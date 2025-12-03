Эта экскурсия — идеальное сочетание духовной истории и ремесленного искусства. Вы посетите одно из самых почитаемых синтоистских святилищ Японии, а затем окунётесь в атмосферу города Токонаме. Прогуляетесь по «Улице гончарных труб», посетите мастерские, понаблюдаете за работой гончаров и увидите гигантского манеки-нэко — символ удачи и процветания.

Ваш гид в Нагое

Описание экскурсии

10:00 — встреча в лобби гостиницы

10:30 — Атсута Дзингу (святилище Ацута)

Один из важнейших синтоистских храмов Японии. Считается, что здесь хранится священный меч Кусанаги-но-Цуруги. Вы прогуляетесь по тихой лесной территории и увидите традиционные строения.

11:30–12:00 — обед в одном из кафе местной кухни или быстрый перекус традиционными рисовыми бутербродами онигири.

13:00 — переезд в Токонаме

Этот город — настоящая сокровищница для ценителей японской керамики. В программе:

Керамический путь (Dokanzaka). Мы прогуляемся по знаменитой «Улице гончарных труб», где стены и тротуары выложены старыми керамическими трубами и бутылками

посещение мастерской и магазинов

огромный манеки-нэко — гигантская статуя кота, встречающая гостей. Символ города Токонаме

17:00 — возвращение в Нагою

Организационные детали