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Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки

Погрузитесь в атмосферу Канадзавы, исследуя её знаменитые сады и замки. Откройте для себя традиции и историю этого уникального города
Канадзава - это город, где прошлое оживает в каждом уголке.

Здесь можно насладиться красотой сада Кэнроку-эн, одного из трёх величайших садов Японии, и узнать о метаморфозах замка Канадзава.

В храме Ояма-Дзинся туристы смогут увидеть уникальные ворота, а в квартале Хигасичая - встретить настоящих гейш. Прогулка по этим местам подарит незабываемые впечатления и погружение в японскую культуру
4.9
12 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌸 Уникальные сады и замки
  • 🏯 Исторические места
  • 🎎 Встреча с гейшами
  • 🎨 Богатая культура и традиции
  • 🍦 Золотое мороженое
Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки

Что можно увидеть

  • Сад Кэнроку-эн
  • Замок Канадзава
  • Храм Ояма-Дзинся
  • Квартал Хигасичая

Описание экскурсии

Сад Кэнроку-эн. Это один из трёх самых известных садов в Японии и настоящий шедевр ландшафтного дизайна. Вы увидите рукотворные пруды, водопады, ручьи и холмы. Пройдёте по мосту, обрамлённому сакурой, заглянете в чайный домик и попробуете фирменное золотое мороженое.

Замок Канадзава. Здесь проводят самые важные местные праздники: фестиваль Хякумангоку и выступление пожарников Кага-Тоби. Что они знаменуют — вы узнаете на экскурсии. Также я поделюсь богатой историей замка, полной метаморфоз.

Храм Ояма-Дзинся — место почитания первого князя Маэда Тосииэ и его жены Маэда Мацу. Вместе мы посетим «музыкальный» сад на воде, а также отметим отличительную черту храма — яркие ворота с элементами японского, китайского и европейского стилей.

Хигасичая — исторический квартал гейш. Ещё одна визитная карточка города. Он отличается масштабом и отсутствием защитных стен. На территории расположены питейные, музеи, магазины сладостей и часто проводятся мероприятия с участием настоящих гейш.

Организационные детали

  • В середине или в конце экскурсии можно организовать обед
  • Еда и напитки (в том числе на гида) оплачиваются дополнительно. Рекомендую иметь 6000 йен на человека, обязательно наличными. Около 2000 йен уйдёт на билеты в сад Кэнроку-эн, чайный домик с чаем/сладостями и мороженое с золотом. Около 4000 йен — обед и личные расходы.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На станции Канадзава
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений
Евгений — ваш гид в Канадзаве
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 90 туристов
Меня зовут Евгений, я родом из Иркутска. Увлечения: видео, фото, графический дизайн, японская поп-культура. Много путешествовал по Японии в качестве оператора онлайн-экскурсий. Живу в Канадзаве с 2021 года. Всегда в поиске новых мест досуга и интересных кафе. С радостью покажу вам город глазами местного жителя.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Татьяна
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.

Наша прогулка с Евгением оказалась именно такой. Без спешки, без
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перегруза фактами — зато с вниманием к деталям, к настроению, к нам. С ним город раскрывался постепенно, мягко, и в какой-то момент мы поймали себя на мысли, что не просто смотрим, а чувствуем его. И, кажется, именно тогда и полюбили Канадзаву.

Мы увидели всё самое важное: и Кэнроку-эн с его продуманной до совершенства красотой, и замок Канадзава с его историей, и храм Ояма с необычными воротами, и Хигасичая — живой, атмосферный квартал гейш. Но особенно ценно было то, что Евгений показал и те места, которые были важны именно для нас — подстроил маршрут под наше настроение.

Он много рассказывал, советовал, делился — и делал это так легко и искренне, что рядом просто было хорошо. И даже погода в тот день будто была на нашей стороне.

Сейчас смотрим фотографии — и появляется тихая ностальгия. По этим улицам, по этому дню, по разговорам. И, конечно, по самому Евгению — очень доброму и светлому человеку, с которым хочется однажды снова встретиться и пройтись по Канадзаве ещё раз (и не только по ней). Так что — до встречи!

Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.+12
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
Наконец-то дошли руки пересмотреть фотографии — и вместе с ними вернулось то самое ощущение Канадзавы. Тёплое, спокойное и какое-то очень настоящее.
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Лариса
Евгений влюбил нас в этот город. Необыкновенной красоты парки и сады, интересная история, очень легкая, спокойная подача материала без «лекции на тему …». Даже дождь не помешал нам насладиться красотой
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пейзажей. Городские парки Канадзавы стали в ряд одних из самых красивых в Японии. Большой плюс - отсутствие толп туристов. Очень рекомендую приезжать не меньше чем на пару дней, чтобы все спокойно рассмотреть. Евгений старался и сделал все, чтобы мы действительно получили удовольствие от экскурсии и это ему удалось. Спасибо!

