Мини-группа
до 8 чел.
Нара: священные олени и древние храмы (в мини-группе)
Погрузитесь в атмосферу древней Японии в Наре. Священные олени, величественные храмы и гигантская статуя Будды ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: станция Кинтецу-Нара
Расписание: в будние дни в 09:30
12 мар в 09:30
18 мар в 09:30
$149 за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Настоящая чайная церемония и мастер-класс по матча
Начало: MRGJ+49F Нара, Япония
$47 за человека
Мини-группа
до 5 чел.
Мастер-класс по изготовлению палочек для еды из кедра Ёсино
Начало: MRGJ+49F Нара, Япония
$43 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения8 марта 2026Мы были в группе вдвоем и несмотря на это ничего не отменилось и стоимость не поменялась, спасибо! Экскурсия с Артуром
- ССтанислав11 ноября 2025Очень понравилась Нара) И Олеги.
Красивое интересное место. Артур интересный собеседник. Много узнал про современную Японию.
- ЮЮлия30 октября 2025Экскурсия с Артуром в Наре была просто супер! Было интересно, весело и очень комфортно — время пролетело незаметно. Артур умеет
- ММарина21 октября 2025Артур очень внимательный гид, рассказал подробно как доехать из Осаки, вплоть до времени отправления поезда, поэтому мы начали наше путешествие вовремя! Посетили храмы, помедитировали в парке, познакомились с милейшими оленями, пообедали вкуснейшим раменом! Очень рекомендую эту программу, берите не раздумывая!
- ННаталья10 октября 2025Спасибо Артуру за экскурсию! Провел нас по всем интересным местам, отвечал на вопросы, учитывал наши пожелания. Не хватило исторической информации и времени на фотографирование.
- ММарианна8 октября 2025Хочу поблагодарить Артура за чудесную экскурсию по Наре, за терпение, интересную подачу материала, помощь во всем и советы даже в
- ММарина14 июня 202513 июня мы побывали на экскурсии по Нара с Артуром, и остались в полном восторге! Артур — настоящий профессионал своего
- ООльга4 июня 2025Экскурсия очень понравилась. Мы познакомились с настоящей Японией))) мои дети (11 лет, 19 лет) сказали, что в следующую поездку посетим все экскурсии Артура)
- ТТатьяна1 января 2025Отлично организован маршрут, экскурсия прошла душевно и познавательно.
Спасибо большое Артуру за впечатления!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Наре в категории «Групповые»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Наре
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
Сколько стоит экскурсия по Наре в марте 2026
Сейчас в Наре в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 43 до 149. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
