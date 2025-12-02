Камакура - это не просто город, а настоящая машина времени, переносящая в эпоху самураев.
Прогулка по Комачи-дори подарит атмосферу древней Японии, а величественная статуя Большого Будды впечатлит своим масштабом. Храм Хаседера
5 причин купить эту экскурсию
- 🗡️ Погружение в самурайскую культуру
- 🌸 Живописные храмы и сады
- 🗿 Величественная статуя Будды
- 🌳 Прогулка по древним тропам
- 🏯 Историческое наследие Камакуры
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения Камакуры - весна и осень, когда погода мягкая и комфортная, а природа расцветает. В эти месяцы можно насладиться прогулками без толп туристов. Лето тоже привлекательно, но стоит учесть жару и влажность. Зимой город менее загружен, но прохладная погода может ограничить время на открытом воздухе. Однако, даже в это время года Камакура остаётся прекрасным местом для изучения истории и культуры.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Комачи-дори
- Дайбуцу
- Храм Хаседера
- Цукаи-но-мити
- Храм Цуругаока Хатимангу
Описание экскурсии
- Комачи-дори — прогуляемся по торговой улице, где можно найти сувениры и местные сладости
- Дайбуцу — здесь вы увидите одну из крупнейших бронзовых статуй Будды в Японии, которая стоит на открытом воздухе уже более 750 лет
- Храм Хаседера с красивыми садами и видами на море
- Цукаи-но-мити — пройдём по старинным лесным тропам, где некогда ходили самураи и монахи средневековой Японии
- Храм Цуругаока Хатимангу — главное святилище Камакуры
А ещё вы узнаете:
- Почему Камакура когда-то была столицей Японии и что от этого осталось
- Как здесь зародилась самурайская культура и чем она жила
- Что означает поза Большого Будды и почему он сидит под открытым небом
- В чём разница между синтоизмом и буддизмом
- Как местные живут сегодня и почему Камакура считается городом мечты для японцев
И многое другое!
Организационные детали
- Встречаемся в Камакуре, куда вы добираетесь самостоятельно. Стоимость проезда из Токио — 2000 йен ($14) туда и обратно (за чел.)
- Вход в храм оплачивается дополнительно — 400 йен за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Сергей — ваш гид в Камакуре
Привет! Я живу в Японии уже не один год и хорошо знаком с ней. Много лет увлекаюсь этой удивительной страной, и за это время мне удалось глубоко понять её культуру
