Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в национальный парк Фудзи-Хаконе-Идзу
На автомобиле, кораблике и канатной дороге по самым живописным местам региона
6 июл в 08:00
7 июл в 08:00
от $699 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Хаконе к Фудзи: озёра, святыни и лучшие панорамы Японии
Путешествие не про спешку, а про впечатления, атмосферу и знакомство с традициями страны
Завтра в 10:00
6 июл в 10:00
от $465 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Ощутить умиротворение Хаконэ: святилище, онсэны и Фудзи
Искусство, природа и релакс
Завтра в 12:00
6 июл в 08:00
от $480 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Сергей, спасибо вам огромное за экскурсию: профессионально, четко, ясно. На любой вопрос всегда получали ответ знающего человека. Полюбили Японию-повезем эту любовь в Россию!!! Приезжайте к нам, будем всегда рады!!!!
+1
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А
Ездили 17 августа 2024 на экскурсию в национальный парк. Благодарим организатора за такой день!
На машине нас забрали из отеля, по
На машине нас забрали из отеля, по
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Н
Прекрасное путешествие! Сергей очень ответственно подошел к организации экскурсии для нашей большой компании, нашел большую комфортную машину, организовал обед в
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Всего 3 отзыва в Хаконе в категории "На машине"
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Ответы на вопросы от путешественников по Хаконе в категории «На машине»
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Сколько стоит экскурсия по Хаконе в июле 2026
Сейчас в Хаконе в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 465 до 699. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.97 из 5
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