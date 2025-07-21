Мои заказы

Интересные программы мастер-классы Киото

Найдено 3 экскурсии в категории «Мастер-классы» в Киото на русском языке, цены от $23. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году
Мастер-класс по приготовлению рамена на фабрике (с сувениром на выбор)
1.5 часа
5 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Мастер-класс по приготовлению рамена
Изучите секреты рамена в Киото! Погрузитесь в процесс создания лапши и бульона, завершив занятие уникальным сувениром
Начало: Япония 〒602-0841 Kyoto, Kamigyo Ward, Kajiicho, 44...
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 16:00, 18:00.
27 окт в 11:00
28 окт в 11:00
$135.15 за человека
Входной билет в музей чая и мастер-класс по приготовлению матча
1 час
5 отзывов
Билеты
Входной билет в музей чая и мастер-класс по приготовлению матча
Начало: VRW4+J68 Удзи, Киото, Япония
30 окт в 11:00
1 ноя в 11:00
$23.59 за билет
Мастер-класс в Киото: приготовление рамена, гёдза и онигири
1.5 часа
5 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Мастер-класс в Киото: приготовление рамена, гёдза и онигири
Начало: 2Q5F+XJJ Киото, Япония
28 окт в 10:00
29 окт в 10:00
$91.75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Киото в категории «Мастер-классы»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Киото
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Мастер-класс по приготовлению рамена на фабрике (с сувениром на выбор)
  2. Входной билет в музей чая и мастер-класс по приготовлению матча
  3. Мастер-класс в Киото: приготовление рамена, гёдза и онигири
Сколько стоит экскурсия по Киото в октябре 2025
Сейчас в Киото в категории "Мастер-классы" можно забронировать 3 экскурсии от 23 до 135.15. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Киото (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Мастер-классы», 15 ⭐ отзывов, цены от $23. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь