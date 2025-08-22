Мини-группа
до 10 чел.
Наха. Короткое свидание с Окинавой
Погрузитесь в атмосферу Окинавы: замок Сюри, ворота Сонохян и ремёсла Рюкю. Узнайте, чем отличается Окинава от других регионов Японии
Начало: В центре города, у станции «Асахибаси»
Расписание: в понедельник и вторник в 10:00, в среду, четверг и пятницу в 09:00, в субботу и воскресенье в 09:30
17 сен в 09:00
18 сен в 09:00
$115 за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Окинавский океанариум и божественный Кори
Услышать о происхождении архипелага и рассмотреть морских обитателей через стекло
Начало: И окончание в отеле
Расписание: в будние дни в 10:00
17 сен в 10:00
18 сен в 10:00
$349 за человека
Мини-группа
до 4 чел.
Маршрут-энциклопедия окинавской жизни
Откройте для себя Наху - центр Окинавы, где древние традиции и современность переплетаются. Погрузитесь в местную культуру и историю
Начало: У городского пляжа
Расписание: в понедельник в 09:00, 10:00 и 11:00, во вторник в 09:00 и 11:00
3 ноя в 09:00
17 ноя в 09:00
$175 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюдмила22 августа 2025Большое спасибо, Анастасии за экскурсию! Время пролетело незаметно, мы погрузились в историю и узнали много интересного, нам очень понравилось!
- ЕЕвгений19 августа 2025Получил огромное удовольствие от общения с Анастасией и как с экскурсоводом, глубоко знающим предмет и способным ответить на любой исторический
- ТТатьяна7 мая 2025Благодарим Анастасию за легкость и приятную атмосферу, было ощущение, что мы на дружеской прогулке с непринужденной беседой о жизни, обычаях,
