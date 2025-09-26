Круиз
Аутентичная Япония для круизных путешественников: храмы, легенды и дворцы Нагои
Путешествие вглубь японских традиций - от древних святилищ до дворца самураев
Начало: В порту Нагои
26 сен в 10:00
27 сен в 10:00
$550 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Жемчуг и святыни: день в Миэ (из Нагои)
Побывать в тематическом музее, на жемчужной ферме и в синтоистском храме Исэ-Дзингу
26 сен в 08:00
27 сен в 08:00
$700 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Погружение в мир японской керамики - из Нагои
Атсута Дзингу и улицы керамики: погружение в самобытную Японию
Начало: В лобби вашей гостиницы
26 сен в 09:00
27 сен в 09:00
$550 за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Нагое в категории «На машине»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нагое
В сентябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Нагое в сентябре 2025
Сейчас в Нагое в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 550 до 700.
Экскурсии на русском языке в Нагое (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год на машине, цены от $550. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь