Индивидуальная
до 5 чел.
Химедзи и Кобе за один день - из Осаки
Увидеть замок самураев, японские сады и вечерние огни порта
9 окт в 09:00
11 окт в 09:00
$450 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Кансай (KIX) в отели в центре Осаки
Удобно и безопасно добраться из аэропорта в город или обратно
«Ночные заказы (с 22:00 до 7:00 по японскому стандартному времени UTC+9) оплачиваются с надбавкой»
6 окт в 08:00
7 окт в 08:00
$217 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из центра Осаки в парк Universal Studios Japan
Добраться в парк развлечений или вернуться в отель без лишних хлопот
«Ночные заказы (с 22:00 до 7:00 по японскому стандартному времени UTC+9) оплачиваются с надбавкой»
6 окт в 08:00
7 окт в 08:00
$135 за всё до 6 чел.
