Погрузитесь в атмосферу японской чайной культуры в музее Чазна в живописном Удзи.
Узнайте историю знаменитого чая матча, посетите интерактивные экспозиции и приготовьте напиток своими руками под руководством мастера.
Узнайте историю знаменитого чая матча, посетите интерактивные экспозиции и приготовьте напиток своими руками под руководством мастера.
Описание билетаИстория и культура чая в Удзи Познакомьтесь с богатой историей и культурой Удзи, исследуя экспонаты в музее Чазна. Особое внимание уделено Историческому залу с огромной монетой номиналом 10 иен и изображением зала «Феникс» в Бёдоине. Цифровые выставки и большой 4K HDTV экран помогают глубже понять город и его традиции. Мастер-класс по приготовлению матча Участвуйте в практическом мастер-классе — измельчите чайные листья в порошок с помощью традиционной мельницы, а затем под руководством инструктора научитесь правильно заваривать японский чай матча. Попробуйте свежеприготовленный чай матча и окунитесь в атмосферу японского чайного ритуала. Этот опыт объединяет познание и практику, позволяя прочувствовать чайную культуру страны на собственном опыте.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Музей Чазна
- Мастер-класс по приготовлению матча
Что включено
- Билет в музей Чазуна
- Мастер-класс по приготовлению матча
- Инструктор
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Трансфер до места встречи
Место начала и завершения?
VRW4+J68 Удзи, Киото, Япония
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Олег
15 июл 2025
Незабываемый опыт для поклонников матча! Персонал был очень дружелюбным и готов помочь. Настоятельно рекомендую это занятие.
А
Анастасия
18 янв 2025
Девушки, которые проводили мастер-класс по матче, были тёплыми и приветливыми. Они рассказали много увлекательных фактов о производстве чая, помогали с фотографиями и подробно объясняли каждый этап. Это был замечательный опыт, к которому мы обязательно вернёмся и с удовольствием порекомендуем.
м
матвей
5 окт 2024
Было просто потрясающе! Преподаватели очень знающие и отзывчивые, атмосфера — великолепная. Опыт точно стоит попробовать!
М
Милана
20 июл 2024
Очень классное впечатление, особенно для любителей матчи, чтобы приготовить его с нуля! Мы узнали много нового о разных видах чая и многом другом. Рекомендую для пар или компаний друзей. В музее есть специальное место для фотографий, где можно «плавать в маття» 🍵🍃✌🏼
А
Александр
10 мая 2024
Это был очень интересный и приятный опыт. Наш инструктор был очень милым!
Входит в следующие категории Киото
Похожие экскурсии из Киото
Индивидуальная
до 4 чел.
За чаем - в Удзи, к оленям - в Нару: экскурсия по Киото
Индивидуальная экскурсия в Киото: Удзи и Нара. Погрузитесь в мир японского чая и древних храмов
18 янв в 08:00
1 фев в 08:00
$552 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Традиционная японская чайная церемония в Киото
Начало: 37 Kinugasanishi Goshonouchicho, Kita Ward, Kyoto,...
Расписание: Ежедневно в 11:45, 13:00, 14:15, 15:30, 16:45.
10 дек в 11:45
11 дек в 11:45
$22.55 за человека
Билеты
Входной билет в KITSUNE KYOTO
Погрузитесь в атмосферу ночной жизни Киото с билетом в KITSUNE KYOTO. Вас ждут зажигательные ритмы и уникальные впечатления
Начало: Япония, 〒604-8017 Kyoto, Nakagyo Ward, Zaimokucho,...
Завтра в 22:00
10 дек в 22:00
$3.39 за билет