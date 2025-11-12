Мои заказы

День в Нагое

Увидеть главное: храм Атсута, замок рода Токугава, торговый район Осу и музей «Тойоты»
Отправляемся в насыщенное путешествие по Нагое — городу, где переплетаются древняя история, культурные контрасты и современная жизнь. Вы посетите святилище Атсута, замок Нагоя и исторический торговый район Осу.

Попробуете хитсумабуси и тебасаки, а в музее «Тойоты» или Норитаке увидите, как рождаются передовые технологии и японская эстетика.
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Святилище Атсута — сакральное сердце Нагои

Начнём с одного из трёх главных синтоистских святилищ Японии — Атсута-дзингу. Я расскажу об истории и значении храма, его архитектуре в стиле Синмей-дзукури и скрытых деталях, которые мало кто замечает.

Оживлённый квартал Осу

Осу — это одновременно торговая улица, кулинарный рай и музей под открытым небом. Вы прогуляетесь по аллеям, где на каждом шагу — контраст: магазинчики с ремесленной утварью и модные бутики, синтоистские храмы и кафе с капкейками в виде аниме-персонажей.

Мы заглянем в святилища, спрятанные во дворах, и поймём, как горожане совмещают духовные практики с повседневной жизнью.

Кулинарные открытия: от удона до хитсумабуси

Нагоя — город с особенным вкусом. Здесь едят хитсумабуси (угорь на рисе, который подают в три этапа), мисо-кацу (свиная котлета с густым мисо-соусом) и тебасаки (куриные крылышки с хрустящей корочкой).

Я покажу несколько мест, где стоит попробовать эти блюда — от демократичных уличных лавок до уютных кафе.

Замок Нагоя — символ эпохи самураев

Отправимся в легендарный pамок Нагоя, построенный в 17 веке. Поговорим о его роли в истории клана сёгунов Токугава, архитектурных особенностях и скрытых знаках на валунах, оставленных строителями.

Технологии или керамика

В зависимости от ваших предпочтений, мы завершим день в одном из двух знаковых мест:

  • Мемориальный музей «Тойоты» — вы узнаете, как компания выросла от текстильной фабрики до мирового автогиганта. Выставка охватывает как старинные ткацкие станки, так и культовые модели автомобилей: ретро и современные
  • Сад и музей Норитаке — настоящая галерея японской керамики, где эстетика и мастерство идут рука об руку.

Вы узнаете:

  • Чем синтоистские храмы отличаются от буддийских
  • Какие легенды окружают святыни Нагои
  • Почему Нагоя — это не только индустриальный центр, но и сокровищница японской идентичности

И многое другое!

Организационные детали

  • Будем много ходить и немного ездить на общественном транспорте: надевайте удобную обувь!
  • Пожалуйста, заранее сообщите мне, если у вас есть аллергия на пищу или диетические ограничения
  • По понедельникам оба музея закрыты — в этот день мы можем посетить Дом сокровищ Бункаден
  • Я могу адаптировать экскурсию под ваши интересы — обсудим в переписке

Дополнительные расходы

  • Входные билеты — около 2000 йен за чел. за все локации
  • Проезд на общественном транспорте — около 1000 йен за чел. (+ за гида)
  • Еда и напитки (включая гида, если хотите, чтобы он сопровождал вас на обеде)

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав
Владислав — ваш гид в Нагое
Провёл экскурсии для 384 туристов
Привет, я Влад! Как гид, специализирующийся на Киото и Нагое, Японии, я покажу вам скрытые жемчужины и обязательные для посещения места. Присоединяйтесь ко мне, чтобы исследовать захватывающие дух локации, наслаждаться вкусной едой и получать экспертные советы.
