Нагоя — нечто большее, чем колоритный город. Это регион, в котором началось объединение Японии. Точка сосредоточения главных буддийских святынь и промышленной мощи страны. Здесь вы поймёте, почему японцы рождаются синтоистами, а умирают буддистами. Узнаете, как компания Toyota заменила текстиль на автомобили. И постигнете секреты древнего веерного ремесла.

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Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Ваш представитель в Нагое

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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Музей компании Toyota. Вы знали, что изначально Toyota производила оборудования для текстильной промышленности? Поговорим об истории развития компании подробно. В музее много интерактивных экспонатов, интересных и взрослым, и детям.

Замок Нагоя. Относится к равнинным замкам, состоит из пяти уровней и семи этажей. Внутри замка находится действующий Музей истории города Нагоя.

Мастерская по изготовлению вееров, основанная в 18 веке. Под руководством опытных мастеров вы создадите собственный веер по старинным технологиям. Длительность мастер-класса — 1,5-2 часа.

Храм Фукоджи — его стоит посетить, чтобы увидеть 7-метровую золотую статую Кита Дайбуцу (Кита Великий Будда), а также статую бодхисаттвы Нёирин Каннон (по поверьям, она исполняет любое желание) и фигурки Дзидзо, представляющие двенадцать знаков китайского зодиака.

Храм Осу Каннон — главная буддийская святыня Нагои. Ключевой объект поклонения в храме — деревянная статуя Каннон, буддийской богини милосердия. Статуя чудесным образом уцелела в пожарах — в отличие от большей части оригинального здания.

Торговая улица Осу знаменита на всю Японию: здесь сосредоточено огромное количество бутиков и ресторанов на любой вкус.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Прогулка удобна для тех, кто приплывает в Нагою на несколько часов на круизном лайнере

Экскурсия пешеходная, но между некоторыми локациями мы будем перемещаться на метро

Дополнительные расходы