Эта насыщенная экскурсия из Нагои в префектуру Миэ покажет Японию роскошную и духовную одновременно. Сначала — Жемчужный остров, где впервые в мире научились выращивать жемчуг. Потом — ферма, где можно получить собственную жемчужину. А ближе к вечеру — святилище Исэ-Дзингу, куда на протяжении веков паломники шли за покоем и прояснением.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

08:00 — выезд из Нагои

По пути — рассказ о жемчуге акойя и синтоистских традициях. История региона.

10:00–11:30 — музей Микимото и шоу ама

Вы окажетесь на жемчужном острове в заливе Тоба, где впервые в мире научились культивировать жемчуг. Посетите музей бренда Mikimoto с архивными фото и ювелирными шедеврами. А в 10:30 вас ждёт традиционное шоу ныряльщиц ама, которые собирают устриц без снаряжения.

12:00–12:30 — обед в местном кафе

Меню из свежих морепродуктов, сезонные блюда, прекрасный вид.

13:30–14:30 — жемчужная ферма

Вы узнаете, как выращивают жемчуг, увидите сам процесс. При желании — достанете свою жемчужину и создадите украшение.

15:30–16:15 — святилище Исэ-Дзингу

Главное синтоистское святилище Японии, посвящённое богине солнца Аматэрасу. Уникальная архитектура, ритуальные мосты, священные деревья.

16.15–17:00 — прогулка по Окагэ Ёкочо

Улица старого города в стиле периода Эдо: деревянные дома, ремесленные лавки, сладости, чайные и сувениры ручной работы.

19:00 — прибытие в Нагою

Организационные детали

Программа подходит для детей старше 12 лет.

Дополнительные расходы: