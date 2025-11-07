Экскурсия по Киото - это уникальная возможность увидеть город с его историческими и культурными достопримечательностями.



Прогулка начнётся с Кинкаку-дзи, знаменитого Золотого павильона, и продолжится через сад камней Рёан-дзи. Вы посетите бамбуковую рощу Сагано и насладитесь видами с моста Тогетсукё. Закат встретите у святилища Фусими Инари Тайся. Экскурсия подойдёт тем, кто любит активные прогулки и хочет узнать больше о японской культуре

Лучшее время для посещения

Лучшее время для посещения Киото - с марта по май и с сентября по ноябрь. Весной цветут сакуры, а осенью листья приобретают яркие оттенки. Летом также можно насладиться зеленью, но стоит учесть жару и влажность. Зимой, несмотря на холод, храмы и парки выглядят особенно живописно под снегом.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.