Вы познакомитесь с самобытной культурой Рюкю, посетите старинный дом и мануфактуру текстиля, а также прогуляетесь по улице Кокусай, полной уникальных сувениров и гастрономических открытий.
Эта экскурсия позволяет увидеть, как Окинава отличается от других японских перфектур, и понять её уникальность
6 причин купить эту экскурсию
- 🏯 Увидеть замок Сюри
- 🗝️ Исследовать ворота Сонохян
- 🧵 Познакомиться с местными ремёслами
- 🛍️ Прогуляться по улице Кокусай
- 🚆 Удобный маршрут на монорельсе
- 👨👩👧👦 Скидки для семей с детьми
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Замковый комплекс Сюри
- Ворота Сонохян
- Старинный дом и мануфактура текстиля
- Улица Кокусай
Описание экскурсии
Замковый комплекс Сюри. Это маленький центр бывшей столицы, культурное сердце сегодняшней Нахи. Мощёные дорожки, рельефные стены, функциональные ворота и узнаваемые каждым японцем черепичные красные крыши — визуальная часть рассказа о большом пласте культуры Рюкю (маленького островного государства, существовавшего в 15-19 веках).
Ворота Сонохян. Ритуальные каменные ворота — архитектурный памятник, задействованный в островной жизни до сих пор. Вы рассмотрите детали конструкции, вырезанные из скал на тихоокеанском побережье.
Старинный дом и фамильная мануфактура местного текстиля. Прекрасное место, чтобы погрузиться в яркие краски ремесленных продуктов и историю их развития.
Улица Кокусай. Городская сувенирно-торговая и гастрономическая улица, где можно сделать настоящие азиатские находки, которые вы бы не встретили в традиционных японских городах. Онигири (рисовые комочки) с сосисками, вместо кимоно — летние рубахи, похожие на гавайские, манговое латте и браслеты из змеиной кожи.
На экскурсии вы узнаете:
- О японских островах и регионах — сравним их размеры и ценности
- Почему у японцев на Окинаве мало кимоно, много мясных блюд и почти каждый совершеннолетний имеет собственный автомобиль
- Как воспитывали боевой дух самураев на архипелаге Окинавских островов
Организационные детали
- Маршрут прекрасно вписывается в непродолжительные стоянки круизных лайнеров в порту Нахи
- Экскурсия начинается у станции монорельса «Асахибаси» — до неё легко добраться на такси
- Семьям с детьми предоставляю скидки
- Дополнительные расходы: поездка на монорельсе
- Если вы располагаете полным днём для знакомства с Нахой, рекомендую рассмотреть мою автопешеходную программу на весь день
в понедельник и вторник в 10:00, в среду, четверг и пятницу в 09:00, в субботу и воскресенье в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$115
