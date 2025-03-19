Индивидуальная
до 6 чел.
Нара: священные олени и древние храмы
Увидеть оленей, свободно гуляющих по парку, посетить храмы и узнать историю умиротворённого городка
Начало: станция Кинтецу-Нара
29 апр в 09:30
13 мая в 09:30
$449 за человека
Индивидуальная
Древняя столица Нара: история, архитектура, олени
Размеренное знакомство с городом, где соседствуют культурное наследие и природные пейзажи
3 мая в 09:00
4 мая в 09:00
$449 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Погружение в историю и культуру: Нара и Тенри
Пройти по тропам Нары, раскрыть тайну буддийских монахов и поговорить о японском наследии
Начало: На станции Kintetsu Nara
3 мая в 09:00
4 мая в 09:00
$449 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна19 марта 2025Артур - прекрасный гид и рассказчик. Нас было 4 человека и гид по максимуму постарался нам показать Осаку и Нару.
- ЮЮлия25 февраля 2025Артур прекрасный гид! С удовольствием провели день в Наре. Не заметили как прошло время. Очень интересные, не перегруженные лишними данными, рассказы от гида об истории и текущей жизни Японии. Прекрасная экскурсия
- ЛЛюбава8 января 2025В первые дни Нового года с семьёй посетили Нару. Нашим гидом-проводником в мир Японии был Артур. Артур показал нам не
Ответы на вопросы от путешественников по Наре в категории «Индивидуальные»
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Сколько стоит экскурсия по Наре в апреле 2025
Сейчас в Наре в категории "Индивидуальные" можно забронировать 3 экскурсии от 449 до 449. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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