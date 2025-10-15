Индивидуальная
до 8 чел.
Добро пожаловать в Нагою
Через знакомство с городом проникнуться культурой и историей Японии
Начало: От вашего отеля/круизного лайнера
15 окт в 09:00
29 окт в 09:00
$390 за всё до 8 чел.
до 5 чел.
День в Нагое
Увидеть главное: храм Атсута, замок рода Токугава, торговый район Осу и музей «Тойоты»
14 окт в 08:00
15 окт в 08:00
$440 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Нагоя: остановка по требованию
Побывать на сцене исторических поражений и побед, технологических провалов и достижений
Начало: У центральной станции «Нагоя»
Расписание: в четверг и пятницу в 09:00
6 ноя в 09:00
7 ноя в 09:00
$175 за человека
