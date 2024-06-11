Описание экскурсии
Что вас ожидает
Музей компании Toyota. Вы знали, что изначально Toyota производила оборудования для текстильной промышленности? Поговорим об истории развития компании подробно. В музее много интерактивных экспонатов, интересных и взрослым, и детям.
Замок Нагоя. Относится к равнинным замкам, состоит из пяти уровней и семи этажей. Внутри замка находится действующий Музей истории города Нагоя.
Мастерская по изготовлению вееров, основанная в 18 веке. Под руководством опытных мастеров вы создадите собственный веер по старинным технологиям. Длительность мастер-класса — 1,5-2 часа.
Храм Фукоджи — его стоит посетить, чтобы увидеть 7-метровую золотую статую Кита Дайбуцу (Кита Великий Будда), а также статую бодхисаттвы Нёирин Каннон (по поверьям, она исполняет любое желание) и фигурки Дзидзо, представляющие двенадцать знаков китайского зодиака.
Храм Осу Каннон — главная буддийская святыня Нагои. Ключевой объект поклонения в храме — деревянная статуя Каннон, буддийской богини милосердия. Статуя чудесным образом уцелела в пожарах — в отличие от большей части оригинального здания.
Торговая улица Осу знаменита на всю Японию: здесь сосредоточено огромное количество бутиков и ресторанов на любой вкус.
Организационные детали
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
- Прогулка удобна для тех, кто приплывает в Нагою на несколько часов на круизном лайнере
- Экскурсия пешеходная, но между некоторыми локациями мы будем перемещаться на метро
Дополнительные расходы
- Музей Тойота — 600 йен/чел.
- Мастер класс в веерной мастерской — 1000 йен/чел.
- Крепость Нагоя — 500 йен/чел.
- Обед — около 1500 йен/чел.
- Проезд на метро — около 4000 йен/чел.