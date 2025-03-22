Вы побываете в синтоистских и буддийских святилищах, попадёте в недоступные для туристов места и проведёте обряды для здоровья и финансового благополучия. Если захотите, всё это можно сделать в традиционном кимоно:)
Описание экскурсии
Вы прогуляетесь по Комати-дори — колоритной улице с сувенирными лавками и аутентичными ресторанами, и центральной артерии Камакуры — улице Вакамия-Одзи (она уже улица Молодого Принца).
Побываете в пещере Зениарай Бензаитен со священным источником, в котором моют деньги, чтобы приумножить их.
Посетите синтоистские и буддийские храмы, среди которых — Цуругаока Хатимангу, Сасуке Инари и храм с бронзовой статуей гигантского Будды. А я расскажу, как они появились.
Услышите об истории, триумфах, коварстве и поворотах судьбы самураев из клана Минамото, который правил Японией в 12–13 веках.
Мы проследим и обсудим судьбы людей, двигавших и составлявших эту эпоху Японии и оставшихся в памяти и сердцах народа.
Проедем на ретропоезде по железнодорожной линии Эноден, построенной в 1902 году, и в ясную погоду полюбуемся Фудзиямой со смотровой площадки на берегу Сагамского залива.
По желанию вы наденете традиционное японское кимоно и отправитесь на прогулку в нём. А я сниму вас на видео и сделаю красивый ролик под японскую музыку на память.
Организационные детали
Дополнительные расходы: прокат кимоно (для женщин, мужчин и детей) и причёска в японском стиле — от 3000 йен за чел. (плюс страховка 500 йен), личные покупки и обед — по желанию.