В Киото можно арендовать кимоно и прогуляться по историческим местам, включая Киёмидзу-дэра. Выбор кимоно варьируется от классических до современных моделей.
Сотрудники помогут подобрать идеальный образ и предложат удобные услуги, такие как создание прически. Получите советы о лучших местах для фотографий и достопримечательностях.
Это идеальная возможность для тех, кто хочет окунуться в японскую культуру и сделать уникальные снимки
5 причин купить эту прогулку
- 👘 Большой выбор кимоно
- 📸 Отличные места для фото
- 🎨 Индивидуальный подход
- 💇♀️ Услуги парикмахера
- 🏯 Погружение в культуру
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для проката кимоно в Киото - с марта по май и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода комфортная, а природа вокруг особенно красива. Летом, в июне и августе, может быть жарко, но это не мешает насладиться прогулкой. Зимой, с декабря по февраль, прохладно, но туристов меньше, что позволяет спокойно исследовать достопримечательности.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Киёмидзу-дэра
Описание водной прогулкиПолное погружение в японскую культуру Арендуйте традиционное японское кимоно и отправьтесь на прогулку по старинным улочкам, окружающим Киёмидзу-дэра, одну из самых известных достопримечательностей Киото. Вам предложат богатый выбор кимоно превосходного качества: от утонченной классики до смелых современных решений. Независимо от целей вашего визита в Киото — будь то знакомство с древними храмами, создание впечатляющих фотографий или полное погружение в японскую культуру, — надев кимоно, вы добавите неповторимый шарм и колорит своим приключениям. Индивидуальный подход В специализированном магазине вас ждет индивидуальный подход, благодаря которому вы сможете подобрать идеальное кимоно и сопутствующие аксессуары. Внимательные сотрудники помогут вам определиться со стилем и сделают все возможное, чтобы ваше пребывание было максимально комфортным и уверенным. Кроме того, вам будут доступны удобные услуги, такие как создание прически, чтобы завершить ваш образ. Не упустите возможность получить полезные советы о лучших местах для фотосессий и интересных достопримечательностях в округе. Важная информация:
- Возьмите с собой: комфортную обувь, теплую одежду и фотоаппарат.
- Аренда не подходит для беременных женщин.
- Находясь в кимоно запрещено курение.
- Пожалуйста, приходите за 10 минут до назначенного времени.
- Избегайте сильного макияжа, так как он может испачкать кимоно.
- Для удобства рекомендуется надевать под кимоно простую футболку и леггинсы или шорты.
Прокат работает ежедневно с 09:00 до 18:00.
Ответы на вопросы
Что включено
- Прокат кимоно + пояс с полушарфом на день до 18:00
- Прокат аксессуаров
- Прокат соломенных сандалий + носки
- Услуги парикмахера
Что не входит в цену
- Трансфер до места встречи
- Макияж
- Питание
- Входные билеты на любые достопримечательности
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Япония 〒605-0862 Kyoto, Higashiyama Ward, Kiyomizu, 4 Chome-190-1 シャト-清水 105号室
Когда и сколько длится?
Когда: Прокат работает ежедневно с 09:00 до 18:00.
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
22 июл 2025
Все было замечательно. Девушки очень милые, помогают с одеванием. Чистое место, очень вежливый персонал. Очень рекомендую.
S
Severine
22 июл 2025
Приветливый персонал, предоставляет время на выбор кимоно и позволяет его примерить. Прекрасные прически.
C
Carol
21 июл 2025
Это был незабываемый день! Я рекомендую это место, обслуживание было превосходным, а цены очень доступные.
A
Andreea
16 июл 2025
Это было прекрасное занятие. Девушки очень внимательные и дружелюбные, можно выбрать из большого ассортимента кимоно, а также сделать прическу и подобрать аксессуары. Я действительно почувствовала себя японкой, гуляющей в кимоно, сделала прекрасные фотографии, которые останутся с мной навсегда. Я очень надеюсь, что когда-нибудь смогу вернуться, и рекомендую это всем!
К
Каринка
15 июл 2025
Персонал магазина был просто восхитителен! Несмотря на то, что в магазине было много посетителей, они уделили время мне и моему спутнику, чтобы мы почувствовали себя по-настоящему особенными. Они были невероятно внимательны и позаботились о том, чтобы мы выглядели наилучшим образом. Кимоно были потрясающими — прекрасно сшитыми и стали незабываемой частью нашего путешествия.
