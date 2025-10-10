Откройте для себя Канадзаву — город самурайских кварталов, утончённых садов и искусства золотой фольги.
Вы прогуляйтесь по историческим районам Нагамати и Хигаси-Чая, узнаете о жизни и быте японских воинов, полюбуйтесь красотой сада Кэнроку-эн и ощутите атмосферу эпохи Эдо. Город встретит вас уникальной культурой, традициями и живописными видами!
Фарида — ваш гид в Канадзаве
Провела экскурсии для 24 туристов
Меня зовут Фарида, я живу в Канадзаве с 2021 года. За это время я успела влюбиться в этот город, его уникальную атмосферу и культурное наследие. Я с удовольствием поделюсь с вами своими знаниями о местных традициях, истории и живописных местах, а также помогу открыть для себя самые интересные уголки Канадзавы.
И
Игорь
10 окт 2025
Спасибо Фариде за её терпение и внимание. Нам удалось узнать массу нового о местных достопримечательностях, истории и культуре.
O
Olga
18 сен 2025
Спасибо большое за экскурсию, это было интересно и познавательно! Канадзава прекрасна!
Б
Белова
27 июл 2025
Фарида — очень внимательный и знающий гид. Она интересно рассказывала о городе, делилась историями и создавала дружелюбную атмосферу на протяжении всей экскурсии. Мы посетили красивые места, узнали много нового и попробовали местную кухню. Всё было хорошо организовано, без спешки и с заботой.