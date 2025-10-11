Мои заказы

Наха. Короткое свидание с Окинавой

Погрузитесь в атмосферу Окинавы: замок Сюри, ворота Сонохян и ремёсла Рюкю. Узнайте, чем отличается Окинава от других регионов Японии
Путешествие по Окинаве начинается с поездки по единственной рельсовой дороге, открывая виды на замок Сюри и ритуальные ворота Сонохян.

Вы познакомитесь с самобытной культурой Рюкю, посетите старинный дом и мануфактуру текстиля, а также прогуляетесь по улице Кокусай, полной уникальных сувениров и гастрономических открытий.

Эта экскурсия позволяет увидеть, как Окинава отличается от других японских перфектур, и понять её уникальность
5
6 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏯 Увидеть замок Сюри
  • 🗝️ Исследовать ворота Сонохян
  • 🧵 Познакомиться с местными ремёслами
  • 🛍️ Прогуляться по улице Кокусай
  • 🚆 Удобный маршрут на монорельсе
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Скидки для семей с детьми

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Окинавы - март и ноябрь. В эти месяцы погода комфортная, туристов меньше, а природа радует глаз. Апрель, май и октябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать, что в это время может быть больше туристов и чуть более влажная погода. В остальные месяцы, хотя и возможны дожди и более высокая влажность, Окинава остаётся привлекательной для путешественников благодаря своему уникальному культурному наследию и гостеприимству.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Ближайшие даты:
10
ноя12
ноя16
ноя17
ноя22
ноя23
ноя24
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00

Что можно увидеть

  • Замковый комплекс Сюри
  • Ворота Сонохян
  • Старинный дом и мануфактура текстиля
  • Улица Кокусай

Описание экскурсии

Замковый комплекс Сюри. Это маленький центр бывшей столицы, культурное сердце сегодняшней Нахи. Мощёные дорожки, рельефные стены, функциональные ворота и узнаваемые каждым японцем черепичные красные крыши — визуальная часть рассказа о большом пласте культуры Рюкю (маленького островного государства, существовавшего в 15-19 веках).

Ворота Сонохян. Ритуальные каменные ворота — архитектурный памятник, задействованный в островной жизни до сих пор. Вы рассмотрите детали конструкции, вырезанные из скал на тихоокеанском побережье.

Старинный дом и фамильная мануфактура местного текстиля. Прекрасное место, чтобы погрузиться в яркие краски ремесленных продуктов и историю их развития.

Улица Кокусай. Городская сувенирно-торговая и гастрономическая улица, где можно сделать настоящие азиатские находки, которые вы бы не встретили в традиционных японских городах. Онигири (рисовые комочки) с сосисками, вместо кимоно — летние рубахи, похожие на гавайские, манговое латте и браслеты из змеиной кожи.

На экскурсии вы узнаете:

  • О японских островах и регионах — сравним их размеры и ценности
  • Почему у японцев на Окинаве мало кимоно, много мясных блюд и почти каждый совершеннолетний имеет собственный автомобиль
  • Как воспитывали боевой дух самураев на архипелаге Окинавских островов

Организационные детали

  • Маршрут прекрасно вписывается в непродолжительные стоянки круизных лайнеров в порту Нахи
  • Экскурсия начинается у станции монорельса «Асахибаси» — до неё легко добраться на такси
  • Семьям с детьми предоставляю скидки
  • Дополнительные расходы: поездка на монорельсе
  • Если вы располагаете полным днём для знакомства с Нахой, рекомендую рассмотреть мою автопешеходную программу на весь день

