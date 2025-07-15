Мои заказы

Древний Киото: исторические места и объекты ЮНЕСКО (обед включен)

Познакомьтесь с историей Киото, посетив его знаменитые храмы и природные красоты. Насладитесь комфортом и японской кухней в одном туре
Однодневный тур по Киото предлагает посещение семи знаковых мест, включая три объекта Всемирного наследия.

Участники смогут увидеть храм Киёмидзу-дэра, храм Сандзю-сан-ген-до, район Арасияма с его бамбуковым лесом, храм Тэнрю-дзи, Золотой храм и святилище Фусими Инари. Включён обед в Арашияме с блюдами японской кухни. Тур проводится на комфортабельном автобусе с англоязычным гидом и многоязычным аудиогидом. Автобус оснащён кондиционером и Wi-Fi
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🚌 Комфортабельный автобус с Wi-Fi
  • 🏯 Посещение объектов ЮНЕСКО
  • 🍣 Обед из японской кухни
  • 🎧 Многоязычный аудиогид
  • 🌿 Прогулка по бамбуковому лесу

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Киото - с марта по май и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а природа поражает своей красотой. Летом, с июня по август, может быть жарко и влажно, но это время подходит для тех, кто любит активный отдых. Зимой, с декабря по февраль, можно насладиться спокойствием и меньшим количеством туристов, но стоит подготовиться к прохладной погоде.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть

  • Храм Киёмидзу-дэра
  • Храм Сандзю-сан-ген-до
  • Арасияма
  • Бамбуковый лес Сагано
  • Храм Тэнрю-дзи
  • Золотой храм
  • Святилище Фусими Инари

Описание экскурсии

Посещение 7 мест, включая 3 объекта Всемирного наследия Этот однодневный тур на комфортабельном автобусе охватывает самые известные достопримечательности Киото, включенные в список Всемирного наследия. Тур начинается ранним утром в Киото и включает посещение:
  • храма Киёмидзу-дэра;
  • храма Сандзю-сан-ген-до;
  • района Арасияма (включая мост Тогетсукё и бамбуковый лес Сагано);
  • храма Тэнрю-дзи;
  • Золотого храма (Кинкаку-дзи);
• святилища Фусими Инари. Обед и комфорт в дороге В Арашияме предусмотрен обед в виде шведского стола с блюдами японской кухни, приготовленными из сезонных ингредиентов. Тур сопровождается англоязычным гидом-экскурсоводом. Так же предоставляется многоязычный аудиогид (английский, французский, итальянский, испанский, немецкий, португальский и украинский языки). Автобус оборудован кондиционером и бесплатным Wi-Fi, регулярно проветривается и имеет антибактериальное покрытие. Важная информация:
  • Тур не подойдёт для людей в инвалидных креслах и людей с ограниченными возможностями передвижения.
  • Надевайте комфортную обувь.
  • Запрещено брать с собой домашних животных.
  • Порядок маршрута может быть изменен в зависимости от трафика, погоды или любых оперативных причин.
  • Если какое-либо из мест на маршруте закрыто, Вы посетите альтернативное место.
  • Обед/ресторан может измениться. Обед в виде шведского стола. Есть вегетарианские блюда.
  • Во время экскурсии Вам придется подниматься по лестницам и холмам.

Ежедневно в 07:50.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Храм Киёмидзу-дэра
  • Храм Сандзю-сан-ген-до
  • Район Арасияма (включая мост Тогетсукё и бамбуковый лес Сагано)
  • Храм Тэнрю-дзи
  • Золотой храм (Кинкаку-дзи)
  • Святилище Фусими Инари
Что включено
  • Транспортировка на автомобиле с кондиционером и Wi-Fi
  • Обед по системе «шведский стол» из японских блюд
  • Англоязычный гид
  • Многоязычный аудиогид
  • Входные билеты в храмы: Киёмидзу-дэра, Тэнрю-дзи, Кинкаку-дзи, Сандзю-сан-ген-до
Что не входит в цену
  • Трансфер из отеля и обратно
  • Дополнительная еда и напитки
  • Чаевые (по желанию)
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: 31 Higashikujō Nishisannōchō, Minami Ward, Kyoto, 601-8003, Japan
Завершение: Станция Киото
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 07:50.
Экскурсия длится около 8.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
  • Тур не подойдёт для людей в инвалидных креслах и людей с ограниченными возможностями передвижения
  • Надевайте комфортную обувь
  • Запрещено брать с собой домашних животных
  • Порядок маршрута может быть изменен в зависимости от трафика, погоды или любых оперативных причин
  • Если какое-либо из мест на маршруте закрыто, Вы посетите альтернативное место
  • Обед/ресторан может измениться. Обед в виде шведского стола. Есть вегетарианские блюда
  • Во время экскурсии Вам придется подниматься по лестницам и холмам
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Лилу
15 июл 2025
Действительно отличная экскурсия, а Май — замечательный гид. Однозначно рекомендую и надеюсь, что Май будет вашим гидом.
M
Michael
15 июл 2025
Томми был очень хорошо подготовлен. Выбор мест и обед-буфет были очень хорошими. Благодарим вас за этот приятный день.
J
Jim
14 июл 2025
Это был очень насыщенный и познавательный день, в течение которого было много интересного. Май, наш гид, была замечательной и сделала экскурсию незабываемой. Ее английский был безупречным, она была очень вежливой,
читать дальше

знающей, веселой, интересной и всегда готовая помочь всем. Она делает свою работу не потому, что должна, а потому, что ей это нравится, и это было видно! Храмы прекрасны, обед-буфет был восхитительным, а святыни заслуживают внимания. Не забудьте взять с собой фотоаппарат и воду!

N
Natallia
25 окт 2024
Все понравилось, хороший гид, отличные локации, прекрасные день!
Д
Диана
8 сен 2024
Поездка была отличной, очень удобный тур, где можно комфортно посмотреть все главные достопримечательности за один день. Гид Май очень приятная и милая, с хорошим Английским.

Входит в следующие категории Киото

