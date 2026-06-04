Мои заказы

Экскурсии в Окинаве

Найдено 9 экскурсий в Окинаве на русском языке, цены от $115. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Окинава: 5 звезд острова
На машине
7 часов
15 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Окинава: 5 звезд острова
Познакомиться с традиционной и современной культурой острова
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от $780 за всё до 5 чел.
Наха. Короткое свидание с Окинавой
3 часа
8 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Наха. Короткое свидание с Окинавой
Погрузитесь в атмосферу Окинавы: замок Сюри, ворота Сонохян и ремёсла Рюкю. Узнайте, чем отличается Окинава от других регионов Японии
Начало: В центре города, у станции «Асахибаси»
Расписание: в понедельник и вторник в 10:00, в среду, четверг и пятницу в 09:00, в субботу в 09:30
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
$115 за человека
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
На машине
7 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
Индивидуальная экскурсия по Окинаве для знакомства с её культурой и природой. Откройте тайны южной префектуры Японии за один день
10 авг в 08:30
11 авг в 09:00
от $700 за всё до 4 чел.
Однажды на Окинаве: автопешеходная прогулка по Нахе
На машине
6.5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Однажды на Окинаве: автопешеходная прогулка по Нахе
Индивидуальная экскурсия по Нахе: откройте для себя культуру Окинавы, посетите замок Сюри и рынок Макиси. Уникальная возможность для круизных туристов
Начало: У городского круизного терминала в Нахе
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от $700 за всё до 4 чел.
Окинава: замок Сюри
Пешая
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Окинава: замок Сюри
Познакомьтесь с историей и культурой Окинавы на индивидуальной экскурсии. Узнайте о дворцовом комплексе Сюри и его значении для Рюкю
15 авг в 08:30
19 сен в 08:30
от $250 за всё до 3 чел.
Окинавский океанариум и божественный Кори
На машине
7 часов
2 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Окинавский океанариум и божественный Кори
Услышать о происхождении архипелага и рассмотреть морских обитателей через стекло
Начало: И окончание в отеле
10 авг в 10:00
13 авг в 09:00
$125 за человека
Главное на острове Исигаки
На машине
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное на острове Исигаки
Самобытный остров Исигаки предлагает уникальные пейзажи и культурные открытия. Насладитесь красотой залива Кабира и откройте для себя древние традиции Рюкю
Начало: В порту острова Исигаки
11 авг в 11:00
13 авг в 11:00
от $850 за всё до 4 чел.
Ocean Expo Park - океанариум Тюрауми
На машине
7 часов
Индивидуальная
до 5 чел.
Ocean Expo Park - океанариум Тюрауми
Открыть яркий мир Окинавы: от богатой природы и подводного царства до уникальной культуры Рюкю
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от $590 за всё до 5 чел.
Маршрут-энциклопедия окинавской жизни
Пешая
4 часа
Мини-группа
до 8 чел.
Маршрут-энциклопедия окинавской жизни
Откройте для себя Наху - центр Окинавы, где древние традиции и современность переплетаются. Погрузитесь в местную культуру и историю
Начало: У городского пляжа
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 11:00
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
$175 за человека

Последние отзывы на экскурсии

Вера
Окинавский океанариум и божественный Кори
Мы были на экскурсии «Знакомство с Окинавой», нам так понравилось и повезло со временем, что получилось посетить вторую, необыкновенный остров,
читать дальшеуменьшить

милый и простой, и так не похожий на материковую часть, очень хочется вернуться обратно в это умиротворенное место. Огромное спасибо и привет Насте за такое детальное знакомство и влюбленность в остров, получилось побывать в разных частях и узнать больше о истории, что дает более целостное представление о жизни окинавцев, и до новых встреч.

