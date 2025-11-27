Нагоя — третий по величине город Японии, где прошлое и будущее работают на один результат: экономическую устойчивость. Вы увидите торговые кварталы, услышите звуки мегаполиса и узнаете, как проводят вечера романтики.
Иногда мы заходим в особый книжный магазин, где от прикосновения к полкам можно получить заряд японской мудрости.
Описание экскурсии
- Станция железнодорожного вокзала Нагои. Конструкторский шедевр внутри и горизонт небоскрёбов снаружи
- Выставочные корпуса корпорации Toyota. Без имени Toyota немыслима не только Нагоя, но и Япония. В экспозиции — путь от ткацкого станка к автомобилю и наглядный пример развития коммерческих производств страны
- Замок Нагоя. Его визуальные акценты отражают эпоху воинствующих провинций, а на территории можно встретить её героев
- Городские торговые кварталы. Здесь всё подчинено сезону: витрины, оформление, парки на крышах. Вечерняя иллюминация — постоянная, благодаря поддержке местных электрокомпаний
- Аркады Отсу. Гастрозона и любимое место жителей. Здесь обедают, обсуждают новости и наблюдают за другими
Вы узнаете, как Нагоя сумела сохранить иммунитет к переменам, оставшись экономическим сердцем страны. Сколько здесь производств и все ли местные — коренные японцы. Что обязательно попробовать в гастрозонах. И почему город заслуживает больше, чем просто транзитную остановку.
Организационные детали
- Маршрут подойдёт для первого знакомства: в Нагое комфортная высотность и широкие улицы, много зелени и тени
- Пешком мы пройдём 5–7 километров. Периодически будем пользоваться метро или такси (путешественники оплачивают самостоятельно)
- Дополнительные расходы: выставочные залы Toyota — 1200 йен взрослые, 600 йен — дети до 16 лет; парк замка Нагоя — 500 йен, дети до 16 лет — бесплатно; метро — до 1000 йен на чел., такси — до 3000 йен
- У программы нет возрастных ограничений, но материал посвящён социально-экономическим аспектам жизни Японии, а также истории и героям. Детям это может быть неинтересно
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$175
|Дети до 18 лет
|$75
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У центральной станции «Нагоя»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Нагое
Провела экскурсии для 388 туристов
С 2015 года занимаюсь организацией и планированием туристических маршрутов по Японии. Постоянно исследую культуру и традиции страны. Участвую в составлении экскурсионных планов для японских туристов. Искренне ценю каждого русскоговорящего гостя. С нетерпением жду встречи с вами.
Входит в следующие категории Нагои
