За один день вы посетите древние святилища Огата и Тагата, посвящённые женскому и мужскому началу и символизирующие зарождение жизни. Заглянете в храм Мамы Каннон, где испокон веков просят о помощи в воспитании детей.
В сердце города вас ждёт крепость Нагоя и восстановленный дворец Хонмару — яркий пример самурайской эпохи и традиционной архитектуры. А завершит маршрут прогулка по району Осу.
Описание круиза
10:00 — встреча в порту, выезд в город Комаки
10:50–13:00 — посещение храмов Огата и Тагата, посвящённых женскому и мужскому началу
13:00 — остановка у буддийского храма Мамы Каннон 15 века. Здесь молятся о рождении и воспитании детей. Небольшой перекус онигири и напитки по желанию
14:00–15:30 — крепость Нагоя и дворец Хонмару. Знакомство с традиционной архитектурой и историей самураев и ниндзя
15:30–16:30 — прогулка по району Осу: торговые лавки, уличная атмосфера, современный японский колорит
17:00 — возвращение на корабль (время корректируется в зависимости от расписания лайнера)
Организационные детали
- Эта программа ориентирована на пассажиров круизных лайнеров
- В стоимость входит: трансфер на автомобиле Toyota Yaris, входные билеты
- Отдельно по желанию оплачиваются напитки и еда
- Ограничений по возрасту и физподготовке нет
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В порту Нагои
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальный круиз, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Нагое
Провела экскурсии для 405 туристов
Живу в Японии с 2005 года. Приехала на учёбу и вышла замуж за однокурсника. Работала в системе Toyota много лет, объездила всю страну. Сейчас полностью посвятила себя любимому делу —
