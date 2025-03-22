Идём гулять по бывшей столице Страны восходящего солнца с её многочисленными храмами, удивительными улочками и особой энергетикой. Вы побываете в синтоистских и буддийских святилищах, попадёте в недоступные для туристов места и проведёте обряды для здоровья и финансового благополучия. Если захотите, всё это можно сделать в традиционном кимоно:)

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При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Вы прогуляетесь по Комати-дори — колоритной улице с сувенирными лавками и аутентичными ресторанами, и центральной артерии Камакуры — улице Вакамия-Одзи (она уже улица Молодого Принца).

Побываете в пещере Зениарай Бензаитен со священным источником, в котором моют деньги, чтобы приумножить их.

Посетите синтоистские и буддийские храмы, среди которых — Цуругаока Хатимангу, Сасуке Инари и храм с бронзовой статуей гигантского Будды. А я расскажу, как они появились.

Услышите об истории, триумфах, коварстве и поворотах судьбы самураев из клана Минамото, который правил Японией в 12–13 веках.

Мы проследим и обсудим судьбы людей, двигавших и составлявших эту эпоху Японии и оставшихся в памяти и сердцах народа.

Проедем на ретропоезде по железнодорожной линии Эноден, построенной в 1902 году, и в ясную погоду полюбуемся Фудзиямой со смотровой площадки на берегу Сагамского залива.

По желанию вы наденете традиционное японское кимоно и отправитесь на прогулку в нём. А я сниму вас на видео и сделаю красивый ролик под японскую музыку на память.

Организационные детали

Дополнительные расходы: прокат кимоно (для женщин, мужчин и детей) и причёска в японском стиле — от 3000 йен за чел. (плюс страховка 500 йен), личные покупки и обед — по желанию.