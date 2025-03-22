Атмосферная Камакура - место силы японцев

Прикоснуться к средневековой истории Японии в центре зарождения дзэн-буддизма и касты самураев
Идём гулять по бывшей столице Страны восходящего солнца с её многочисленными храмами, удивительными улочками и особой энергетикой.

Вы побываете в синтоистских и буддийских святилищах, попадёте в недоступные для туристов места и проведёте обряды для здоровья и финансового благополучия. Если захотите, всё это можно сделать в традиционном кимоно:)
Атмосферная Камакура - место силы японцев
Атмосферная Камакура - место силы японцев
Атмосферная Камакура - место силы японцев
Ближайшие даты:
22
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мая
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30

Описание экскурсии

Вы прогуляетесь по Комати-дори — колоритной улице с сувенирными лавками и аутентичными ресторанами, и центральной артерии Камакуры — улице Вакамия-Одзи (она уже улица Молодого Принца).

Побываете в пещере Зениарай Бензаитен со священным источником, в котором моют деньги, чтобы приумножить их.

Посетите синтоистские и буддийские храмы, среди которых — Цуругаока Хатимангу, Сасуке Инари и храм с бронзовой статуей гигантского Будды. А я расскажу, как они появились.

Услышите об истории, триумфах, коварстве и поворотах судьбы самураев из клана Минамото, который правил Японией в 12–13 веках.

Мы проследим и обсудим судьбы людей, двигавших и составлявших эту эпоху Японии и оставшихся в памяти и сердцах народа.

Проедем на ретропоезде по железнодорожной линии Эноден, построенной в 1902 году, и в ясную погоду полюбуемся Фудзиямой со смотровой площадки на берегу Сагамского залива.

По желанию вы наденете традиционное японское кимоно и отправитесь на прогулку в нём. А я сниму вас на видео и сделаю красивый ролик под японскую музыку на память.

Организационные детали

Дополнительные расходы: прокат кимоно (для женщин, мужчин и детей) и причёска в японском стиле — от 3000 йен за чел. (плюс страховка 500 йен), личные покупки и обед — по желанию.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На вашей станции метро или в лобби вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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