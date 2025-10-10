Откройте для себя Канадзаву — город самурайских кварталов, утончённых садов и искусства золотой фольги. Вы прогуляйтесь по историческим районам Нагамати и Хигаси-Чая, узнаете о жизни и быте японских воинов, полюбуйтесь красотой сада Кэнроку-эн и ощутите атмосферу эпохи Эдо. Город встретит вас уникальной культурой, традициями и живописными видами!

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Замок Канадзава

Мы посетим резиденцию клана Маэда, правившего регионом. Белоснежные стены, черепичные крыши и массивные башни замка прекрасно передают атмосферу феодальной эпохи.

Сад Кэнроку-эн

Легендарный сад, воспевающий гармонию природы и мастерство садоводов. Вы полюбуетесь изящными мостиками, вековыми соснами и спокойными прудами, а я объясню символику каждого элемента.

Чайный квартал Хигаси-Чая

Изысканный район, который был центром традиционных развлечений и культуры гейш. Вы рассмотрите старинные чайные дома с деревянными фасадами и бумажными фонарями.

Самурайский квартал Нагамати

Вы погрузитесь в эпоху Эдо и прогуляетесь по улочкам, где жили самураи. Увидите сохранившиеся глинобитные стены, узкие каналы и традиционные дома, а также услышите о жизни воинов.

Организационные детали

Я открыта для ваших идей и предложений. Мы можем добавить в программу посещение Музея современного искусства или рынок Омичо.

Дополнительные расходы: