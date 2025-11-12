Попробуете хитсумабуси и тебасаки, а в музее «Тойоты» или Норитаке увидите, как рождаются передовые технологии и японская эстетика.
Описание экскурсии
Святилище Атсута — сакральное сердце Нагои
Начнём с одного из трёх главных синтоистских святилищ Японии — Атсута-дзингу. Я расскажу об истории и значении храма, его архитектуре в стиле Синмей-дзукури и скрытых деталях, которые мало кто замечает.
Оживлённый квартал Осу
Осу — это одновременно торговая улица, кулинарный рай и музей под открытым небом. Вы прогуляетесь по аллеям, где на каждом шагу — контраст: магазинчики с ремесленной утварью и модные бутики, синтоистские храмы и кафе с капкейками в виде аниме-персонажей.
Мы заглянем в святилища, спрятанные во дворах, и поймём, как горожане совмещают духовные практики с повседневной жизнью.
Кулинарные открытия: от удона до хитсумабуси
Нагоя — город с особенным вкусом. Здесь едят хитсумабуси (угорь на рисе, который подают в три этапа), мисо-кацу (свиная котлета с густым мисо-соусом) и тебасаки (куриные крылышки с хрустящей корочкой).
Я покажу несколько мест, где стоит попробовать эти блюда — от демократичных уличных лавок до уютных кафе.
Замок Нагоя — символ эпохи самураев
Отправимся в легендарный pамок Нагоя, построенный в 17 веке. Поговорим о его роли в истории клана сёгунов Токугава, архитектурных особенностях и скрытых знаках на валунах, оставленных строителями.
Технологии или керамика
В зависимости от ваших предпочтений, мы завершим день в одном из двух знаковых мест:
- Мемориальный музей «Тойоты» — вы узнаете, как компания выросла от текстильной фабрики до мирового автогиганта. Выставка охватывает как старинные ткацкие станки, так и культовые модели автомобилей: ретро и современные
- Сад и музей Норитаке — настоящая галерея японской керамики, где эстетика и мастерство идут рука об руку.
Вы узнаете:
- Чем синтоистские храмы отличаются от буддийских
- Какие легенды окружают святыни Нагои
- Почему Нагоя — это не только индустриальный центр, но и сокровищница японской идентичности
И многое другое!
Организационные детали
- Будем много ходить и немного ездить на общественном транспорте: надевайте удобную обувь!
- Пожалуйста, заранее сообщите мне, если у вас есть аллергия на пищу или диетические ограничения
- По понедельникам оба музея закрыты — в этот день мы можем посетить Дом сокровищ Бункаден
- Я могу адаптировать экскурсию под ваши интересы — обсудим в переписке
Дополнительные расходы
- Входные билеты — около 2000 йен за чел. за все локации
- Проезд на общественном транспорте — около 1000 йен за чел. (+ за гида)
- Еда и напитки (включая гида, если хотите, чтобы он сопровождал вас на обеде)