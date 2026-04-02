Канадзава - это город, где прошлое оживает в каждом уголке. Здесь можно насладиться красотой сада Кэнроку-эн, одного из трёх величайших садов Японии, и узнать о метаморфозах замка Канадзава. В храме Ояма-Дзинся туристы смогут увидеть уникальные ворота, а в квартале Хигасичая - встретить настоящих гейш. Прогулка по этим местам подарит незабываемые впечатления и погружение в японскую культуру

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Цена за 1-5 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Сад Кэнроку-эн. Это один из трёх самых известных садов в Японии и настоящий шедевр ландшафтного дизайна. Вы увидите рукотворные пруды, водопады, ручьи и холмы. Пройдёте по мосту, обрамлённому сакурой, заглянете в чайный домик и попробуете фирменное золотое мороженое.

Замок Канадзава. Здесь проводят самые важные местные праздники: фестиваль Хякумангоку и выступление пожарников Кага-Тоби. Что они знаменуют — вы узнаете на экскурсии. Также я поделюсь богатой историей замка, полной метаморфоз.

Храм Ояма-Дзинся — место почитания первого князя Маэда Тосииэ и его жены Маэда Мацу. Вместе мы посетим «музыкальный» сад на воде, а также отметим отличительную черту храма — яркие ворота с элементами японского, китайского и европейского стилей.

Хигасичая — исторический квартал гейш. Ещё одна визитная карточка города. Он отличается масштабом и отсутствием защитных стен. На территории расположены питейные, музеи, магазины сладостей и часто проводятся мероприятия с участием настоящих гейш.

Организационные детали