Мои заказы

Магия Канадзавы: самурайский дух и вечная красота

Познакомиться с городом за 5 часов
Откройте для себя Канадзаву — город самурайских кварталов, утончённых садов и искусства золотой фольги.

Вы прогуляйтесь по историческим районам Нагамати и Хигаси-Чая, узнаете о жизни и быте японских воинов, полюбуйтесь красотой сада Кэнроку-эн и ощутите атмосферу эпохи Эдо. Город встретит вас уникальной культурой, традициями и живописными видами!
5
3 отзыва
Магия Канадзавы: самурайский дух и вечная красота© Фарида
Магия Канадзавы: самурайский дух и вечная красота© Фарида
Магия Канадзавы: самурайский дух и вечная красота© Фарида
Ближайшие даты:
11
ноя15
ноя16
ноя19
ноя20
ноя21
ноя22
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Замок Канадзава

Мы посетим резиденцию клана Маэда, правившего регионом. Белоснежные стены, черепичные крыши и массивные башни замка прекрасно передают атмосферу феодальной эпохи.

Сад Кэнроку-эн

Легендарный сад, воспевающий гармонию природы и мастерство садоводов. Вы полюбуетесь изящными мостиками, вековыми соснами и спокойными прудами, а я объясню символику каждого элемента.

Чайный квартал Хигаси-Чая

Изысканный район, который был центром традиционных развлечений и культуры гейш. Вы рассмотрите старинные чайные дома с деревянными фасадами и бумажными фонарями.

Самурайский квартал Нагамати

Вы погрузитесь в эпоху Эдо и прогуляетесь по улочкам, где жили самураи. Увидите сохранившиеся глинобитные стены, узкие каналы и традиционные дома, а также услышите о жизни воинов.

Организационные детали

Я открыта для ваших идей и предложений. Мы можем добавить в программу посещение Музея современного искусства или рынок Омичо.

Дополнительные расходы:

  • билеты в сад Кэнроку-эн — 320 йен за чел.
  • чайный домик — 800 йен за чел.
  • дом самурая — 600-700 йен за чел.
  • еда и напитки — по желанию

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Фарида
Фарида — ваш гид в Канадзаве
Провела экскурсии для 24 туристов
Меня зовут Фарида, я живу в Канадзаве с 2021 года. За это время я успела влюбиться в этот город, его уникальную атмосферу и культурное наследие. Я с удовольствием поделюсь с вами своими знаниями о местных традициях, истории и живописных местах, а также помогу открыть для себя самые интересные уголки Канадзавы.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
Игорь
10 окт 2025
Спасибо Фариде за её терпение и внимание. Нам удалось узнать массу нового о местных достопримечательностях, истории и культуре.
O
Olga
18 сен 2025
Спасибо большое за экскурсию, это было интересно и познавательно!
Канадзава прекрасна!
Б
Белова
27 июл 2025
Фарида — очень внимательный и знающий гид. Она интересно рассказывала о городе, делилась историями и создавала дружелюбную атмосферу на протяжении всей экскурсии. Мы посетили красивые места, узнали много нового и попробовали местную кухню. Всё было хорошо организовано, без спешки и с заботой.

Входит в следующие категории Канадзавы

Похожие экскурсии из Канадзавы

Самобытная Канадзава
Пешая
7 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Самобытная Канадзава
Канадзава предлагает уникальное путешествие по самурайским районам, старинным замкам и колоритным рынкам. Погрузитесь в атмосферу Японии
Начало: На станции Канадзава
16 ноя в 09:00
23 ноя в 09:00
$437 за всё до 10 чел.
Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
Пешая
5 часов
7 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Канадзава: путешествие в прошлое через сады и замки
Погрузитесь в атмосферу Канадзавы, исследуя её знаменитые сады и замки. Откройте для себя традиции и историю этого уникального города
Начало: На станции Канадзава
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
Канадзава: город самураев, гейш и ремёсел
Пешая
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Канадзава: город самураев, гейш и ремёсел
Путешествие в Канадзаву - это шанс увидеть самурайский квартал, рынок «Омичо» и квартал гейш. Откройте для себя атмосферу города через его историю и традиции
Начало: У станции Канадзава
11 ноя в 09:00
12 ноя в 09:00
$300 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Канадзаве. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Канадзаве