Найдено 3 экскурсии в категории « Природа и пейзажи » в Нахе на русском языке, цены от $37. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.

Ответы на вопросы от путешественников по Нахе в категории «Природа и пейзажи» Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нахе Наблюдение за горбатыми китами у островов Керама; Однодневная поездка на остров Токасики; Автобусная экскурсия в Янбару и на остров Кури с обедом и аудиогидом. В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3: Сколько стоит экскурсия по Нахе в марте 2026 Сейчас в Нахе в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 37 до 102. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5

Экскурсии на русском языке в Нахе (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2026 год по теме «Природа и пейзажи», 7 ⭐ отзывов, цены от $37. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май