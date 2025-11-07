Экскурсия по Киото - это уникальная возможность увидеть город с его историческими и культурными достопримечательностями.
Прогулка начнётся с Кинкаку-дзи, знаменитого Золотого павильона, и продолжится через сад камней Рёан-дзи. Вы посетите бамбуковую рощу Сагано и насладитесь видами с моста Тогетсукё. Закат встретите у святилища Фусими Инари Тайся. Экскурсия подойдёт тем, кто любит активные прогулки и хочет узнать больше о японской культуре
5 причин купить эту экскурсию
- 🏯 Уникальные храмы и святилища
- 🌿 Природные красоты и виды
- 🧘♂️ Погружение в дзен-философию
- 🌅 Закат у Фусими Инари
- 🚶♂️ Активная прогулка по Киото
Лучшее время для посещения
Лучшее время для посещения Киото - с марта по май и с сентября по ноябрь. Весной цветут сакуры, а осенью листья приобретают яркие оттенки. Летом также можно насладиться зеленью, но стоит учесть жару и влажность. Зимой, несмотря на холод, храмы и парки выглядят особенно живописно под снегом.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Кинкаку-дзи
- Рёан-дзи
- Мост Тогетсукё
- Бамбуковая роща Сагано
- Храм Джоджакко-дзи
- Храм Гиоджи
- Храм Адашино Ненбуцу-дзи
- Улица Сага Торимото
- Святилище Фусими Инари Тайся
Описание экскурсии
- Встреча в отеле
- Кинкаку-дзи (Золотой павильон) — сверкающий храм когда-то был резиденцией сёгуна. Вы узнаете, как Кинкаку-дзи отражает японскую философию гармонии с природой и богатство культурного наследия самурайского Киото
- Рёан-дзи — храм с уникальным садом камней. Мы поговорим о дзен-философии, созерцании и медитации. Я расскажу, почему каменный сад устроен так, что увидеть все камни сразу невозможно, и как японцы постигают принципы «ваби-саби» — красоту несовершенства
- Мост Тогетсукё — место с потрясающими видами на горы и реку. Я объясню значение моста и бамбуковой рощи как символов Арасиямы
- Бамбуковая роща Сагано — стройные стебли создают почти мистическую атмосферу
- Храм Джоджакко-дзи — вид на город среди клёнов и тихих садов
- Храм Гиоджи известен садом из мха. Тишина и зелень расслабляют и очаровывают
- Храм Адашино Ненбуцу-дзи — место покоя, окружённое тысячами каменных статуй. Вы услышите о традиции поминовения предков и японском отношении к памяти
- Улица Сага Торимото — здесь можно почувствовать атмосферу традиционного Киото
- По желанию: обед в раменной. Мы обсудим, как рамен стал популярным блюдом и почему он так любим местными жителями
- Святилище Фусими Инари Тайся — закат с видом на город. Поговорим о культе Инари — покровителя риса, торговли и удачи. Вы узнаете, зачем на пути к вершине установлены тысячи ворот тории. И как японцы выражают благодарность богам через символические подношения
- В финале прогулки вернёмся в отель или на станцию (по договорённости)
Кому подойдёт экскурсия
Тем, кто любит активные прогулки и хочет увидеть максимум за один день. Кто интересуется японской культурой и хочет побывать в менее туристических местах. Для детей старше 10 лет, если они легко переносят долгие прогулки.
Может не подойти тем, кто предпочитает расслабленные, короткие экскурсии, не готов к интенсивной ходьбе или ищет более спокойный отдых.
Организационные детали
- Вы пройдёте около 25 тысяч шагов, включая лестницы — выбирайте удобную обувь и одежду
- Дополнительно оплачивается входные билеты и проезд на автобусах и поездах (около $25 с чел.)
- По желанию можно заказать обед — около $20 с чел.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Артур — ваш гид в Киото
Провёл экскурсии для 325 туристов
Привет! Я Артур. Знаком с Японией более 10 лет, побывал в более чем 80 странах и более 120 городах мира, мне есть что рассказать о Японии в сравнении. Люблю делиться своими историями и страстью к открытиям. Моё главное желание — создать для вас незабываемый и познавательный опыт знакомства с Японией и вдохновить на новые открытия!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Д
Дарья
7 ноя 2025
Спасибо Артуру за прекрасно проведенный день. Провел по интересным местам, без толп туристов, ответил на все наши вопросы, дал много полезных советов. Интересный собеседник, ответственный человек. Рекомендую.
К
Кристина
10 окт 2025
Вот и закончился наш с мужем 2х недельный трип по Японии. Это было лучшим решением на мой др взять экскурсии у Артура, было весело, много новой информации и 29000 шагов
В
Валерия
4 июл 2025
Артур, спасибо за экскурсию по Киото и внимательное отношение к туристам!!! Мы не только посмотрели все, что предполагалось по программе, но и побывали в отличном ресторане в центре Киото, увидели старый центр и много узнали об особенностях жизни в Японии. Артур помог нам сориентироваться в Осаке и дал очень нужные советы по самостоятельной поездке в Хиросиму. Спасибо огромное!!! Всем рекомендуем!
Дмитрий
16 мая 2025
Артур отличный гид! Он покажет Японию с разных сторон. Не просто сухие факты и исторические моменты, но и расскажет про настоящий быт и культуру этой страны. Нам очень понравилось, рекомендуем!
П
Петр
26 мар 2025
В лице Артура вы получите не обычного гида, который выложит вам набор исторических фактов, событий и дат, который вы, скорее всего не запомните, а скорее давнего друга, которого вы давно не видели. Он покажет вам ‘свою’ Японию со всеми ее достоинствами и недостатками.
