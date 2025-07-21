Участники мастер-класса по приготовлению рамена в Киото погружаются в процесс создания лапши и супа в Ramen Factory.
Это 90-минутное занятие позволяет каждому освоить сложные техники, от замешивания теста до выбора идеального бульона.
В конце занятия участники наслаждаются собственноручно приготовленным раменом и получают памятный сувенир.
Это уникальная возможность для туристов разнообразить свой отдых и увезти с собой частичку японской культуры
5 причин купить этот мастер-класс
- 🍜 Уникальный опыт приготовления рамена
- 🎁 Памятный сувенир на выбор
- 📧 Полный рецепт на email
- 📸 Возможность фото и видео съемки
- 👨🍳 Подходит для всех уровней навыков
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения мастер-класса - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода в Киото наиболее комфортная. В эти месяцы можно насладиться приятной атмосферой и умеренной загруженностью. Летом, в июне и августе, может быть жарко, но занятия проходят в помещении, что обеспечивает комфорт. Зимой, в декабре и феврале, тоже можно участвовать, но стоит учесть холодную погоду.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Ramen Factory
Описание мастер-класса
Изучите искусство приготовления рамена Погрузитесь в мир рамена, освоив его приготовление в Ramen Factory — кулинарной школе, созданной знаменитым киотским рестораном Menbakaichidai. Школа рамена предлагает 90-минутный интерактивный мастер-класс, в ходе которого вы создадите свой собственный рамен. Вы узнаете о трудоемком процессе, начиная от многократного складывания теста для лапши и заканчивая подбором идеального бульона и масел, чтобы создать уникальный вкус. Дегустация и сувенир в подарок Этот мастер-класс — отличный вариант для тех, кто хочет разнообразить свою туристическую программу. Это расслабляющее, увлекательное и вкусное занятие подойдет каждому. В завершение урока вы сможете насладиться созданным вами раменом, вспоминая все этапы его приготовления. Помимо памятных фотографий, участники получат специальные сувениры. В ходе кулинарного мастер-класса вас ждет:
- облачение в фартук и косынку для приготовления рамена;
- просмотр видео-инструкции;
- приправка курицы специями, смешивание ингредиентов;
- выбивание теста, замешивание, слив воды;
- встряхивание для создания лапши из муки и теста;
- выбор идеального сочетания супа и соуса для своей миски;
- демонстрация своей тарелки рамена с топпингами, яйцом и приправами на ваш вкус;
• выбор одного из четырех видов памятных сувениров. Важная информация:
Пожалуйста, имейте в виду, что во время визита на Фабрику Рамен Вас могут снимать на видео или фотографировать в рамках профессиональных видеосъемок, фотосессий или записи с 360-градусной камеры. Эти изображения или видео могут быть использованы в СМИ, на нашем сайте или в рекламных целях по всему миру.
Ежедневно в 11:00, 13:00, 16:00, 18:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- 90-минутный курс шеф-повара по приготовлению рамена
- Выбранный сувенир
Что не входит в цену
- Трансфер до места встречи
- Напитки
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Япония 〒602-0841 Kyoto, Kamigyo Ward, Kajiicho, 447-14 BF1
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00, 13:00, 16:00, 18:00.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
21 июл 2025
Это был замечательный кулинарный урок с прекрасной и веселой командой.
S
Susana
21 июл 2025
Мне все понравилось! Приготовили лучший рамен! Все были очень любезны и отзывчивы. Мне понравились все сувениры.
Л
Лиля
19 июл 2025
Моя дочь и я научились готовить рамен в Ramen Factory. Это был очень интересный опыт! Нашими инструкторами были Фуку и Харука. Оба были замечательными и сделали этот опыт незабываемым. Рамен был очень вкусным. Мы также приобрели новый навык! Рекомендуем всем!
K
Klaus
17 июл 2025
Очень дружелюбная и отзывчивая команда поваров, отлично подготовленная и внимательная во время приготовления и на каждом этапе. Приготовление пасты было действительно увлекательным семейным занятием, мы прекрасно провели время за кухонным столом. Кроме того, блюда были очень вкусными.
N
Naomi
28 июн 2025
Вся наша семья была в восторге от этого мероприятия! Это было весело и вкусно… Очень рекомендуем!
