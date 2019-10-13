Экскурсии Окинавы

Все экскурсии в Окинаве

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Окинаве – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 3 ⭐ отзыва, цены от €474. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Окинаве почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Японии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Окинава: 5 звезд острова
Индивидуальная экскурсия
5
3
474
за 1-4 чел.
Окинава: 5 звезд острова
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Последние отзывы «Экскурсии Окинавы»

  • Отзыв на: Окинава: 5 звезд острова
    Т
    Татьяна
    13 октября 2019
    5
    Очень понравилась экскурсия. Просто, понятно, ненавязчиво. Что было интересно и важно - все узнали. Рекомендую. Спасибо.
  • Отзыв на: Окинава: 5 звезд острова
    Н
    Наталия
    11 августа 2019
    5
    От экскурсии с Анастасией в восторге! Увидели не только профессионала, но замечательного собеседника, готового ответить на все вопросы Анастасия - первый экскурсовод на нашем японском маршруте Время, проведённое с ней, общение позволило окунуться в мир далекой и незнакомой страны, почувствовать ее дух! Искренне благодарны Рекомендуем!
  • Отзыв на: Окинава: 5 звезд острова
    О
    Ольга
    21 октября 2017
    5
    Спасибо большое Анастасии, мы наконец поняли, что такое Окинава)
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