Индивидуальная
9 часов
Камакура без спешки и толп
Буддийские монастыри в обрамлении садов и зеленых холмов, атмосферные кафе и истории древнего города
Начало: Один из четырёх вокзалов Центрального Токио (Tokyo...
10 июня в 11:00
11 июня в 06:00
€440 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
Перенестись в Японию 12 века, посетить старинные буддистские храмы и пройти по следам сёгунов
Начало: По договоренности
20 июня в 09:00
21 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Камакуры - на вулканический остров Эносима
Погулять по живописному острову и впечатлиться видом на гору Фудзияма
Начало: На станции Камакура
20 июня в 08:00
21 июня в 08:00
€200 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- kkudel29 мая 2024Незабываемая Камакура!!! Благодарим Аэлиту за этот чудесный день, за содержательную экскурсию, за теплое общение. Очень понравилось! Мечтаем вернуться снова!
- ССергей10 мая 2024Мы действительно провели великолепный день, понравилось все, большое спасибо!
- ННаталья13 января 2024Мила провела для нашей семьи замечательную, очень интересную экскурсию по Камакуре, учла все наши пожелания, смогла заинтересовать и взрослых, и
- LLidiya25 декабря 2019Мы провели потрясающий день в компании Милы. Если бы можно было поставить 10 звезд, то поставила бы! Очень грамотный гид,
Ответы на вопросы от путешественников по Камакуре в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Камакуре в июне 2024
Сейчас в Камакуре в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 200 до 440. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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