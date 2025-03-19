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10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Нара: священные олени и древние храмы
Увидеть оленей, свободно гуляющих по парку, посетить храмы и узнать историю умиротворённого городка
Начало: станция Кинтецу-Нара
11 июн в 09:30
14 июн в 16:30
$405
$449 за человека
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15%
Индивидуальная
до 7 чел.
Древняя столица Нара: история, архитектура, олени
Откройте для себя уникальную атмосферу Нары, первой столицы Японии, с её храмами, историей и дружелюбными оленями. Погрузитесь в культуру
Начало: Из Киото или Нара или где-то посерединке / неподал...
23 июн в 09:00
24 июн в 09:00
$382
$449 за всё до 7 чел.
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15%
Индивидуальная
до 7 чел.
Погружение в историю и культуру: Нара и Тенри
Уникальная возможность погрузиться в японскую историю и культуру, посетив Нару и Тенри. Узнайте о значимых храмах и святилищах, оставивших след в истории
Начало: На станции Kintetsu Nara
23 июн в 09:00
24 июн в 09:00
$382
$449 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна19 марта 2025Артур - прекрасный гид и рассказчик. Нас было 4 человека и гид по максимуму постарался нам показать Осаку и Нару.
- ЮЮлия25 февраля 2025Артур прекрасный гид! С удовольствием провели день в Наре. Не заметили как прошло время. Очень интересные, не перегруженные лишними данными, рассказы от гида об истории и текущей жизни Японии. Прекрасная экскурсия
- ЛЛюбава8 января 2025В первые дни Нового года с семьёй посетили Нару. Нашим гидом-проводником в мир Японии был Артур. Артур показал нам не
Ответы на вопросы от путешественников по Наре в категории «Скидки»
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