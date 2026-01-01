Мини-группа
до 5 чел.
Наблюдение за горбатыми китами у островов Керама
Начало: Япония, Окинава, Наха, Цудзи 3-3-3, 900-0036
$37 за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Однодневная поездка на остров Токасики
Начало: 6MFM+CGC Наха, Окинава, Япония
$102 за человека
Аудиогид
Автобусная экскурсия в Янбару и на остров Кури с обедом и аудиогидом
Начало: Площадь префектуры / Перед магазином "Томариман"/ ...
«Природа северной Окинавы Исследуйте популярные места северной части острова и насладитесь природой национального парка Янбару»
$80 за человека