Мы были на экскурсии «Знакомство с Окинавой», нам так понравилось и повезло со временем, что получилось
Мы были на экскурсии «Знакомство с Окинавой», нам так понравилось и повезло со временем, что получилось
Мы были на экскурсии «Знакомство с Окинавой», нам так понравилось и повезло со временем, что получилось
Мы были на экскурсии «Знакомство с Окинавой», нам так понравилось и повезло со временем, что получилось+6
Мы были на экскурсии «Знакомство с Окинавой», нам так понравилось и повезло со временем, что получилось
Мы были на экскурсии «Знакомство с Окинавой», нам так понравилось и повезло со временем, что получилось
Мы были на экскурсии «Знакомство с Окинавой», нам так понравилось и повезло со временем, что получилось
Мы были на экскурсии «Знакомство с Окинавой», нам так понравилось и повезло со временем, что получилось
Мы были на экскурсии «Знакомство с Окинавой», нам так понравилось и повезло со временем, что получилось
Мы были на экскурсии «Знакомство с Окинавой», нам так понравилось и повезло со временем, что получилось
Вам был полезен этот отзыв?
В
Окинава: 5 звезд острова
Добрый день!
Выражаю большую благодарность Анастасии за отличную экскурсию по Окинаве.
Встретила нас в аэропорту. Удобный автомобиль. Легкая и интересная подача материала,
читать дальшеуменьшить

чувство юмора сразу расположили к себе. Посетили основные достопримечательности, очень вкусные сашими (суп с лапшой, оладьи из водорослей) пробовали на рыбном рынке, королевский замок и прогулки по улочкам. Только отличное впечатление осталось об Окинаве.
Анастасия, спасибо вам. Желаем только успехов, туристов и хорошего настроения.

Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!+6
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
Добрый день!
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Окинава: 5 звезд острова
Анастасия огромное спасибо!
нам очень понравилось 😊
Анастасия огромное спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Вера
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
Чудесно провели время, очень душевно, тонко, и очень хочется увидеться еще раз) всем рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Вера
Наха. Короткое свидание с Окинавой
Не ожидала от Окинавы такого конечно, Анастасия открыла нам глаза не только на красоту острова, но и на менталитет жителей
читать дальшеуменьшить

Окинавы. Тонкий человек, очень приятна в общении, чувствует, понимает! Все 2 дня долгого пути были великолепны! Спасибо огромное. Это большая удача,что мы побывали на необыкновенном острове долгожителей вместе с Анастасией)

Вам был полезен этот отзыв?
Н
Главное на острове Исигаки
Анастасия, благодарю вас! Это был чудесный день, прекрасная поездка и впечатление от острова. Хоть и мини группа у нас была разношерстной - все довольны. Отдельное спасибо за организацию комфортабельного личного трансфера.
Вам был полезен этот отзыв?
Евгений
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
Крутая экскурсия и еще более крутой экскурсовод, благодаря ей посетили не туристические маршруты острова, побывали на малолюдном красивейшем пляже, помочили
читать дальшеуменьшить

ноги в тихом океане, поели вкуснейшие суши и и домбури за 3 копейки (сашими большая порция 5 видов рыб и моллюсков за 500 рублей;))) короче рекомендую!

Вам был полезен этот отзыв?
Л
Окинава: 5 звезд острова
Гид Анастасия- рекомендую всем, кто посетит Окинаву. Для знакомства с островом, и в принципе для знакомства с Японией- очень интересно, грамотно, в хорошем темпе, приятно в общении, покажет, расскажет, поможет, ответит на вопросы.
Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Главное на острове Исигаки
Гид Анастасия- молодец, интересно, познавательно, приятно пообщаться.
Однозначно рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Наха. Короткое свидание с Окинавой
27 ноября у нас была экскурсия по городу Наха на острове Окинава. Проведена была гидом Анастасией. Глубокое знание истории, уважительное отношение к людям, проживающим на Окинаве. Нас все это просто потрясло. Огромнейшая благодарность Анастасии за интересную и увлекательную экскурсию. Спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 48 отзывов в Окинаве

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Окинаве

Самые популярные экскурсии в Окинаве
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9:
  1. Окинава: 5 звезд острова;
  2. Наха. Короткое свидание с Окинавой;
  3. Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?;
  4. Однажды на Окинаве: автопешеходная прогулка по Нахе;
  5. Окинава: замок Сюри.
Что посмотреть в Окинаве
3 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
  1. Замок Сюри;
  2. Okinawa World;
  3. Улица Кокусай.
Сколько стоит экскурсия по Окинаве в августе 2026
Сейчас в Окинаве можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 115 до 850. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Увлекательные экскурсии по Окинаве каждый день в 2026 году. Наши гиды помогут вам познакомиться с лучшими достопримечательностями Окинавы. Наши цены начинаются от $115. Все экскурсии будут проводиться на русском языке