За один день вы посетите древние святилища Огата и Тагата, посвящённые женскому и мужскому началу и символизирующие зарождение жизни. Заглянете в храм Мамы Каннон, где испокон веков просят о помощи в воспитании детей. В сердце города вас ждёт крепость Нагоя и восстановленный дворец Хонмару — яркий пример самурайской эпохи и традиционной архитектуры. А завершит маршрут прогулка по району Осу.

Ваш гид в Нагое

Описание круиза

10:00 — встреча в порту, выезд в город Комаки

10:50–13:00 — посещение храмов Огата и Тагата, посвящённых женскому и мужскому началу

13:00 — остановка у буддийского храма Мамы Каннон 15 века. Здесь молятся о рождении и воспитании детей. Небольшой перекус онигири и напитки по желанию

14:00–15:30 — крепость Нагоя и дворец Хонмару. Знакомство с традиционной архитектурой и историей самураев и ниндзя

15:30–16:30 — прогулка по району Осу: торговые лавки, уличная атмосфера, современный японский колорит

17:00 — возвращение на корабль (время корректируется в зависимости от расписания лайнера)

Организационные детали