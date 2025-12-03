Эта экскурсия — идеальное сочетание духовной истории и ремесленного искусства.
Вы посетите одно из самых почитаемых синтоистских святилищ Японии, а затем окунётесь в атмосферу города Токонаме.
Прогуляетесь по «Улице гончарных труб», посетите мастерские, понаблюдаете за работой гончаров и увидите гигантского манеки-нэко — символ удачи и процветания.
Описание экскурсии
10:00 — встреча в лобби гостиницы
10:30 — Атсута Дзингу (святилище Ацута)
Один из важнейших синтоистских храмов Японии. Считается, что здесь хранится священный меч Кусанаги-но-Цуруги. Вы прогуляетесь по тихой лесной территории и увидите традиционные строения.
11:30–12:00 — обед в одном из кафе местной кухни или быстрый перекус традиционными рисовыми бутербродами онигири.
13:00 — переезд в Токонаме
Этот город — настоящая сокровищница для ценителей японской керамики. В программе:
- Керамический путь (Dokanzaka). Мы прогуляемся по знаменитой «Улице гончарных труб», где стены и тротуары выложены старыми керамическими трубами и бутылками
- посещение мастерской и магазинов
- огромный манеки-нэко — гигантская статуя кота, встречающая гостей. Символ города Токонаме
17:00 — возвращение в Нагою
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Toyota Yaris
- Ограничений по возрасту и физической подготовке нет
- Отдельно по желанию оплачиваются напитки и еда
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В лобби вашей гостиницы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Нагое
Провела экскурсии для 405 туристов
Живу в Японии с 2005 года. Приехала на учёбу и вышла замуж за однокурсника. Работала в системе Toyota много лет, объездила всю страну. Сейчас полностью посвятила себя любимому делу —
Входит в следующие категории Нагои
