой день!
Ездили 17 августа 2024 на экскурсию в национальный парк. Благодарим организатора за такой день!
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Н
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
Прекрасное путешествие! Сергей очень ответственно подошел к организации экскурсии для нашей большой компании, нашел большую комфортную машину, организовал обед в
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красивым месте с прекрасной кухней. Очень интересный рассказчик, очень хорошо знает историю и умеет интересно ее преподнести. Мы много успели посмотреть красивых мест, получили множество незабываемых впечатлений и сделали огромное количество прекрасных фотографий и видео. Однозначно рекомендую.

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E
Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
Спасибо Ирине за экскурссию в Хаконе. С огромным удовольствием погуляли по этому региону, посетили онсен. Ира чудесно владеет информацией, как
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общей, так и деталями. Очень спокойно и увлекательно рассказывает. Ира очень чётко распланировала весь маршрут и помогала нам пунктуально передвигаться по нему, чтобы все успеть.

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С
Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ
Экскурсия очень понравилось, но нам не хватило микрофона, чтоб слышно было всем. А так все прошло отлично. Спасибо большое экскурсоводу Ирине.
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Всего 21 отзыв в Хаконе

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Хаконе

Самые популярные экскурсии в Хаконе
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8:
  1. Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу;
  2. Целебные воды Хаконе;
  3. Поездка в японский национальный парк - горный район Хаконэ;
  4. Ощутить умиротворение Хаконэ: святилище, онсэны и Фудзи;
  5. Из Хаконе к Фудзи: озёра, святыни и лучшие панорамы Японии.
Сколько стоит экскурсия по Хаконе в августе 2026
Сейчас в Хаконе можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 380 до 699. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Предлагаем вам посетить Хаконе и Японию в 2026 году на русском языке по цене от $380. Наши экскурсии помогут вам посмотреть достопримечательности Хаконе и Японии и прочувствовать неповторимую атмосферу страны. Забронируйте ваше путешествие уже сейчас