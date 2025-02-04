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Путешествие прошло замечательно. Хоть до замка Химэдзи дорога заняла полтара часа, скучать нам не пришлось. Гид Иван очень интересно и увлекательно рассказывал об истории данного замка. Во время экскурсии мы посетили сады, где мы приняли участие в чайной церемонии. Аналогично прошло и знакомство с историей замка самураев Осака. Затем мы погуляли по улицам вечернего Осако и его набережной, любуясь их красотами. За время экскурсии мы получили массу положительных эмоций и впечатлений благодаря замечательному планированию маршрута Иваном. Большое ему спасибо. Сергей и Ольга. Санкт-Петербург.