-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
Погрузитесь в атмосферу Канадзавы, исследуя её знаменитые сады и замки. Откройте для себя традиции и историю этого уникального города
Начало: На станции Канадзава
12 сен в 09:00
13 сен в 09:00
$270
$300 за всё до 5 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Магия Канадзавы: самурайский дух и вечная красота
Погрузитесь в атмосферу эпохи Эдо, прогуливаясь по самурайским кварталам и наслаждаясь красотой сада Кэнроку-эн. Откройте тайны чайных домов
Завтра в 09:00
12 сен в 09:00
$293
$325 за всё до 7 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Канадзава: город самураев, гейш и ремёсел
Путешествие в Канадзаву - это шанс увидеть самурайский квартал, рынок «Омичо» и квартал гейш. Откройте для себя атмосферу города через его историю и традиции
Начало: У станции Канадзава
12 сен в 09:00
13 сен в 09:00
$270
$300 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ББелова27 июля 2025Фарида — очень внимательный и знающий гид. Она интересно рассказывала о городе, делилась историями и создавала дружелюбную атмосферу на протяжении
Ответы на вопросы от путешественников по Канадзаве в категории «Скидки»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Канадзаве
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Канадзаве в сентябре 2025
Сейчас в Канадзаве в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 270 до 293 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Скидки в Канадзаве на экскурсии — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 10%!. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь 2025