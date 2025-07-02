Познакомьтесь с японским саке во время дегустации с экспертом, попробуйте 7 уникальных сортов, включая редкие, которые не идут на экспорт.
Узнайте, как сочетаются различные саке с традиционными японскими закусками и расширьте ваши гастрономические горизонты.
Описание экскурсииДегустация саке с экспертом Попробуйте 7 сортов саке — от насыщенных и сухих до фруктовых и сладких, в том числе уникальные бутылки, не представленные за пределами Японии. Ваш гид расскажет о тонкостях вкуса и откроет секреты создания каждого напитка. Сочетание с традиционными закусками Во время дегустации попробуйте различные оцумами — японские блюда, идеально подходящие к саке, чтобы почувствовать гармонию разных вкусов и узнать лучшие гастрономические пары. Яркое и увлекательное событие, которое прекрасно подходит для начала знакомства с японской культурой напитков и кухни. Важная информация:
- Не допускается: велосипеды, сильные ароматы.
- Не подходит для: дети до 3 лет, беременные женщины, лица младше 19 лет.
- В Японии разрешённый возраст для употребления алкоголя — 20 лет. Клиентам младше 20 лет будут подавать только безалкогольные напитки.
- Сообщите гиду на месте, если у вас есть какие-либо предпочтения в еде или аллергия.
- В целях безопасности и в соответствии с законодательством гостям, прибывающим на автомобиле или велосипеде, не будет подаваться алкоголь (доступны безалкогольные напитки). Возврат средств не предусмотрен, если вы не сможете принять участие в дегустации саке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Дегустация саке
- Оцумами (традиционные японские закуски)
- Шпаргалка по саке и дегустационные заметки
- Сертифицированный сомелье по саке
- Отдельный зал для дегустации саке
Что не входит в цену
- Трансфер
Место начала и завершения?
WQJ5+9X2 Киото, Япония
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кирилл
2 июл 2025
Майо отлично рассказывает — всё было очень интересно и весело
В
Виктория
4 апр 2025
Это было супер весело, однозначно один из лучших моментов поездки. Майо — потрясающий и очень смешной преподаватель, я много узнал о саке и о своих вкусовых предпочтениях! Обычно не пишу отзывы, но это событие искренне рекомендую.
П
Полина
8 июн 2024
Узнал много полезной и практичной информации, выбор саке был очень разнообразным. Теперь знаю, какой сорт мне нравится больше всего!
Входит в следующие категории Киото
