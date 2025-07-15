Однодневный тур по Киото предлагает посещение семи знаковых мест, включая три объекта Всемирного наследия.
Участники смогут увидеть храм Киёмидзу-дэра, храм Сандзю-сан-ген-до, район Арасияма с его бамбуковым лесом, храм Тэнрю-дзи, Золотой храм и святилище Фусими Инари. Включён обед в Арашияме с блюдами японской кухни. Тур проводится на комфортабельном автобусе с англоязычным гидом и многоязычным аудиогидом. Автобус оснащён кондиционером и Wi-Fi
Участники смогут увидеть храм Киёмидзу-дэра, храм Сандзю-сан-ген-до, район Арасияма с его бамбуковым лесом, храм Тэнрю-дзи, Золотой храм и святилище Фусими Инари. Включён обед в Арашияме с блюдами японской кухни. Тур проводится на комфортабельном автобусе с англоязычным гидом и многоязычным аудиогидом. Автобус оснащён кондиционером и Wi-Fi
5 причин купить эту экскурсию
- 🚌 Комфортабельный автобус с Wi-Fi
- 🏯 Посещение объектов ЮНЕСКО
- 🍣 Обед из японской кухни
- 🎧 Многоязычный аудиогид
- 🌿 Прогулка по бамбуковому лесу
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Киото - с марта по май и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а природа поражает своей красотой. Летом, с июня по август, может быть жарко и влажно, но это время подходит для тех, кто любит активный отдых. Зимой, с декабря по февраль, можно насладиться спокойствием и меньшим количеством туристов, но стоит подготовиться к прохладной погоде.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Храм Киёмидзу-дэра
- Храм Сандзю-сан-ген-до
- Арасияма
- Бамбуковый лес Сагано
- Храм Тэнрю-дзи
- Золотой храм
- Святилище Фусими Инари
Описание экскурсии
Посещение 7 мест, включая 3 объекта Всемирного наследия Этот однодневный тур на комфортабельном автобусе охватывает самые известные достопримечательности Киото, включенные в список Всемирного наследия. Тур начинается ранним утром в Киото и включает посещение:
- храма Киёмидзу-дэра;
- храма Сандзю-сан-ген-до;
- района Арасияма (включая мост Тогетсукё и бамбуковый лес Сагано);
- храма Тэнрю-дзи;
- Золотого храма (Кинкаку-дзи);
святилища Фусими Инари. Обед и комфорт в дороге В Арашияме предусмотрен обед в виде шведского стола с блюдами японской кухни, приготовленными из сезонных ингредиентов. Тур сопровождается англоязычным гидом-экскурсоводом. Так же предоставляется многоязычный аудиогид (английский, французский, итальянский, испанский, немецкий, португальский и украинский языки). Автобус оборудован кондиционером и бесплатным Wi-Fi, регулярно проветривается и имеет антибактериальное покрытие. Важная информация:.
святилища Фусими Инари. Обед и комфорт в дороге В Арашияме предусмотрен обед в виде шведского стола с блюдами японской кухни, приготовленными из сезонных ингредиентов. Тур сопровождается англоязычным гидом-экскурсоводом. Так же предоставляется многоязычный аудиогид (английский, французский, итальянский, испанский, немецкий, португальский и украинский языки). Автобус оборудован кондиционером и бесплатным Wi-Fi, регулярно проветривается и имеет антибактериальное покрытие. Важная информация:.
• святилища Фусими Инари. Обед и комфорт в дороге В Арашияме предусмотрен обед в виде шведского стола с блюдами японской кухни, приготовленными из сезонных ингредиентов. Тур сопровождается англоязычным гидом-экскурсоводом. Так же предоставляется многоязычный аудиогид (английский, французский, итальянский, испанский, немецкий, португальский и украинский языки). Автобус оборудован кондиционером и бесплатным Wi-Fi, регулярно проветривается и имеет антибактериальное покрытие. Важная информация:
- Тур не подойдёт для людей в инвалидных креслах и людей с ограниченными возможностями передвижения.
- Надевайте комфортную обувь.
- Запрещено брать с собой домашних животных.
- Порядок маршрута может быть изменен в зависимости от трафика, погоды или любых оперативных причин.
- Если какое-либо из мест на маршруте закрыто, Вы посетите альтернативное место.
- Обед/ресторан может измениться. Обед в виде шведского стола. Есть вегетарианские блюда.
- Во время экскурсии Вам придется подниматься по лестницам и холмам.
Ежедневно в 07:50.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Храм Киёмидзу-дэра
- Храм Сандзю-сан-ген-до
- Район Арасияма (включая мост Тогетсукё и бамбуковый лес Сагано)
- Храм Тэнрю-дзи
- Золотой храм (Кинкаку-дзи)
- Святилище Фусими Инари
Что включено
- Транспортировка на автомобиле с кондиционером и Wi-Fi
- Обед по системе «шведский стол» из японских блюд
- Англоязычный гид
- Многоязычный аудиогид
- Входные билеты в храмы: Киёмидзу-дэра, Тэнрю-дзи, Кинкаку-дзи, Сандзю-сан-ген-до
Что не входит в цену
- Трансфер из отеля и обратно
- Дополнительная еда и напитки
- Чаевые (по желанию)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: 31 Higashikujō Nishisannōchō, Minami Ward, Kyoto, 601-8003, Japan
Завершение: Станция Киото
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:50.
Экскурсия длится около 8.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Тур не подойдёт для людей в инвалидных креслах и людей с ограниченными возможностями передвижения
- Надевайте комфортную обувь
- Запрещено брать с собой домашних животных
- Порядок маршрута может быть изменен в зависимости от трафика, погоды или любых оперативных причин
- Если какое-либо из мест на маршруте закрыто, Вы посетите альтернативное место
- Обед/ресторан может измениться. Обед в виде шведского стола. Есть вегетарианские блюда
- Во время экскурсии Вам придется подниматься по лестницам и холмам
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лилу
15 июл 2025
Действительно отличная экскурсия, а Май — замечательный гид. Однозначно рекомендую и надеюсь, что Май будет вашим гидом.
M
Michael
15 июл 2025
Томми был очень хорошо подготовлен. Выбор мест и обед-буфет были очень хорошими. Благодарим вас за этот приятный день.
J
Jim
14 июл 2025
Это был очень насыщенный и познавательный день, в течение которого было много интересного. Май, наш гид, была замечательной и сделала экскурсию незабываемой. Ее английский был безупречным, она была очень вежливой,
N
Natallia
25 окт 2024
Все понравилось, хороший гид, отличные локации, прекрасные день!
Д
Диана
8 сен 2024
Поездка была отличной, очень удобный тур, где можно комфортно посмотреть все главные достопримечательности за один день. Гид Май очень приятная и милая, с хорошим Английским.
Входит в следующие категории Киото
Похожие экскурсии из Киото
Индивидуальная
до 5 чел.
Духовная столица - Киото: Индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Киото, посетив его знаменитые храмы и парки. Насладитесь уникальной культурой и гастрономией в комфортной и душевной обстановке
Начало: Станция Киото
22 ноя в 09:00
23 ноя в 09:00
$475 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Киото - первое свидание: индивидуальная экскурсия по храмам и садам
Погрузитесь в атмосферу Киото, посещая храмы, сады и святилища. Узнайте историю старой столицы и насладитесь живописными видами
5 дек в 10:30
6 дек в 10:30
$500 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Киото и Нара: 2 города за 1 день
Динамичная экскурсия по главным достопримечательностям двух древних столиц Японии
24 ноя в 08:00
27 ноя в 08:00
$491 за всё до 7 чел.