Евгений влюбил нас в этот город. Необыкновенной красоты парки и сады, интересная история, очень легкая, спокойная
Евгений влюбил нас в этот город. Необыкновенной красоты парки и сады, интересная история, очень легкая, спокойная
Евгений влюбил нас в этот город. Необыкновенной красоты парки и сады, интересная история, очень легкая, спокойная
Евгений влюбил нас в этот город. Необыкновенной красоты парки и сады, интересная история, очень легкая, спокойная
Евгений влюбил нас в этот город. Необыкновенной красоты парки и сады, интересная история, очень легкая, спокойная
Евгений влюбил нас в этот город. Необыкновенной красоты парки и сады, интересная история, очень легкая, спокойная
Евгений влюбил нас в этот город. Необыкновенной красоты парки и сады, интересная история, очень легкая, спокойная
Евгений влюбил нас в этот город. Необыкновенной красоты парки и сады, интересная история, очень легкая, спокойная+2
Евгений влюбил нас в этот город. Необыкновенной красоты парки и сады, интересная история, очень легкая, спокойная
Евгений влюбил нас в этот город. Необыкновенной красоты парки и сады, интересная история, очень легкая, спокойная
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А
Провели с Евгением два дня и остались очень довольны! Он провёл для нас очень интересную экскурсию по прекрасному городу Канадзава, подробно рассказал об истории и традициях. Мы узнали много нового
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о местной культуре, сладостях и гастрономии. Евгений даже дал нам попробовать самые вкусные городские деликатесы.

Также он рассказал нам много интересного о гейшах, провёл по району самураев и даже научил отличать самураев от ниндзя — это было очень увлекательно и познавательно.

Евгений показал нам парки города и обратил наше внимание на множество мелочей, которые сложно заметить с первого взгляда. Парк просто ошеломил своей красотой — там так много деталей, что самостоятельно невозможно всё увидеть и понять без такого внимательного гида.

Все прошло великолепно — экскурсии были насыщенными, интересными и очень хорошо организованными.

Спасибо большое Евгению за замечательные два дня!

Евгений
Евгений
Ответ организатора:
Спасибо большое за отзыв) Мне было очень приятно познакомить вас с тем, что дорого мне 🥰

Экскурсии получились прекрасными, благодаря вашему интересу к японской культуре и энергичности 💪🏻😎✨ берегите себя и до скорых встреч ☺️
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Вячеслав
Евгений провел мне и моим друзьям замечательную экскурсию по Канадзаве. В ней было все сбалансированно: внимание к нашим потребностям и интересам, хорошо спланированный маршрут, интересные рассказы и истории из личного
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опыта. Рекомендую всем путешественникам, которые проезжают через Канадзаву или надолго останавливаются в ней. Я сам гид (в Италии) и потому могу дать оценку и с точки зрения туриста, и с точки зрения коллеги. И моя оценка на 10 из 10!

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Вера
Провели прекрасные дни в Канадзаве) спасибо Жене огромное, за заботу, зп внимание) с удовольствием вернемся)
Евгений
Евгений
Ответ организатора:
Спасибо большое 🥰

Рад, что вам понравилось у нас в Канадзаве)

Вера и Влад, буду с нетерпением ждать следующей встречи с вами 🙇🏻♂️✨
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Галина
В Канадзаву меня занесло случайно. И именно по случаю решила заказать экскурсию. Итог: примерно каждые полчаса мы с Евгением в унисон восклицали:"Жалко, что не успели посмотреть… Но! Это повод приехать
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еще раз!"))).
Во-первых, Евгений очень легкий, приятный и грамотный собеседник. Во-вторых, он реально изучает историю Японии, знает и интересно рассказывает о тех местах, куда Вас приводит. В-третьих, и это, наверное, главное - он влюблен в Канадзаву и знает ее места, местечки и тайные тропки, по которым вас проведет и вам, также как и мне, захочется там и задержаться, и приехать еще раз. В-четвертых, Евгений очень хорошо слышит вас и адаптирует экскурсию под ваши интересы.
Казалось бы, Канадзава - маленький городок, обежал за день и все. А не все! Евгений рассказывает об истории города и попутно выясняется, что там есть много чего такого, что очень хочется увидеть, например, музей механических игрушек, храм ниндзя, мастерские ремесел (которых, кстати, больше нигде нет), побережье и много чего еще.
А еще он вас покормит на рынке, покажет очаровательную кофейню и приведет в маленький магазинчик, где продают местный канадзавский пудинг. А какие мочи он предлагает! И может научить пить правильно и правильную матчу))).
В Канадзаве проходит много фестивалей и отборочный турнир сумоистов. А еще в Канадзаве, по сравнению с другими городами мало туристов. А еще жители Токио специально едут в Канадзаву полакомиться устрицами и не только ими. А еще сад Кэнроку-эн определенно самый красивый и ухоженный… Так что планируйте Канадзаву на 2-3 дня и дай вам бог удачи, чтобы у Евгения в эти дни было свободное время для вас!

В Канадзаву меня занесло случайно. И именно по случаю решила заказать экскурсию. Итог: примерно каждые полчаса
В Канадзаву меня занесло случайно. И именно по случаю решила заказать экскурсию. Итог: примерно каждые полчаса
В Канадзаву меня занесло случайно. И именно по случаю решила заказать экскурсию. Итог: примерно каждые полчаса
В Канадзаву меня занесло случайно. И именно по случаю решила заказать экскурсию. Итог: примерно каждые полчаса
В Канадзаву меня занесло случайно. И именно по случаю решила заказать экскурсию. Итог: примерно каждые полчаса
В Канадзаву меня занесло случайно. И именно по случаю решила заказать экскурсию. Итог: примерно каждые полчаса
В Канадзаву меня занесло случайно. И именно по случаю решила заказать экскурсию. Итог: примерно каждые полчаса
В Канадзаву меня занесло случайно. И именно по случаю решила заказать экскурсию. Итог: примерно каждые полчаса+2
В Канадзаву меня занесло случайно. И именно по случаю решила заказать экскурсию. Итог: примерно каждые полчаса
В Канадзаву меня занесло случайно. И именно по случаю решила заказать экскурсию. Итог: примерно каждые полчаса
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