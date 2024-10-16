Огромная благодарность Марине за первое и, пожалуй, очень важное знакомство с Нагоей! Остались тёплые воспоминания от знакомства с городом, особенно

поразил технологичный музей компании Toyota, наверно, не имеющий аналогов. Марина до экскурсии учла все пожелания, дала рекомендации, а общение было очень лёгким и интересным. Рекомендую гида на все 100%!

Л Любовь

Марина адаптировала экскурсию именно под нас, было комфортно и интересно. Никакой лишней информации, всё доступно и понятно. Также Марина сделала классные фото, отвечала на наши вопросы и делилась впечатлениями из личного опыта. День прошёл отлично, только положительные эмоции, спасибо большое!)