Групповая
до 20 чел.
Мастер-класс по приготовлению рамена
Изучите секреты рамена в Киото! Погрузитесь в процесс создания лапши и бульона, завершив занятие уникальным сувениром
Начало: Япония 〒602-0841 Kyoto, Kamigyo Ward, Kajiicho, 44...
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 16:00, 18:00.
27 окт в 11:00
28 окт в 11:00
$135.15 за человека
Билеты
Входной билет в музей чая и мастер-класс по приготовлению матча
Начало: VRW4+J68 Удзи, Киото, Япония
30 окт в 11:00
1 ноя в 11:00
$23.59 за билет
Мини-группа
до 8 чел.
Мастер-класс в Киото: приготовление рамена, гёдза и онигири
Начало: 2Q5F+XJJ Киото, Япония
28 окт в 10:00
29 окт в 10:00
$91.75 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ДДмитрий21 июля 2025Это был замечательный кулинарный урок с прекрасной и веселой командой.
- SSusana21 июля 2025Мне все понравилось! Приготовили лучший рамен! Все были очень любезны и отзывчивы. Мне понравились все сувениры.
- ЛЛиля19 июля 2025Моя дочь и я научились готовить рамен в Ramen Factory. Это был очень интересный опыт! Нашими инструкторами были Фуку и Харука. Оба были замечательными и сделали этот опыт незабываемым. Рамен был очень вкусным. Мы также приобрели новый навык! Рекомендуем всем!
- KKlaus17 июля 2025Очень дружелюбная и отзывчивая команда поваров, отлично подготовленная и внимательная во время приготовления и на каждом этапе. Приготовление пасты было действительно увлекательным семейным занятием, мы прекрасно провели время за кухонным столом. Кроме того, блюда были очень вкусными.
- NNaomi28 июня 2025Вся наша семья была в восторге от этого мероприятия! Это было весело и вкусно… Очень рекомендуем!