в понедельник и вторник в 10:00, в среду, четверг и пятницу в 09:00, в субботу и воскресенье в 09:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет$115
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города, у станции «Асахибаси»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник и вторник в 10:00, в среду, четверг и пятницу в 09:00, в субботу и воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия
Анастасия — ваш гид в Окинаве
Провела экскурсии для 380 туристов
С 2015 года занимаюсь организацией и планированием туристических маршрутов по Японии. Постоянно исследую культуру и традиции страны. Участвую в составлении экскурсионных планов для японских туристов. Искренне ценю каждого русскоговорящего гостя. С нетерпением жду встречи с вами.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
3
2
1
Зульфия
Зульфия
11 окт 2025
Потрясающий гид. Великолепный рассказчик. Эксперт с глубокими знаниями и большим опытом. Если вам нужно с погружением в культуру и историю, и хочется провести отлично день в компании правильного гида - вам к Анастасии! Это я вам как человек, работающий в туризме говорю. Жемчужина Окинавы!
МИХАЙЛИЧЕНКО
МИХАЙЛИЧЕНКО
26 сен 2025
Привет, друзья! Всегда мечтала хоть разок побывать на Окинаве, но времени на отдых нет, и вот очередная бизнес - поездка в Японию, и я решила сделать "крюк", и на пару
читать дальше

дней окунуться в атмосферу яркого солнца, пальм, потрясающих морских пляжей… И как хорошо, что благодаря Трипстеру, ты сразу оказываешься в объятиях соотечественника, который давно здесь живет, все знает, все умеет, все понимает… Анастасия просто идеальна для такой встречи! Она более 20 лет живет в Японии, прекрасно знает Окинаву, каждый уголок этого райского местечка, очень умело сочетает историю и современную жизнь местных жителей. Все воспринимается легко, интересно, живо, чувствует когда надо отдохнуть, сменить тему разговора, зайти в кофейню, Анастасия становится близким другом за какие то несколько минут, кажется, что мы знакомы очень давно. За такой короткий срок я бы самостоятельно не успела пройти столько интересных мест, и не обратила бы внимание на те "мелочи", которые очень важны для понимания, что такое Окинава! Рекомендую Анастасию как грамотного гида с прекрасной речью, общительной, улыбчивой, легкой, дает много полезной информации, отвечает на любой вопрос, помогает правильным советом. Эта короткая остановка в Окинаве показала, что сюда обязательно нужно вернуться, тут столько всего интересного! До встречи, дорогая Настя, удачи в твой работе, радуй нас своими новыми тематическими проектами!

А
Алексей
25 сен 2025
Анастасия показала и рассказала нам то, что стоит знать про это место. Как оно зародилось, почему Окинава - это не совсем Япония, кто тут жил, чем местные отличаются и так далее. Было не скучно, а интересно. Отдельно отметим, что Анастасия отлично знает местность и в случае чего оперативно меняет маршрут, если появляются какие-то пожелание (либо, по ситуации). Нам очень понравилось.
Л
Людмила
22 авг 2025
Большое спасибо, Анастасии за экскурсию! Время пролетело незаметно, мы погрузились в историю и узнали много интересного, нам очень понравилось!
Е
Евгений
20 авг 2025
Получил огромное удовольствие от общения с Анастасией и как с экскурсоводом, глубоко знающим предмет и способным ответить на любой исторический либо культурологический вопрос, и как с простым человеком, влюбленным в
читать дальше

Окинаву и старающимся поделиться красотой этой области Японии с другими.
Если представится такая возможность, то в следующий приезд на Окинаву обязательно вновь обращусь к ее услугам, ведь о стольком интересном я еще не успел узнать в рамках всего лишь одной экскурсии!
Еще раз большущее спасибо, Анастасия!

Татьяна
Татьяна
7 мая 2025
Благодарим Анастасию за легкость и приятную атмосферу, было ощущение, что мы на дружеской прогулке с непринужденной беседой о жизни, обычаях, истории, культере и особенностях жизни на острове. Особенно отметим внимательность и заботу. Анастасия ответила на все наши вопросы, дала полезные советы по дальнейшему путешествию на острове, показала нетуристические места.
Мы остались довольны проведенным совместно днём.

Входит в следующие категории Окинавы

