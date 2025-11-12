Отправляемся в насыщенное путешествие по Нагое — городу, где переплетаются древняя история, культурные контрасты и современная жизнь. Вы посетите святилище Атсута, замок Нагоя и исторический торговый район Осу. Попробуете хитсумабуси и тебасаки, а в музее «Тойоты» или Норитаке увидите, как рождаются передовые технологии и японская эстетика.

Святилище Атсута — сакральное сердце Нагои

Начнём с одного из трёх главных синтоистских святилищ Японии — Атсута-дзингу. Я расскажу об истории и значении храма, его архитектуре в стиле Синмей-дзукури и скрытых деталях, которые мало кто замечает.

Оживлённый квартал Осу

Осу — это одновременно торговая улица, кулинарный рай и музей под открытым небом. Вы прогуляетесь по аллеям, где на каждом шагу — контраст: магазинчики с ремесленной утварью и модные бутики, синтоистские храмы и кафе с капкейками в виде аниме-персонажей.

Мы заглянем в святилища, спрятанные во дворах, и поймём, как горожане совмещают духовные практики с повседневной жизнью.

Кулинарные открытия: от удона до хитсумабуси

Нагоя — город с особенным вкусом. Здесь едят хитсумабуси (угорь на рисе, который подают в три этапа), мисо-кацу (свиная котлета с густым мисо-соусом) и тебасаки (куриные крылышки с хрустящей корочкой).

Я покажу несколько мест, где стоит попробовать эти блюда — от демократичных уличных лавок до уютных кафе.

Замок Нагоя — символ эпохи самураев

Отправимся в легендарный pамок Нагоя, построенный в 17 веке. Поговорим о его роли в истории клана сёгунов Токугава, архитектурных особенностях и скрытых знаках на валунах, оставленных строителями.

Технологии или керамика

В зависимости от ваших предпочтений, мы завершим день в одном из двух знаковых мест:

Мемориальный музей «Тойоты» — вы узнаете, как компания выросла от текстильной фабрики до мирового автогиганта. Выставка охватывает как старинные ткацкие станки, так и культовые модели автомобилей: ретро и современные

Сад и музей Норитаке — настоящая галерея японской керамики, где эстетика и мастерство идут рука об руку.

Вы узнаете:

Чем синтоистские храмы отличаются от буддийских

Какие легенды окружают святыни Нагои

Почему Нагоя — это не только индустриальный центр, но и сокровищница японской идентичности

И многое другое!

Будем много ходить и немного ездить на общественном транспорте: надевайте удобную обувь!

Пожалуйста, заранее сообщите мне, если у вас есть аллергия на пищу или диетические ограничения

По понедельникам оба музея закрыты — в этот день мы можем посетить Дом сокровищ Бункаден

Я могу адаптировать экскурсию под ваши интересы — обсудим в переписке

