Жемчуг и святыни: день в Миэ (из Нагои)

Побывать в тематическом музее, на жемчужной ферме и в синтоистском храме Исэ-Дзингу
Эта насыщенная экскурсия из Нагои в префектуру Миэ покажет Японию роскошную и духовную одновременно. Сначала — Жемчужный остров, где впервые в мире научились выращивать жемчуг. Потом — ферма, где можно получить собственную жемчужину.

А ближе к вечеру — святилище Исэ-Дзингу, куда на протяжении веков паломники шли за покоем и прояснением.
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

08:00 — выезд из Нагои

По пути — рассказ о жемчуге акойя и синтоистских традициях. История региона.

10:00–11:30 — музей Микимото и шоу ама

Вы окажетесь на жемчужном острове в заливе Тоба, где впервые в мире научились культивировать жемчуг. Посетите музей бренда Mikimoto с архивными фото и ювелирными шедеврами. А в 10:30 вас ждёт традиционное шоу ныряльщиц ама, которые собирают устриц без снаряжения.

12:00–12:30 — обед в местном кафе

Меню из свежих морепродуктов, сезонные блюда, прекрасный вид.

13:30–14:30 — жемчужная ферма

Вы узнаете, как выращивают жемчуг, увидите сам процесс. При желании — достанете свою жемчужину и создадите украшение.

15:30–16:15 — святилище Исэ-Дзингу

Главное синтоистское святилище Японии, посвящённое богине солнца Аматэрасу. Уникальная архитектура, ритуальные мосты, священные деревья.

16.15–17:00 — прогулка по Окагэ Ёкочо

Улица старого города в стиле периода Эдо: деревянные дома, ремесленные лавки, сладости, чайные и сувениры ручной работы.

19:00 — прибытие в Нагою

Организационные детали

Программа подходит для детей старше 12 лет.

Дополнительные расходы:

  • Музей Микимото: 1650 йен — взрослый билет, 820 йен — детский
  • Обед — от 2000 йен
  • Мастер-класс по сбору жемчуга и украшение — от 3000 йен (по желанию)

Марина
Марина — ваш гид в Нагое
Провела экскурсии для 381 туриста
Живу в Японии с 2005 года. Приехала на учёбу и вышла замуж за однокурсника. Работала в системе Toyota много лет, объездила всю страну. Сейчас полностью посвятила себя любимому делу —
туризму. Провожу экскурсии на русском, английском, японском. Разрабатываю индивидуальные программы в соответствии с интересами путешественников, ведь у каждого своя Япония. В мои экскурсии входят не только места must-see, но и всё то, что сделает путешествие волшебным. Сотрудничаю только с лицензированными японскими фирмами для обеспечения безопасных и комфортабельных транспортных перевозок.

