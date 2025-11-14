Побывать в тематическом музее, на жемчужной ферме и в синтоистском храме Исэ-Дзингу
Эта насыщенная экскурсия из Нагои в префектуру Миэ покажет Японию роскошную и духовную одновременно. Сначала — Жемчужный остров, где впервые в мире научились выращивать жемчуг. Потом — ферма, где можно получить собственную жемчужину.
А ближе к вечеру — святилище Исэ-Дзингу, куда на протяжении веков паломники шли за покоем и прояснением.
По пути — рассказ о жемчуге акойя и синтоистских традициях. История региона.
10:00–11:30 — музей Микимото и шоу ама
Вы окажетесь на жемчужном острове в заливе Тоба, где впервые в мире научились культивировать жемчуг. Посетите музей бренда Mikimoto с архивными фото и ювелирными шедеврами. А в 10:30 вас ждёт традиционное шоу ныряльщиц ама, которые собирают устриц без снаряжения.
12:00–12:30 — обед в местном кафе
Меню из свежих морепродуктов, сезонные блюда, прекрасный вид.
13:30–14:30 — жемчужная ферма
Вы узнаете, как выращивают жемчуг, увидите сам процесс. При желании — достанете свою жемчужину и создадите украшение.
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Марина — ваш гид в Нагое
Провела экскурсии для 381 туриста
Живу в Японии с 2005 года. Приехала на учёбу и вышла замуж за однокурсника. Работала в системе Toyota много лет, объездила всю страну. Сейчас полностью посвятила себя любимому делу — читать дальше
туризму.
Провожу экскурсии на русском, английском, японском. Разрабатываю индивидуальные программы в соответствии с интересами путешественников, ведь у каждого своя Япония. В мои экскурсии входят не только места must-see, но и всё то, что сделает путешествие волшебным.
Сотрудничаю только с лицензированными японскими фирмами для обеспечения безопасных и комфортабельных транспортных перевозок.