Я ценю природную эстетику парка, где расположен океанариум, и очень люблю это место. Приглашаю вас не просто послушать мой рассказ, но и обсудить увиденное.
Мы заглянем в аквариумы, пройдём через тропическую оранжерею и погрузимся в историю островных культур. А на острове Кори вы полюбуетесь изумрудным океаном.
Описание экскурсии
Океанариум «Чура-Уми» (1 час)
77 аквариумов с тематической последовательностью, ведущей от береговых экосистем к глубинам Тихого океана. Я расскажу почему окинавский океанариум не только достопримечательность, но и центр мировых исследований и открытий.
Тропические оранжереи и парковые зоны (1 час)
Ботанический сад и морские ландшафты демонстрируют разнообразие флоры.
Океанический музей (30 минут)
Макеты первых кораблей и самобытные культуры островов.
Божественный Кори (переезд и осмотр 2,5 часа)
Остров с идеальной палитрой океанских оттенков и энергетикой божеств ками. Здесь находится знаменитый пляж и исторические руины.
Организационные детали
- В стоимость входит транспорт на время экскурсии (минивэн или микроавтобус с кондиционером), входные билеты в указанные достопримечательности, платные дороги и стоянки, бутылка воды для каждого путешественника
- Время для обеда в этой экскурсии не предусмотрено. Возможен лёгкий перекус или кофе-стоп при перемещении или в парке океанариума
- Это неутомительный маршрут для путешественников любого возраста
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
И окончание в отеле
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 10:00, 11:00, 12:00 и 13:00, во вторник, среду и четверг в 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00 и 13:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 08:00, 09:00 и 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Окинаве
Провела экскурсии для 399 туристов
С 2015 года занимаюсь организацией и планированием туристических маршрутов по Японии. Постоянно исследую культуру и традиции страны. Участвую в составлении экскурсионных планов для японских туристов. Искренне ценю каждого русскоговорящего гостя. С нетерпением жду встречи с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
V
Vika
22 окт 2025
Благодаря нашему гиду Анастасии экскурсия получилась замечательной. Дорога до океанариума заняла 2 часа. Но время пролетело незаметно благодаря рассказам Анастасии. Интересная территория, красивое место. Видели китовую акулу, много разных скатов и черепах. Божественный Кори -очень красив, успели искупаться!!
Входит в следующие категории Окинавы
