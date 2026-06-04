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милый и простой, и так не похожий на материковую часть, очень хочется вернуться обратно в это умиротворенное место. Огромное спасибо и привет Насте за такое детальное знакомство и влюбленность в остров, получилось побывать в разных частях и узнать больше о истории, что дает более целостное представление о жизни окинавцев, и до новых встреч.