Добро пожаловать в Нагою

Через знакомство с городом проникнуться культурой и историей Японии
Нагоя — нечто большее, чем колоритный город. Это регион, в котором началось объединение Японии. Точка сосредоточения главных буддийских святынь и промышленной мощи страны. Здесь вы поймёте, почему японцы рождаются синтоистами, а умирают буддистами. Узнаете, как компания Toyota заменила текстиль на автомобили. И постигнете секреты древнего веерного ремесла.
Добро пожаловать в Нагою
Добро пожаловать в Нагою
Добро пожаловать в Нагою
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Музей компании Toyota. Вы знали, что изначально Toyota производила оборудования для текстильной промышленности? Поговорим об истории развития компании подробно. В музее много интерактивных экспонатов, интересных и взрослым, и детям.

Замок Нагоя. Относится к равнинным замкам, состоит из пяти уровней и семи этажей. Внутри замка находится действующий Музей истории города Нагоя.

Мастерская по изготовлению вееров, основанная в 18 веке. Под руководством опытных мастеров вы создадите собственный веер по старинным технологиям. Длительность мастер-класса — 1,5-2 часа.

Храм Фукоджи — его стоит посетить, чтобы увидеть 7-метровую золотую статую Кита Дайбуцу (Кита Великий Будда), а также статую бодхисаттвы Нёирин Каннон (по поверьям, она исполняет любое желание) и фигурки Дзидзо, представляющие двенадцать знаков китайского зодиака.

Храм Осу Каннон — главная буддийская святыня Нагои. Ключевой объект поклонения в храме — деревянная статуя Каннон, буддийской богини милосердия. Статуя чудесным образом уцелела в пожарах — в отличие от большей части оригинального здания.

Торговая улица Осу знаменита на всю Японию: здесь сосредоточено огромное количество бутиков и ресторанов на любой вкус.

Организационные детали

  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
  • Прогулка удобна для тех, кто приплывает в Нагою на несколько часов на круизном лайнере
  • Экскурсия пешеходная, но между некоторыми локациями мы будем перемещаться на метро

Дополнительные расходы

  • Музей Тойота — 600 йен/чел.
  • Мастер класс в веерной мастерской — 1000 йен/чел.
  • Крепость Нагоя — 500 йен/чел.
  • Обед — около 1500 йен/чел.
  • Проезд на метро — около 4000 йен/чел.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От вашего отеля/круизного лайнера
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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