П Платон Индивидуальный трансфер из Киото в Осаку и обратно Поездка была точной и комфортной. Намного удобнее, чем ехать на поезде и добираться до отеля.

К Ксения Из аэропорта Кансай: индивидуальный трансфер в город Киото или Осаку Водитель поддерживал связь с нами до вылета из Австралии и после прилёта в аэропорт. Мы получили чёткие инструкции, где его встретить. Машина была очень комфортной.

Р Роман Индивидуальный трансфер из Киото в Осаку и обратно читать дальше и продуманно уложил наш багаж в машину. Водитель был дружелюбным и вежливым, аккуратно водил по оживлённым улицам. Поездка прошла легко и комфортно! Наш водитель был замечательный. Он связался с нами за день до поездки, согласовал удобное время и место встречи. Очень аккуратно

А Артём Из аэропорта Кансай: индивидуальный трансфер в город Киото или Осаку Всё прошло отлично. Поездка из аэропорта до места проживания была легкой и комфортной — приятная машина и отзывчивый водитель. Спасибо!

П Пётр Индивидуальный трансфер из Киото в Осаку и обратно Прекрасная, плавная и просторная поездка. Отлично подходит для двоих с большим количеством багажа после шопинга

К Кирилл Из аэропорта Кансай: индивидуальный трансфер в город Киото или Осаку Очень рекомендую! Если устали от дороги и не хотите разбираться с поездами, этот вариант идеален. Водитель был очень приятным — уделял внимание деталям, рассказывал о городе по пути. Вежливый, дружелюбный и деликатный. Спасибо!

в василиса Индивидуальный трансфер из Киото в Осаку и обратно Абсолютно вовремя. Удобный, чистый и просторный автомобиль без малейшего запаха дыма.

А Александра Из аэропорта Кансай: индивидуальный трансфер в город Киото или Осаку Отличная связь, водитель ждал нас заранее. Быстрая и лёгкая посадка и высадка.

м матвей Из аэропорта Кансай: индивидуальный трансфер в город Киото или Осаку Водитель приехал в отель вовремя, и добраться до аэропорта удалось даже раньше — очень удобно!