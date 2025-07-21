Участники мастер-класса по приготовлению рамена в Киото погружаются в процесс создания лапши и супа в Ramen Factory.



Это 90-минутное занятие позволяет каждому освоить сложные техники, от замешивания теста до выбора идеального бульона.



В конце занятия участники наслаждаются собственноручно приготовленным раменом и получают памятный сувенир.



Это уникальная возможность для туристов разнообразить свой отдых и увезти с собой частичку японской культуры

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения мастер-класса - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода в Киото наиболее комфортная. В эти месяцы можно насладиться приятной атмосферой и умеренной загруженностью. Летом, в июне и августе, может быть жарко, но занятия проходят в помещении, что обеспечивает комфорт. Зимой, в декабре и феврале, тоже можно участвовать, но стоит учесть холодную погоду.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.