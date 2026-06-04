Индивидуальная
до 5 чел.
Окинава: 5 звезд острова
Познакомиться с традиционной и современной культурой острова
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от $780 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Наха. Короткое свидание с Окинавой
Погрузитесь в атмосферу Окинавы: замок Сюри, ворота Сонохян и ремёсла Рюкю. Узнайте, чем отличается Окинава от других регионов Японии
Начало: В центре города, у станции «Асахибаси»
Расписание: в понедельник и вторник в 10:00, в среду, четверг и пятницу в 09:00, в субботу в 09:30
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
$115 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Добро пожаловать на Окинаву. А где же Япония?
Индивидуальная экскурсия по Окинаве для знакомства с её культурой и природой. Откройте тайны южной префектуры Японии за один день
10 авг в 08:30
11 авг в 09:00
от $700 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Однажды на Окинаве: автопешеходная прогулка по Нахе
Индивидуальная экскурсия по Нахе: откройте для себя культуру Окинавы, посетите замок Сюри и рынок Макиси. Уникальная возможность для круизных туристов
Начало: У городского круизного терминала в Нахе
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от $700 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Окинава: замок Сюри
Познакомьтесь с историей и культурой Окинавы на индивидуальной экскурсии. Узнайте о дворцовом комплексе Сюри и его значении для Рюкю
15 авг в 08:30
19 сен в 08:30
от $250 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Окинавский океанариум и божественный Кори
Услышать о происхождении архипелага и рассмотреть морских обитателей через стекло
Начало: И окончание в отеле
10 авг в 10:00
13 авг в 09:00
$125 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Главное на острове Исигаки
Самобытный остров Исигаки предлагает уникальные пейзажи и культурные открытия. Насладитесь красотой залива Кабира и откройте для себя древние традиции Рюкю
Начало: В порту острова Исигаки
11 авг в 11:00
13 авг в 11:00
от $850 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Ocean Expo Park - океанариум Тюрауми
Открыть яркий мир Окинавы: от богатой природы и подводного царства до уникальной культуры Рюкю
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от $590 за всё до 5 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Маршрут-энциклопедия окинавской жизни
Откройте для себя Наху - центр Окинавы, где древние традиции и современность переплетаются. Погрузитесь в местную культуру и историю
Начало: У городского пляжа
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 09:00 и 11:00
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
$175 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Мы были на экскурсии «Знакомство с Окинавой», нам так понравилось и повезло со временем, что получилось посетить вторую, необыкновенный остров,
+6
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В
Добрый день!
Выражаю большую благодарность Анастасии за отличную экскурсию по Окинаве.
Встретила нас в аэропорту. Удобный автомобиль. Легкая и интересная подача материала,
Выражаю большую благодарность Анастасии за отличную экскурсию по Окинаве.
Встретила нас в аэропорту. Удобный автомобиль. Легкая и интересная подача материала,
+6
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Анастасия огромное спасибо!
нам очень понравилось 😊
нам очень понравилось 😊
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Чудесно провели время, очень душевно, тонко, и очень хочется увидеться еще раз) всем рекомендую!
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Не ожидала от Окинавы такого конечно, Анастасия открыла нам глаза не только на красоту острова, но и на менталитет жителей
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Н
Анастасия, благодарю вас! Это был чудесный день, прекрасная поездка и впечатление от острова. Хоть и мини группа у нас была разношерстной - все довольны. Отдельное спасибо за организацию комфортабельного личного трансфера.
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Крутая экскурсия и еще более крутой экскурсовод, благодаря ей посетили не туристические маршруты острова, побывали на малолюдном красивейшем пляже, помочили
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Л
Гид Анастасия- рекомендую всем, кто посетит Окинаву. Для знакомства с островом, и в принципе для знакомства с Японией- очень интересно, грамотно, в хорошем темпе, приятно в общении, покажет, расскажет, поможет, ответит на вопросы.
Спасибо!
Спасибо!
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Л
Гид Анастасия- молодец, интересно, познавательно, приятно пообщаться.
Однозначно рекомендую.
Однозначно рекомендую.
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Н
27 ноября у нас была экскурсия по городу Наха на острове Окинава. Проведена была гидом Анастасией. Глубокое знание истории, уважительное отношение к людям, проживающим на Окинаве. Нас все это просто потрясло. Огромнейшая благодарность Анастасии за интересную и увлекательную экскурсию. Спасибо
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Всего 48 отзывов в Окинаве
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Ответы на вопросы от путешественников по Окинаве
Самые популярные экскурсии в Окинаве
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9:
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Сколько стоит экскурсия по Окинаве в августе 2026
Сейчас в Окинаве можно забронировать 9 экскурсий и билетов от 115 до 850. Туристы уже оставили гидам 48 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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