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Экскурсии по Хаконе на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Хаконе на русском языке, цены от $465. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
На машине
Канатная дорога
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
На автомобиле, кораблике и канатной дороге по самым живописным местам региона
6 июл в 08:00
7 июл в 08:00
от $699 за всё до 5 чел.
Из Хаконе к Фудзи: озёра, святыни и лучшие панорамы Японии
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Хаконе к Фудзи: озёра, святыни и лучшие панорамы Японии
Путешествие не про спешку, а про впечатления, атмосферу и знакомство с традициями страны
Завтра в 10:00
6 июл в 10:00
от $465 за всё до 4 чел.
Ощутить умиротворение Хаконэ: святилище, онсэны и Фудзи
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Ощутить умиротворение Хаконэ: святилище, онсэны и Фудзи
Искусство, природа и релакс
Завтра в 12:00
6 июл в 08:00
от $480 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Александра
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
Сергей, спасибо вам огромное за экскурсию: профессионально, четко, ясно. На любой вопрос всегда получали ответ знающего человека. Полюбили Японию-повезем эту любовь в Россию!!! Приезжайте к нам, будем всегда рады!!!!
Сергей, спасибо вам огромное за экскурсию: профессионально, четко, ясно. На любой вопрос всегда получали ответ знающего
Сергей, спасибо вам огромное за экскурсию: профессионально, четко, ясно. На любой вопрос всегда получали ответ знающего
Сергей, спасибо вам огромное за экскурсию: профессионально, четко, ясно. На любой вопрос всегда получали ответ знающего
Сергей, спасибо вам огромное за экскурсию: профессионально, четко, ясно. На любой вопрос всегда получали ответ знающего+1
Сергей, спасибо вам огромное за экскурсию: профессионально, четко, ясно. На любой вопрос всегда получали ответ знающего
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А
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
Ездили 17 августа 2024 на экскурсию в национальный парк. Благодарим организатора за такой день!
На машине нас забрали из отеля, по
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дороге много рассказали про Японию, про традиции, культуру, мы увидели шапку Фудзи. Получили ответы на все наши вопросы!)
Программу поездки корректировали под наши пожелания.
Национальный парк однозначно стоит посетить! Очень красивое озеро Аши, Долина гейзеров. Плюс, на машине было очень удобно переезжать от одной локации к другой.
А после экскурсии нас отвезли в рекан, который мы забронировали, что тоже было очень удобно.
Легкое и приятное общение, высокий сервис и насыщенная программа. Нам было очень интересно!
Рекомендуем обратиться к Сергею и Михаилу🔥

Ездили 17 августа 2024 на экскурсию в национальный парк. Благодарим организатора за такой день!
Ездили 17 августа 2024 на экскурсию в национальный парк. Благодарим организатора за такой день!
Ездили 17 августа 2024 на экскурсию в национальный парк. Благодарим организатора за такой день!
Ездили 17 августа 2024 на экскурсию в национальный парк. Благодарим организатора за такой день!
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Н
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
Прекрасное путешествие! Сергей очень ответственно подошел к организации экскурсии для нашей большой компании, нашел большую комфортную машину, организовал обед в
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красивым месте с прекрасной кухней. Очень интересный рассказчик, очень хорошо знает историю и умеет интересно ее преподнести. Мы много успели посмотреть красивых мест, получили множество незабываемых впечатлений и сделали огромное количество прекрасных фотографий и видео. Однозначно рекомендую.

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Всего 3 отзыва в Хаконе в категории "На машине"

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Ответы на вопросы от путешественников по Хаконе в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Хаконе
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу;
  2. Из Хаконе к Фудзи: озёра, святыни и лучшие панорамы Японии;
  3. Ощутить умиротворение Хаконэ: святилище, онсэны и Фудзи.
Сколько стоит экскурсия по Хаконе в июле 2026
Сейчас в Хаконе в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 465 до 699. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
Экскурсии на русском языке в Хаконе (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год на машине, 3 ⭐ отзыва, цены от $465. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь