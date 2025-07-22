В Киото можно арендовать кимоно и прогуляться по историческим местам, включая Киёмидзу-дэра. Выбор кимоно варьируется от классических до современных моделей.



Сотрудники помогут подобрать идеальный образ и предложат удобные услуги, такие как создание прически. Получите советы о лучших местах для фотографий и достопримечательностях.



Это идеальная возможность для тех, кто хочет окунуться в японскую культуру и сделать уникальные снимки

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для проката кимоно в Киото - с марта по май и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода комфортная, а природа вокруг особенно красива. Летом, в июне и августе, может быть жарко, но это не мешает насладиться прогулкой. Зимой, с декабря по февраль, прохладно, но туристов меньше, что позволяет спокойно исследовать достопримечательности.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.