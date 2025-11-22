Наха, сердце Окинавы, предлагает уникальный взгляд на японскую культуру.
Центральный рынок Макиси удивит гастрономическими изысками, а улица Кокусай-дори порадует экзотическими закусочными и сувенирами.
Святилище Нами-но-уэ, расположенное на скале, и уютный музей керамики раскроют тайны японской дипломатии и связи с русскими.
Это путешествие позволит понять, как предки местных жителей и звезда Орион стали частью японского наследия
5 причин купить эту экскурсию
- 🛍️ Посетите уникальный рынок Макиси
- 🏯 Исследуйте святилище Нами-но-уэ
- 🎨 Узнайте о японской керамике
- 🍹 Попробуйте тропические смузи
- 📜 Узнайте о японской дипломатии
Что можно увидеть
- Центральный рынок Макиси
- Улица Кокусай-дори
- Площадь Кумодзи
- Святилище Нами-но-уэ
- Музей керамики
Описание экскурсии
Центральный рынок Макиси (9:30–11:00)
Самая популярная достопримечательность города. Место, которое обязательно должны посетить ценители необычных блюд и вкусовых оттенков
Улица Кокусай-дори (11:00–11:45)
Визитная карточка Окинавы. Здесь — пальмы, закусочные с перпендикулярными вывесками, стейк-хаусы и тропические смузи.
Площадь Кумодзи (11:45–12:15)
С архитектурным дуэтом зданий городской мэрии и областной администрации.
Святилище Нами-но-уэ (13:00–14:00)
Оно расположено на прибрежной скале прямо над городским пляжем.
Музей керамики (14:30–15:30)
Крохотный и уютный, со старой гончарной печью на крыше.
Я расскажу:
- Про искусную дипломатию и утончённый дзен японцев с самыми пикантными подробностями
- Какое отношение имеют русские к открытию японских тропических островов
- Кто они — предки местных жителей
- Как яркая ночная звезда Орион стала неотъемлемой частью японского рассвета
Организационные детали
- Дополнительные расходы: Музей керамики — 350 иен (около $2) за взрослого, дети до 18 лет проходят бесплатно
- Порядок посещения мест может быть изменен в соответствии с их временем работы и временем начала экскурсии
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|$175
|Дети до 18 лет
|$100
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У городского пляжа
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 09:00, 10:00 и 11:00, во вторник в 09:00 и 11:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Анастасия — ваш гид в Окинаве
Провела экскурсии для 388 туристов
С 2015 года занимаюсь организацией и планированием туристических маршрутов по Японии. Постоянно исследую культуру и традиции страны. Участвую в составлении экскурсионных планов для японских туристов. Искренне ценю каждого русскоговорящего гостя. С нетерпением жду встречи с вами.
