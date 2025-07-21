Д Дмитрий Мастер-класс по приготовлению рамена на фабрике (с сувениром на выбор) Это был замечательный кулинарный урок с прекрасной и веселой командой.

S Susana Мастер-класс по приготовлению рамена на фабрике (с сувениром на выбор) Мне все понравилось! Приготовили лучший рамен! Все были очень любезны и отзывчивы. Мне понравились все сувениры.

Л Лиля Мастер-класс по приготовлению рамена на фабрике (с сувениром на выбор) Моя дочь и я научились готовить рамен в Ramen Factory. Это был очень интересный опыт! Нашими инструкторами были Фуку и Харука. Оба были замечательными и сделали этот опыт незабываемым. Рамен был очень вкусным. Мы также приобрели новый навык! Рекомендуем всем!

K Klaus Мастер-класс по приготовлению рамена на фабрике (с сувениром на выбор) Очень дружелюбная и отзывчивая команда поваров, отлично подготовленная и внимательная во время приготовления и на каждом этапе. Приготовление пасты было действительно увлекательным семейным занятием, мы прекрасно провели время за кухонным столом. Кроме того, блюда были очень вкусными.