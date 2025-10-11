Путешествие по Окинаве начинается с поездки по единственной рельсовой дороге, открывая виды на замок Сюри и ритуальные ворота Сонохян.



Вы познакомитесь с самобытной культурой Рюкю, посетите старинный дом и мануфактуру текстиля, а также прогуляетесь по улице Кокусай, полной уникальных сувениров и гастрономических открытий.



Эта экскурсия позволяет увидеть, как Окинава отличается от других японских перфектур, и понять её уникальность

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Окинавы - март и ноябрь. В эти месяцы погода комфортная, туристов меньше, а природа радует глаз. Апрель, май и октябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать, что в это время может быть больше туристов и чуть более влажная погода. В остальные месяцы, хотя и возможны дожди и более высокая влажность, Окинава остаётся привлекательной для путешественников благодаря своему уникальному культурному наследию и гостеприимству.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.