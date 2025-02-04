Экскурсии выходного дня в Осаке

Найдено 3 экскурсии в категории «На выходные» в Осаке на русском языке, цены от $420. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Осака - традиции и современность
Пешая
5 отзывов
8 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Осака - традиции и современность
Погрузиться в атмосферу мегаполиса, зайти в замок самураев и погулять по оживлённым районам
9 фев в 08:00
14 фев в 08:00
$420 за всё до 6 чел.
Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
На машине
10 отзывов
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
Исследовать важные памятники феодальной Японии и погулять по традиционному саду Кокоэн
9 фев в 08:30
4 мар в 08:30
$504 за всё до 4 чел.
Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
Познакомиться с прошлым и настоящим крупнейшего города западной Японии
9 фев в 09:30
4 мар в 09:30
$504 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    4 февраля 2025
    Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
    Добрый вечер. 2 февраля 2025 г. у нас была 9 часовая экскурсия на автомобиле "Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака".
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    Путешествие прошло замечательно. Хоть до замка Химэдзи дорога заняла полтара часа, скучать нам не пришлось. Гид Иван очень интересно и увлекательно рассказывал об истории данного замка. Во время экскурсии мы посетили сады, где мы приняли участие в чайной церемонии. Аналогично прошло и знакомство с историей замка самураев Осака. Затем мы погуляли по улицам вечернего Осако и его набережной, любуясь их красотами. За время экскурсии мы получили массу положительных эмоций и впечатлений благодаря замечательному планированию маршрута Иваном. Большое ему спасибо. Сергей и Ольга. Санкт-Петербург.

    Добрый вечер. 2 февраля 2025 г. у нас была 9 часовая экскурсия на автомобиле "Величественные самурайскиеДобрый вечер. 2 февраля 2025 г. у нас была 9 часовая экскурсия на автомобиле "Величественные самурайскиеДобрый вечер. 2 февраля 2025 г. у нас была 9 часовая экскурсия на автомобиле "Величественные самурайскиеДобрый вечер. 2 февраля 2025 г. у нас была 9 часовая экскурсия на автомобиле "Величественные самурайскиеДобрый вечер. 2 февраля 2025 г. у нас была 9 часовая экскурсия на автомобиле "Величественные самурайскиеДобрый вечер. 2 февраля 2025 г. у нас была 9 часовая экскурсия на автомобиле "Величественные самурайские
  • А
    Александра
    19 декабря 2024
    Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
    Иван организовал экскурсию очень грамотно, легко подстроился под особенности нашей группы, очень мобилен и внимателен. Экскурсия прошла в непринуждённой форме,
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    с легкой подачей материала. Иван грамотно отвечал на вопросы, легко подстраивался под наши пожелания. Спасибо вам большое, Иван. Мы влюбились в Японию, процветания вам и вашей семье. Ждём в гости к нам 😀

  • Н
    Наталья
    8 декабря 2024
    Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
    Интересная, познавательная и разнообразная экскурсия. Иван приятный и легкий в общении человек. Поездка хорошо организована. Рекомендуем.
  • Д
    Диана
    4 декабря 2024
    Осака - традиции и современность
    Классная экскурсия. Равиль очень хороший гид. Интересно рассказывает, вежливый, пунктуальный. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо
  • В
    Вера
    15 ноября 2024
    Осака - традиции и современность
    Мы провели замечательный день с Равилем. Отличная машина, подана прямо к гостинице, мы заранее изменили маршрут, и Равиль подстроился под
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    наши капризы, показал и рассказал, провез по замечательным местам, мы узнали много о жизни в Японии из первых рук. Прекрасный ланч, вечерняя прогулка на лодке по Дотонбори каналу. Будем рекомендовать Равиля всем нашим друзьям.

  • I
    Isita
    9 ноября 2024
    Осака - традиции и современность
    Все очень понравилось! Спасибо! Интересно, познавательно!

Ответы на вопросы от путешественников по Осаке в категории «На выходные»

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  3. Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
Сколько стоит экскурсия по Осаке в феврале 2025
Сейчас в Осаке в категории "На выходные" можно забронировать 3 экскурсии от 420 до 504. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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