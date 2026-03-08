читать дальше

дела, обладающий глубокими знаниями не только о достопримечательностях города, но и о японской культуре в целом.

С самой первой остановки в парке с оленями мы почувствовали, что эта экскурсия станет чем-то особенным. Артур рассказал, почему олени считаются священными, и объяснил, как они стали символом Нара. Мы кормили этих милых животных специальными печеньями, олени привыкли к туристам и дружелюбно подходили к нам.

Кульминацией экскурсии стала посещение храма Тодай-дзи с его величественной статуей Большого Будды. Артур умело передал атмосферу этого места, рассказал о его значении и архитектурных особенностях.

Особо хочется отметить панорамные виды с храма Нигацудо на город и окружающие леса — это было незабываемо!

На завершение экскурсии мы посетили храм Касуга-тайся с его тысячами каменных лампад. Артур сумел создать атмосферу величия и мистики, погрузив нас в древние ритуалы и традиции, связанные с этим местом.

Я очень рекомендую экскурсию с Артуром всем, кто хочет по-настоящему понять и ощутить дух Японии. Его увлекательные рассказы и знания о культуре делают экскурсию не просто посещением достопримечательностей, а настоящим погружением в историю и традиции страны. Спасибо, Артур, за замечательно проведенное время!