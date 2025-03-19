Экскурсии со скидкой в Наре до 15%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Наре на русском языке, цены от $382, скидки до 15%. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Нара: священные олени и древние храмы
Пешая
5.5 часов
-
10%
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Нара: священные олени и древние храмы
Увидеть оленей, свободно гуляющих по парку, посетить храмы и узнать историю умиротворённого городка
Начало: станция Кинтецу-Нара
11 июн в 09:30
14 июн в 16:30
$405$449 за человека
Древняя столица Нара: история, архитектура, олени
Пешая
5.5 часов
-
15%
2 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
Древняя столица Нара: история, архитектура, олени
Откройте для себя уникальную атмосферу Нары, первой столицы Японии, с её храмами, историей и дружелюбными оленями. Погрузитесь в культуру
Начало: Из Киото или Нара или где-то посерединке / неподал...
23 июн в 09:00
24 июн в 09:00
$382$449 за всё до 7 чел.
Погружение в историю и культуру: Нара и Тенри
Пешая
6 часов
-
15%
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Погружение в историю и культуру: Нара и Тенри
Уникальная возможность погрузиться в японскую историю и культуру, посетив Нару и Тенри. Узнайте о значимых храмах и святилищах, оставивших след в истории
Начало: На станции Kintetsu Nara
23 июн в 09:00
24 июн в 09:00
$382$449 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    19 марта 2025
    Нара: священные олени и древние храмы
    Артур - прекрасный гид и рассказчик. Нас было 4 человека и гид по максимуму постарался нам показать Осаку и Нару.
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    Мы вышли с корабля позже, чем рассчитывали и поэтому часть экскурсии ходили в темноте. Но все прошло прекрасно. Мы остались довольны и обязательно воспользуемся его услугами в следующий приезд осенью.

  • Ю
    Юлия
    25 февраля 2025
    Нара: священные олени и древние храмы
    Артур прекрасный гид! С удовольствием провели день в Наре. Не заметили как прошло время. Очень интересные, не перегруженные лишними данными, рассказы от гида об истории и текущей жизни Японии. Прекрасная экскурсия
    Артур прекрасный гид!Артур прекрасный гид!Артур прекрасный гид!Артур прекрасный гид!
  • Л
    Любава
    8 января 2025
    Нара: священные олени и древние храмы
    В первые дни Нового года с семьёй посетили Нару. Нашим гидом-проводником в мир Японии был Артур. Артур показал нам не
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    только места, заявленные в экскурсии, но и рассказал много о реальной жизни в Японии. Артур это не только гид, а можно сказать, что Проводник в мир Японии. Найдет темы для общения для всех: и для детей и для взрослых разного возраста. День был незабываемый. Покормили оленей, посмотрели храмы, увидели как готовят мочи и попробовали окономияки. Гид Артур - отличный. Рекомендую всем.

Ответы на вопросы от путешественников по Наре в категории «Скидки»

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Сколько стоит экскурсия по Наре в мае 2025
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