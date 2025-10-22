Я ценю природную эстетику парка, где расположен океанариум, и очень люблю это место. Приглашаю вас не просто послушать мой рассказ, но и обсудить увиденное. Мы заглянем в аквариумы, пройдём через тропическую оранжерею и погрузимся в историю островных культур. А на острове Кори вы полюбуетесь изумрудным океаном.

Описание экскурсии

Океанариум «Чура-Уми» (1 час)

77 аквариумов с тематической последовательностью, ведущей от береговых экосистем к глубинам Тихого океана. Я расскажу почему окинавский океанариум не только достопримечательность, но и центр мировых исследований и открытий.

Тропические оранжереи и парковые зоны (1 час)

Ботанический сад и морские ландшафты демонстрируют разнообразие флоры.

Океанический музей (30 минут)

Макеты первых кораблей и самобытные культуры островов.

Божественный Кори (переезд и осмотр 2,5 часа)

Остров с идеальной палитрой океанских оттенков и энергетикой божеств ками. Здесь находится знаменитый пляж и исторические руины.

Организационные детали