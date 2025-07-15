Однодневный тур по Киото предлагает посещение семи знаковых мест, включая три объекта Всемирного наследия.



Участники смогут увидеть храм Киёмидзу-дэра, храм Сандзю-сан-ген-до, район Арасияма с его бамбуковым лесом, храм Тэнрю-дзи, Золотой храм и святилище Фусими Инари. Включён обед в Арашияме с блюдами японской кухни. Тур проводится на комфортабельном автобусе с англоязычным гидом и многоязычным аудиогидом. Автобус оснащён кондиционером и Wi-Fi

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Киото - с марта по май и с сентября по ноябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, а природа поражает своей красотой. Летом, с июня по август, может быть жарко и влажно, но это время подходит для тех, кто любит активный отдых. Зимой, с декабря по февраль, можно насладиться спокойствием и меньшим количеством туристов, но стоит подготовиться к прохладной погоде.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.