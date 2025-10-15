Найдено 3 экскурсии в категории « Городские экскурсии » в Нагое на русском языке, цены от $175. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2025 году

1 чел. По популярности Пешая 8 часов 3 отзыва Индивидуальная до 8 чел. Добро пожаловать в Нагою Через знакомство с городом проникнуться культурой и историей Японии Начало: От вашего отеля/круизного лайнера $390 за всё до 8 чел. Пешая 7.5 часов Индивидуальная до 5 чел. День в Нагое Увидеть главное: храм Атсута, замок рода Токугава, торговый район Осу и музей «Тойоты» $440 за всё до 5 чел. Пешая 4.5 часа Мини-группа до 4 чел. Нагоя: остановка по требованию Побывать на сцене исторических поражений и побед, технологических провалов и достижений Начало: У центральной станции «Нагоя» Расписание: в четверг и пятницу в 09:00 $175 за человека Другие экскурсии Нагои

Ответы на вопросы от путешественников по Нагое в категории «Городские экскурсии»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нагое Добро пожаловать в Нагою День в Нагое Нагоя: остановка по требованию В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3 Сколько стоит экскурсия по Нагое в октябре 2025 Сейчас в Нагое в категории "Городские экскурсии" можно забронировать 3 экскурсии от 175 до 440. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Экскурсии на русском языке в Нагое (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Городские экскурсии», 3 ⭐ отзыва, цены от $175. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь