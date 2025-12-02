Мои заказы

Камакура: по следам самураев и буддийских монахов

Прогуляйтесь по Камакуре, узнайте о самураях и буддийских традициях. Визит к Большому Будде и храмам оставит незабываемые впечатления
Камакура - это не просто город, а настоящая машина времени, переносящая в эпоху самураев.

Прогулка по Комачи-дори подарит атмосферу древней Японии, а величественная статуя Большого Будды впечатлит своим масштабом. Храм Хаседера
читать дальше

и его сады - идеальное место для созерцания. Пройдя по Цукаи-но-мити, вы почувствуете дух средневековой Японии. Храм Цуругаока Хатимангу, главное святилище, расскажет о самурайской культуре. Камакура - это место, где прошлое оживает, а легенды становятся реальностью

5 причин купить эту экскурсию

  • 🗡️ Погружение в самурайскую культуру
  • 🌸 Живописные храмы и сады
  • 🗿 Величественная статуя Будды
  • 🌳 Прогулка по древним тропам
  • 🏯 Историческое наследие Камакуры

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Камакуры - весна и осень, когда погода мягкая и комфортная, а природа расцветает. В эти месяцы можно насладиться прогулками без толп туристов. Лето тоже привлекательно, но стоит учесть жару и влажность. Зимой город менее загружен, но прохладная погода может ограничить время на открытом воздухе. Однако, даже в это время года Камакура остаётся прекрасным местом для изучения истории и культуры.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Камакура: по следам самураев и буддийских монахов© Сергей
Камакура: по следам самураев и буддийских монахов© Сергей
Камакура: по следам самураев и буддийских монахов© Сергей

Что можно увидеть

  • Комачи-дори
  • Дайбуцу
  • Храм Хаседера
  • Цукаи-но-мити
  • Храм Цуругаока Хатимангу

Описание экскурсии

  • Комачи-дори — прогуляемся по торговой улице, где можно найти сувениры и местные сладости
  • Дайбуцу — здесь вы увидите одну из крупнейших бронзовых статуй Будды в Японии, которая стоит на открытом воздухе уже более 750 лет
  • Храм Хаседера с красивыми садами и видами на море
  • Цукаи-но-мити — пройдём по старинным лесным тропам, где некогда ходили самураи и монахи средневековой Японии
  • Храм Цуругаока Хатимангу — главное святилище Камакуры

А ещё вы узнаете:

  • Почему Камакура когда-то была столицей Японии и что от этого осталось
  • Как здесь зародилась самурайская культура и чем она жила
  • Что означает поза Большого Будды и почему он сидит под открытым небом
  • В чём разница между синтоизмом и буддизмом
  • Как местные живут сегодня и почему Камакура считается городом мечты для японцев

И многое другое!

Организационные детали

  • Встречаемся в Камакуре, куда вы добираетесь самостоятельно. Стоимость проезда из Токио — 2000 йен ($14) туда и обратно (за чел.)
  • Вход в храм оплачивается дополнительно — 400 йен за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваш гид в Камакуре
Привет! Я живу в Японии уже не один год и хорошо знаком с ней. Много лет увлекаюсь этой удивительной страной, и за это время мне удалось глубоко понять её культуру
читать дальше

и особенности менталитета. Я не только могу показать вам известные достопримечательности, но и провести по местам, которые часто остаются вне внимания туристов. Расскажу о жизни японцев, их традициях, ценностях и том, как они воспринимают мир вокруг.

Входит в следующие категории Камакуры

Похожие экскурсии из Камакуры

Влюбиться в Камакуру: по столице самураев с местным жителем
Пешая
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Влюбиться в Камакуру: по столице самураев
Путешествие по Камакуре с местным жителем: самурайская история, дзен-буддистские храмы и бамбуковые сады. Откройте для себя дух Японии
Начало: По договоренности
2 дек в 09:00
4 дек в 09:00
$273 за всё до 4 чел.
Камакура без спешки и толп
Пешая
9 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Камакура без спешки и толп
Погрузитесь в атмосферу древней Камакуры, избегая толп и спешки. Исследуйте храмы и сады, наслаждаясь уникальной природой и культурой
Начало: Один из четырёх вокзалов Центрального Токио (Tokyo...
16 ноя в 11:00
17 ноя в 11:00
$550 за всё до 3 чел.
Атмосферная Камакура - место силы японцев
Пешая
6.5 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Атмосферная Камакура - место силы японцев
Погрузитесь в атмосферу Камакуры, бывшей столицы Японии, и откройте для себя её храмы, улицы и историю самураев. Узнайте о традициях и насладитесь видами
Начало: На станции Камакура/Kamakura или по договоренности...
16 ноя в 10:30
17 ноя в 10:30
$320 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Камакуре. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Камакуре