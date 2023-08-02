Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки

Погулять по центру города, увидеть его визитные карточки и узнать о местной жизни

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Ответы на вопросы
Канадзава — чудесный город с богатой историей и множеством самобытных традиций.

Я расскажу вам о сладостях и сусальном золоте, фонариках и пожарных, тканях и керамике, праздниках и технике защиты деревьев от снега.

Мои истории будут вплетены в прогулку по удивительной красоты саду Кэнроку-эн, замку Канадзава и примечательному храму с необычными воротами.
Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Сад Кэнроку-эн. Это один из трёх самых известных садов в Японии и настоящий шедевр ландшафтного дизайна. Вы увидите рукотворные пруды, водопады, ручьи и холмы. Пройдёте по мосту, обрамлённому сакурой, заглянете в чайный домик и попробуете фирменное золотое мороженое.

Замок Канадзава. Здесь проводят самые важные местные праздники: фестиваль Хякумангоку и выступление пожарников Кага-Тоби. Что они знаменуют — вы узнаете на экскурсии. Также я поделюсь богатой историей замка, полной метаморфоз.

Храм Ояма-Дзинся — место почитания первого князя Маэда Тосииэ и его жены Маэда Мацу. Вместе мы посетим «музыкальный» сад на воде, а также отметим отличительную черту храма — яркие ворота с элементами японского, китайского и европейского стилей.

Организационные детали

  • В середине или в конце экскурсии можно организовать обед
  • Входные билеты, еда и напитки (в том числе на гида) оплачиваются дополнительно. Рекомендую иметь 6000 йен на человека, обязательно наличными. Около 2000 йен уйдёт на билеты в сад Кэнроку-эн, чайный домик с чаем/сладостями и мороженое с золотом. Около 4000 йен — обед и личные расходы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на станции Канадзава
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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