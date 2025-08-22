читать дальше

либо культурологический вопрос, и как с простым человеком, влюбленным в Окинаву и старающимся поделиться красотой этой области Японии с другими.

Если представится такая возможность, то в следующий приезд на Окинаву обязательно вновь обращусь к ее услугам, ведь о стольком интересном я еще не успел узнать в рамках всего лишь одной экскурсии!

Еще раз большущее спасибо, Анастасия!