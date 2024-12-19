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8 часов
Индивидуальная
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Осака - традиции и современность
Погрузиться в атмосферу мегаполиса, зайти в замок самураев и погулять по оживлённым районам
2 фев в 08:00
3 фев в 08:00
420$399 за всё до 6 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
Исследовать важные памятники феодальной Японии и погулять по традиционному саду Кокоэн
9 фев в 08:30
16 фев в 08:30
$504 за всё до 4 чел.
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
Познакомиться с прошлым и настоящим крупнейшего города западной Японии
9 фев в 09:30
16 фев в 09:30
$504 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра19 декабря 2024Иван организовал экскурсию очень грамотно, легко подстроился под особенности нашей группы, очень мобилен и внимателен. Экскурсия прошла в непринуждённой форме,
- ННаталья8 декабря 2024Интересная, познавательная и разнообразная экскурсия. Иван приятный и легкий в общении человек. Поездка хорошо организована. Рекомендуем.
- ММариам5 декабря 2024Получили море впечатлений и отлично провели время. «Белая цапля» прекрасна, особенно под лучами солнца. Наше путешествие в Химэдзи началось из Осаки.
- ДДиана4 декабря 2024Классная экскурсия. Равиль очень хороший гид. Интересно рассказывает, вежливый, пунктуальный. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо
- ВВера15 ноября 2024Мы провели замечательный день с Равилем. Отличная машина, подана прямо к гостинице, мы заранее изменили маршрут, и Равиль подстроился под
- IIsita9 ноября 2024Все очень понравилось! Спасибо! Интересно, познавательно!
Ответы на вопросы от путешественников по Осаке в категории «Индивидуальные»
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