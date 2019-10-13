Все экскурсии в Окинаве
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Окинаве – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 3 ⭐ отзыва, цены от €474. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Окинаве почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Японии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Индивидуальная экскурсия
9ч
€474
за 1-4 чел.
Окинава: 5 звезд острова
Познакомиться с традиционной и современной культурой острова
Последние отзывы «Экскурсии Окинавы»
- ТТатьяна13 октября 2019Очень понравилась экскурсия. Просто, понятно, ненавязчиво. Что было интересно и важно - все узнали. Рекомендую. Спасибо.
- ННаталия11 августа 2019От экскурсии с Анастасией в восторге! Увидели не только профессионала, но замечательного собеседника, готового ответить на все вопросы Анастасия - первый экскурсовод на нашем японском маршруте Время, проведённое с ней, общение позволило окунуться в мир далекой и незнакомой страны, почувствовать ее дух! Искренне благодарны Рекомендуем!
- ООльга21 октября 2017Спасибо большое Анастасии, мы наконец поняли, что такое Окинава)