Острый рамен и окинавская соба: гастро-тур по Нахе
Начало: 6M8R+Q57 Наха, Окинава, Япония
«Отправьтесь в гастрономическое путешествие по Нахе вместе с местным гидом»
$142.80
$204 за всё до 6 чел.
Автобусная экскурсия в Янбару и на остров Кури с обедом и аудиогидом
Начало: Площадь префектуры / Перед магазином "Томариман"/ ...
«Кинотеатр, прогулки и гастрономия Посетите купольный кинотеатр в туристическом центре Янбару и узнайте о местах, не входящих в маршрут»
$80 за человека
Мастер-класс по приготовлению суши в Нахе рядом с Кокусай-дори
Начало: SUSHI GARYU Naha
«Завершите занятие дегустацией своих суши за чашкой чая»
$43
$77 за человека
Вечерняя жизнь Нахи: идзакая, локальные напитки и музыка
Начало: 3-тё-2-10, Макиси, Наха, Окинава, 900-0013, Япония
«Поскольку большинство японских ресторанов не предлагают вегетарианские блюда, в туре доступен ограниченный выбор таких опций»
$119 за человека
