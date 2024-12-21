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дороге много рассказали про Японию, про традиции, культуру, мы увидели шапку Фудзи. Получили ответы на все наши вопросы!)

Программу поездки корректировали под наши пожелания.

Национальный парк однозначно стоит посетить! Очень красивое озеро Аши, Долина гейзеров. Плюс, на машине было очень удобно переезжать от одной локации к другой.

А после экскурсии нас отвезли в рекан, который мы забронировали, что тоже было очень удобно.

Легкое и приятное общение, высокий сервис и насыщенная программа. Нам было очень интересно!

Рекомендуем обратиться к Сергею и Михаилу🔥