Групповые экскурсии Нары

Найдено 3 экскурсии в категории «Групповые» в Наре на русском языке, цены от $43. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь 2026 г.
Нара: священные олени и древние храмы (в мини-группе)
Пешая
5 часов
9 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Нара: священные олени и древние храмы (в мини-группе)
Погрузитесь в атмосферу древней Японии в Наре. Священные олени, величественные храмы и гигантская статуя Будды ждут вас в этой уникальной экскурсии
Начало: станция Кинтецу-Нара
Расписание: в будние дни в 09:30
12 мар в 09:30
18 мар в 09:30
$149 за человека
Настоящая чайная церемония и мастер-класс по матча
1 час
3 отзыва
Мини-группа
до 5 чел.
Настоящая чайная церемония и мастер-класс по матча
Начало: MRGJ+49F Нара, Япония
$47 за человека
Мастер-класс по изготовлению палочек для еды из кедра Ёсино
1 час
4 отзыва
Мини-группа
до 5 чел.
Мастер-класс по изготовлению палочек для еды из кедра Ёсино
Начало: MRGJ+49F Нара, Япония
$43 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    8 марта 2026
    Нара: священные олени и древние храмы (в мини-группе)
    Мы были в группе вдвоем и несмотря на это ничего не отменилось и стоимость не поменялась, спасибо! Экскурсия с Артуром
    читать дальше

    оставила добрые впечатления! Прогулка среди оленей и знакомство с культурным наследием, что может быть лучше?
    Артур не просто пересказывает факты, а делится интересными деталями о святынях и современных традициях. Также поп пути заходили в интересные места не по маршруту.
    Огромная благодарность Артуру за безупречную организацию, помощь во всем, комфортный темп и прекрасное время проведенное в этот день.

  • С
    Станислав
    11 ноября 2025
    Нара: священные олени и древние храмы (в мини-группе)
    Очень понравилась Нара) И Олеги.
    Красивое интересное место. Артур интересный собеседник. Много узнал про современную Японию.
  • Ю
    Юлия
    30 октября 2025
    Нара: священные олени и древние храмы (в мини-группе)
    Экскурсия с Артуром в Наре была просто супер! Было интересно, весело и очень комфортно — время пролетело незаметно. Артур умеет
    читать дальше

    рассказать так, что даже олени слушают с вниманием 😄
    Он крутой гид и просто очень замечательный человек! Всем рекомендую — с ним Япония становится ещё ближе и душевнее 🇯🇵

  • М
    Марина
    21 октября 2025
    Нара: священные олени и древние храмы (в мини-группе)
    Артур очень внимательный гид, рассказал подробно как доехать из Осаки, вплоть до времени отправления поезда, поэтому мы начали наше путешествие вовремя! Посетили храмы, помедитировали в парке, познакомились с милейшими оленями, пообедали вкуснейшим раменом! Очень рекомендую эту программу, берите не раздумывая!
  • Н
    Наталья
    10 октября 2025
    Нара: священные олени и древние храмы (в мини-группе)
    Спасибо Артуру за экскурсию! Провел нас по всем интересным местам, отвечал на вопросы, учитывал наши пожелания. Не хватило исторической информации и времени на фотографирование.
  • М
    Марианна
    8 октября 2025
    Нара: священные олени и древние храмы (в мини-группе)
    Хочу поблагодарить Артура за чудесную экскурсию по Наре, за терпение, интересную подачу материала, помощь во всем и советы даже в
    читать дальше

    покупке сувениров). Особенно хочу отметить, что Артур знает и понимает быт японцев изнутри, поскольку уже много лет женат на японке, с которой воспитывают двоих детей. Это- большая редкость и удача, встретить человека, который может рассказать все особенности/различия европейского и японского менталитета, основываясь на своем личном опыте. Для меня эти знания из первый уст особенно интересны, так как их не найдешь и не прочитаешь в википедии. Рекомендую Артура тем, кто хочет получить уникальные знания не только об исторических местах и вкусных ресторанах, но и о том, как устроена ежедневная жизнь японцев.

  • М
    Марина
    14 июня 2025
    Нара: священные олени и древние храмы (в мини-группе)
    13 июня мы побывали на экскурсии по Нара с Артуром, и остались в полном восторге! Артур — настоящий профессионал своего
    читать дальше

    дела, обладающий глубокими знаниями не только о достопримечательностях города, но и о японской культуре в целом.
    С самой первой остановки в парке с оленями мы почувствовали, что эта экскурсия станет чем-то особенным. Артур рассказал, почему олени считаются священными, и объяснил, как они стали символом Нара. Мы кормили этих милых животных специальными печеньями, олени привыкли к туристам и дружелюбно подходили к нам.
    Кульминацией экскурсии стала посещение храма Тодай-дзи с его величественной статуей Большого Будды. Артур умело передал атмосферу этого места, рассказал о его значении и архитектурных особенностях.
    Особо хочется отметить панорамные виды с храма Нигацудо на город и окружающие леса — это было незабываемо!
    На завершение экскурсии мы посетили храм Касуга-тайся с его тысячами каменных лампад. Артур сумел создать атмосферу величия и мистики, погрузив нас в древние ритуалы и традиции, связанные с этим местом.
    Я очень рекомендую экскурсию с Артуром всем, кто хочет по-настоящему понять и ощутить дух Японии. Его увлекательные рассказы и знания о культуре делают экскурсию не просто посещением достопримечательностей, а настоящим погружением в историю и традиции страны. Спасибо, Артур, за замечательно проведенное время!

  • О
    Ольга
    4 июня 2025
    Нара: священные олени и древние храмы (в мини-группе)
    Экскурсия очень понравилась. Мы познакомились с настоящей Японией))) мои дети (11 лет, 19 лет) сказали, что в следующую поездку посетим все экскурсии Артура)
  • Т
    Татьяна
    1 января 2025
    Нара: священные олени и древние храмы (в мини-группе)
    Отлично организован маршрут, экскурсия прошла душевно и познавательно.
    Спасибо большое Артуру за впечатления!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Наре в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Наре
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3:
  1. Нара: священные олени и древние храмы (в мини-группе);
  2. Настоящая чайная церемония и мастер-класс по матча;
  3. Мастер-класс по изготовлению палочек для еды из кедра Ёсино.
Сколько стоит экскурсия по Наре в марте 2026
Сейчас в Наре в категории "Групповые" можно забронировать 3 экскурсии от 43 до 149. Туристы уже оставили гидам 16 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Наре из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Нары по низким ценам в 2026. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май