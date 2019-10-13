Очень понравилась экскурсия. Просто, понятно, ненавязчиво. Что было интересно и важно - все узнали. Рекомендую. Спасибо.

Н Наталия 5

От экскурсии с Анастасией в восторге! Увидели не только профессионала, но замечательного собеседника, готового ответить на все вопросы Анастасия - первый экскурсовод на нашем японском маршруте Время, проведённое с ней, общение позволило окунуться в мир далекой и незнакомой страны, почувствовать ее дух! Искренне благодарны Рекомендуем!