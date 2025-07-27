Найдено 3 экскурсии в категории « Скидки » в Канадзаве на русском языке, цены от $270, скидки до 10%. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

Индивидуальная до 5 чел. Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки Погрузитесь в атмосферу Канадзавы, исследуя её знаменитые сады и замки. Откройте для себя традиции и историю этого уникального города Начало: На станции Канадзава $270 $300 за всё до 5 чел. Пешая 4 часа 10% 1 отзыв Индивидуальная до 7 чел. Магия Канадзавы: самурайский дух и вечная красота Погрузитесь в атмосферу эпохи Эдо, прогуливаясь по самурайским кварталам и наслаждаясь красотой сада Кэнроку-эн. Откройте тайны чайных домов $293 $325 за всё до 7 чел. Пешая 5 часов 10% Индивидуальная до 5 чел. Канадзава: город самураев, гейш и ремёсел Путешествие в Канадзаву - это шанс увидеть самурайский квартал, рынок «Омичо» и квартал гейш. Откройте для себя атмосферу города через его историю и традиции Начало: У станции Канадзава $270 $300 за всё до 5 чел.

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Канадзаве Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки Магия Канадзавы: самурайский дух и вечная красота Канадзава: город самураев, гейш и ремёсел

