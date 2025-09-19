Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальный трансфер из Киото в Осаку и обратно
Начало: Ваш адрес в Киото
«Безопасный и удобный трансфер Воспользуйтесь круглосуточным частным трансфером между Осакой и вашим местом проживания в Киото»
29 мар в 01:00
30 мар в 00:00
$162.64 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 9 чел.
Из аэропорта Кансай: индивидуальный трансфер в город Киото или Осаку
Начало: Международный аэропорт Канса, 1 Сэнсюкукокита, Изу...
«Трансфер — это экономия времени, минимум хлопот и максимум внимания к вашим нуждам»
29 мар в 01:00
30 мар в 00:00
$124 за всё до 9 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер из аэропорта Осаки в Киото
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
«Водитель отслеживает задержки рейса в пределах 12 часов и корректирует время прибытия трансфера»
Завтра в 04:00
29 мар в 00:00
$216 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ППлатон19 сентября 2025Поездка была точной и комфортной. Намного удобнее, чем ехать на поезде и добираться до отеля.
- ККсения18 августа 2025Водитель поддерживал связь с нами до вылета из Австралии и после прилёта в аэропорт. Мы получили чёткие инструкции, где его встретить. Машина была очень комфортной.
- РРоман21 мая 2025Наш водитель был замечательный. Он связался с нами за день до поездки, согласовал удобное время и место встречи. Очень аккуратно
- ААртём11 мая 2025Всё прошло отлично. Поездка из аэропорта до места проживания была легкой и комфортной — приятная машина и отзывчивый водитель. Спасибо!
- ППётр7 мая 2025Прекрасная, плавная и просторная поездка. Отлично подходит для двоих с большим количеством багажа после шопинга
- ККирилл8 февраля 2025Очень рекомендую! Если устали от дороги и не хотите разбираться с поездами, этот вариант идеален. Водитель был очень приятным — уделял внимание деталям, рассказывал о городе по пути. Вежливый, дружелюбный и деликатный. Спасибо!
- ввасилиса26 ноября 2024Абсолютно вовремя. Удобный, чистый и просторный автомобиль без малейшего запаха дыма.
- ААлександра11 ноября 2024Отличная связь, водитель ждал нас заранее. Быстрая и лёгкая посадка и высадка.
- мматвей8 апреля 2024Водитель приехал в отель вовремя, и добраться до аэропорта удалось даже раньше — очень удобно!
- ВВладислав6 марта 2024Я рад, что выбрал этот частный трансфер из Киото в Осака. Водитель приехал точно в срок и был очень вежлив.
