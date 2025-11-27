Индивидуальная
до 5 чел.
Атмосферная Камакура - место силы японцев
Погрузитесь в атмосферу Камакуры, бывшей столицы Японии, и откройте для себя её храмы, улицы и историю самураев. Узнайте о традициях и насладитесь видами
Начало: На станции Камакура/Kamakura или по договоренности...
12 дек в 10:30
14 дек в 10:30
$320 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Камакура без спешки и толп
Погрузитесь в атмосферу древней Камакуры, избегая толп и спешки. Исследуйте храмы и сады, наслаждаясь уникальной природой и культурой
Начало: Один из четырёх вокзалов Центрального Токио (Tokyo...
12 дек в 06:00
13 дек в 06:00
$550 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Камакура: По следам самураев и буддийских тайн
Прогуляйтесь по Камакуре, узнайте о самураях и буддийских традициях. Визит к Большому Будде и храмам оставит незабываемые впечатления
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
$257 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена27 ноября 2025Побывали на экскурсии по Камакуре с друзьями. Всем оооочень понравилось! Оксана - очень контактный и интересный человек, приятный собеседник, которого
- ТТатьяна27 ноября 2025Рекомендую Оксану как потрясающего гида, рассказчика, проводника в культуру, традиции и повседневность Японии!
Несомненно советую Камакуру всем путешественникам, кто хочет познакомиться
- KKamal9 октября 2025Шикарная экскурсия по прекрасной Камакуре! Огромная благодарность Оксане за очень интересное и познавательное общение!!!
- ВВладимир25 июля 2025Супер интересно было. Отличный гид! Большое спасибо 😊
- ВВалерия1 июля 2025Огромное спасибо Оксане за экскурсию в Камакуру!!! Было невероятно интересно, познавательно и не скучно. Вся наша мини-группа была в восторге.
- IIurii31 мая 2025Камакура, пожалуй, один из лучших вариантов, куда можно выбраться на день из шумного Токио, чтобы окунуться в атмосферу старой Японии
Ответы на вопросы от путешественников по Камакуре в категории «Самое главное»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Камакуре
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Камакуре в декабре 2025
Сейчас в Камакуре в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 257 до 550. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Экскурсии на русском языке в Камакуре (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Самое главное», 19 ⭐ отзывов, цены от $257. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль