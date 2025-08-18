Из аэропорта Кансай: индивидуальный трансфер в город Киото или Осаку

Забудьте о длинных очередях на такси и пользуйтесь быстрым трансфером из аэропорта в ваш отель. Просто укажите номер рейса и адрес, чтобы проезд прошёл максимально удобно.
Описание трансферКомфорт без ожидания Больше никаких очередей: вас встретят в аэропорту и быстро доставят до отеля, чтобы вы могли наслаждаться путешествием с первых минут. Удобство и простота Для максимально гладкой поездки достаточно заранее сообщить номер рейса и адрес проживания. Трансфер — это экономия времени, минимум хлопот и максимум внимания к вашим нуждам. Важная информация:
- Гостей старше 75 лет должны сопровождать молодые люди.
- Одно детское кресло занимает 1,5 сиденья.
- Если с вами будет младенец или ребёнок младше 6 лет, пожалуйста, сообщите нам, чтобы мы могли подготовить детское кресло. В Японии это обязательно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Время ожидания в аэропорту - 60 минут
- Время ожидания в городе - 15 минут
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Плата за превышение времени ожидания
- Стоимость второго детского кресла (первое предоставляется бесплатно)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Kansai International Airport, 1 Senshukukokita, Izumisano-shi, Osaka 549-0001, Japan
Завершение: Киото
Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Ксения
18 авг 2025
Водитель поддерживал связь с нами до вылета из Австралии и после прилёта в аэропорт. Мы получили чёткие инструкции, где его встретить. Машина была очень комфортной.
А
Артём
11 мая 2025
Всё прошло отлично. Поездка из аэропорта до места проживания была легкой и комфортной — приятная машина и отзывчивый водитель. Спасибо!
К
Кирилл
8 фев 2025
Очень рекомендую! Если устали от дороги и не хотите разбираться с поездами, этот вариант идеален. Водитель был очень приятным — уделял внимание деталям, рассказывал о городе по пути. Вежливый, дружелюбный и деликатный. Спасибо!
А
Александра
11 ноя 2024
Отличная связь, водитель ждал нас заранее. Быстрая и лёгкая посадка и высадка.
м
матвей
8 апр 2024
Водитель приехал в отель вовремя, и добраться до аэропорта удалось даже раньше — очень удобно!
