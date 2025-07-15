Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Погрузитесь в атмосферу японской чайной культуры в музее Чазна в живописном Удзи.



Узнайте историю знаменитого чая матча, посетите интерактивные экспозиции и приготовьте напиток своими руками под руководством мастера. 5 5 отзывов

Описание билета История и культура чая в Удзи Познакомьтесь с богатой историей и культурой Удзи, исследуя экспонаты в музее Чазна. Особое внимание уделено Историческому залу с огромной монетой номиналом 10 иен и изображением зала «Феникс» в Бёдоине. Цифровые выставки и большой 4K HDTV экран помогают глубже понять город и его традиции. Мастер-класс по приготовлению матча Участвуйте в практическом мастер-классе — измельчите чайные листья в порошок с помощью традиционной мельницы, а затем под руководством инструктора научитесь правильно заваривать японский чай матча. Попробуйте свежеприготовленный чай матча и окунитесь в атмосферу японского чайного ритуала. Этот опыт объединяет познание и практику, позволяя прочувствовать чайную культуру страны на собственном опыте.

Что можно увидеть на экскурсии? Музей Чазна

Мастер-класс по приготовлению матча

Что включено Билет в музей Чазуна

Мастер-класс по приготовлению матча

Инструктор

Мастер-класс по приготовлению матча

Что не входит в цену Личные расходы

Трансфер до места встречи

Место начала и завершения? VRW4+J68 Удзи, Киото, Япония Когда и как рано покупать? Когда: Выберите удобную дату из расписания Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.