Здесь можно насладиться красотой сада Кэнроку-эн, одного из трёх величайших садов Японии, и узнать о метаморфозах замка Канадзава.
В храме Ояма-Дзинся туристы смогут увидеть уникальные ворота, а в квартале Хигасичая - встретить настоящих гейш. Прогулка по этим местам подарит незабываемые впечатления и погружение в японскую культуру
5 причин купить эту экскурсию
- 🌸 Уникальные сады и замки
- 🏯 Исторические места
- 🎎 Встреча с гейшами
- 🎨 Богатая культура и традиции
- 🍦 Золотое мороженое
Что можно увидеть
- Сад Кэнроку-эн
- Замок Канадзава
- Храм Ояма-Дзинся
- Квартал Хигасичая
Описание экскурсии
Сад Кэнроку-эн. Это один из трёх самых известных садов в Японии и настоящий шедевр ландшафтного дизайна. Вы увидите рукотворные пруды, водопады, ручьи и холмы. Пройдёте по мосту, обрамлённому сакурой, заглянете в чайный домик и попробуете фирменное золотое мороженое.
Замок Канадзава. Здесь проводят самые важные местные праздники: фестиваль Хякумангоку и выступление пожарников Кага-Тоби. Что они знаменуют — вы узнаете на экскурсии. Также я поделюсь богатой историей замка, полной метаморфоз.
Храм Ояма-Дзинся — место почитания первого князя Маэда Тосииэ и его жены Маэда Мацу. Вместе мы посетим «музыкальный» сад на воде, а также отметим отличительную черту храма — яркие ворота с элементами японского, китайского и европейского стилей.
Хигасичая — исторический квартал гейш. Ещё одна визитная карточка города. Он отличается масштабом и отсутствием защитных стен. На территории расположены питейные, музеи, магазины сладостей и часто проводятся мероприятия с участием настоящих гейш.
Организационные детали
- В середине или в конце экскурсии можно организовать обед
- Еда и напитки (в том числе на гида) оплачиваются дополнительно. Рекомендую иметь 6000 йен на человека, обязательно наличными. Около 2000 йен уйдёт на билеты в сад Кэнроку-эн, чайный домик с чаем/сладостями и мороженое с золотом. Около 4000 йен — обед и личные расходы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
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Отзывы и рейтинг
Наша прогулка с Евгением оказалась именно такой. Без спешки, без
Экскурсии получились прекрасными, благодаря вашему интересу к японской культуре и энергичности 💪🏻😎✨ берегите себя и до скорых встреч ☺️
Рад, что вам понравилось у нас в Канадзаве)
Вера и Влад, буду с нетерпением ждать следующей встречи с вами 🙇🏻♂️✨