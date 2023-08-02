Канадзава — чудесный город с богатой историей и множеством самобытных традиций. Я расскажу вам о сладостях и сусальном золоте, фонариках и пожарных, тканях и керамике, праздниках и технике защиты деревьев от снега. Мои истории будут вплетены в прогулку по удивительной красоты саду Кэнроку-эн, замку Канадзава и примечательному храму с необычными воротами.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сад Кэнроку-эн. Это один из трёх самых известных садов в Японии и настоящий шедевр ландшафтного дизайна. Вы увидите рукотворные пруды, водопады, ручьи и холмы. Пройдёте по мосту, обрамлённому сакурой, заглянете в чайный домик и попробуете фирменное золотое мороженое.

Замок Канадзава. Здесь проводят самые важные местные праздники: фестиваль Хякумангоку и выступление пожарников Кага-Тоби. Что они знаменуют — вы узнаете на экскурсии. Также я поделюсь богатой историей замка, полной метаморфоз.

Храм Ояма-Дзинся — место почитания первого князя Маэда Тосииэ и его жены Маэда Мацу. Вместе мы посетим «музыкальный» сад на воде, а также отметим отличительную черту храма — яркие ворота с элементами японского, китайского и европейского стилей.

Организационные детали