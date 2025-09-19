Насладитесь частным трансфером между Киото и Осакой без очередей, толп и языковых барьеров. Вас встретит водитель у вашего отеля и поможет с багажом. Все автомобили проходят регулярное техническое обслуживание для вашего спокойствия.
Описание трансферБезопасный и удобный трансфер Воспользуйтесь круглосуточным частным трансфером между Осакой и вашим местом проживания в Киото. Забудьте о долгих очередях на такси и переполненном общественном транспорте. Водитель встретит вас прямо у отеля или другого места проживания, поможет с багажом и обеспечит комфортную и спокойную поездку. Гарантия качества Вы можете быть уверены в безопасности и надежности — все транспортные средства проходят регулярное техническое обслуживание согласно высоким стандартам. Важная информация:
- Этот маршрут не подходит для поездок с начальной и конечной точками в Экспо-2025 в Осаке.
- Трансфер из аэропорта не включен в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер в одну сторону
- Помощь с багажом
Что не входит в цену
- Штраф за опоздание (30 долларов в час)
- Детское кресло (25 долларов за кресло)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш адрес в Киото
Завершение: Осака
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Важная информация
- Этот маршрут не подходит для поездок с начальной и конечной точками в Экспо-2025 в Осаке
- Трансфер из аэропорта не включен в стоимость
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Платон
19 сен 2025
Поездка была точной и комфортной. Намного удобнее, чем ехать на поезде и добираться до отеля.
Р
Роман
21 мая 2025
Наш водитель был замечательный. Он связался с нами за день до поездки, согласовал удобное время и место встречи. Очень аккуратно и продуманно уложил наш багаж в машину. Водитель был дружелюбным и вежливым, аккуратно водил по оживлённым улицам. Поездка прошла легко и комфортно!
П
Пётр
7 мая 2025
Прекрасная, плавная и просторная поездка. Отлично подходит для двоих с большим количеством багажа после шопинга
в
василиса
26 ноя 2024
Абсолютно вовремя. Удобный, чистый и просторный автомобиль без малейшего запаха дыма.
В
Владислав
6 мар 2024
Я рад, что выбрал этот частный трансфер из Киото в Осака. Водитель приехал точно в срок и был очень вежлив. Минивэн был чистым и комфортным, а до места назначения мы добрались безопасно. Цена была выше средней, но спокойствие и комфорт стоили того.
Похожие экскурсии из Киото
Индивидуальная
до 5 чел.
Киото - первое свидание: индивидуальная экскурсия по храмам и садам
Погрузитесь в атмосферу Киото, посещая храмы, сады и святилища. Узнайте историю старой столицы и насладитесь живописными видами
Завтра в 10:30
13 дек в 10:30
$500 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Погружение в древнюю культуру Киото
На протяжении веков Киото был столицей Японии. Величественная атмосфера, культовые храмы и легенды ждут вас на этой индивидуальной экскурсии
Начало: В лобби вашего отеля
22 дек в 11:00
23 дек в 11:00
$650 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Духовная столица - Киото: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив его знаменитые храмы и парки. Насладитесь уникальной культурой и гастрономией в комфортной и душевной обстановке
Начало: Станция Киото
10 дек в 09:00
12 дек в 09:00
$475 за всё до 5 чел.