Увидеть замок самураев, японские сады и вечерние огни порта
Мы отправимся в Химедзи, где вы познакомитесь с историей и атмосферой региона Кансай.
Осмотрите величественный замок «Белая цапля» и японский сад Коко-эн, а в Кобе прогуляетесь по историческим кварталам и заглянете в Чайна-таун. На набережной полюбуетесь морем и познакомитесь с современной архитектурой района.
Описание экскурсии
Замок Химедзи — «Белая цапля»
Один из немногих замков Японии, полностью сохранивший оригинальные постройки 17 века. Вы узнаете историю объединения страны, легенды о принцессе Сэнхимэ и кланах самураев, а также рассмотрите уникальную архитектуру крепости. Подъём на главный донжон подарит панораму города и гор.
Сад Коко-эн
Девять садов разных эпох Японии создают ощущение путешествия во времени. Вы увидите спокойные пруды с карпами кои и чайный домик, услышите об особенностях японских садов и сможете попробовать матча.
Кобе: кварталы и порт
В квартале Икута перед вами предстанут улочки, где переплетаются история города и культура китайской общины. В Чайна-тауне вы пройдёте через красочные ворота, попробуете уличные блюда и узнаете о традициях местной диаспоры. На набережной Харборленд вас встретит башня Кобе-порт, дизайнерские магазины и кафе с видом на море. Футуристическая архитектура района станет отличным фоном для фотографий, а при желании программу можно завершить ужином с легендарной говядиной Кобе.
Примерный тайминг
10:00–12:00 — замок Химедзи (территория и подъём в донжон) 12:00–12:40 — сад Коко-эн 13:00–13:40 — переезд в Кобе на поезде 13:40–14:40 — кварталы Икута и Чайна-таун 15:00–17:00 — набережная и район Харборленд + Mosaic 17:00 — завершение программы. По желанию — ужин с говядиной Кобе
Организационные детали
В Химедзи из Осаки, а также в Кобе и между локациями перемещаемся на поезде, автобусе или такси. Транспорт оплачивается дополнительно: JR поезда из Химедзи в Кобе — ~1000–1200 йен с чел., такси между локациями в Кобе (по желанию) — ~1000–1500 йен за короткий переезд
Дополнительные расходы: замок Химедзи — взрослые ~1000 йен, дети 300–600 йен, сад Коко-эн — взрослые ~300 йен, дети ~150 йен. Питание (по желанию): уличная еда в чайнатауне — 500–1000 йен за чел., рестораны среднего класса — 1000–2000 йен, дегустация говядины Кобе — 3000–5000 йен за чел.
Экскурсия подходит взрослым и детям от 7 лет
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваш гид в Осаке
Я живу в Японии с 2005 года и за это время полюбила её культуру, традиции и ритм жизни. Мне хочется поделиться с вами этим богатым опытом и показать Японию такой, читать дальше
какой я знаю её сама.
Я провожу экскурсии по Киото, Наре, Осаке, Кобе и Химэдзи. На наших прогулках вы сможете насладиться красотой храмов и садов, ощутить атмосферу старинных замков и узких улочек, где чувствуется дыхание истории.
Я стараюсь, чтобы каждая экскурсия проходила в дружеской, лёгкой атмосфере и соответствовала вашим интересам. Для меня важно, чтобы путешествие оставило у вас тёплые воспоминания и стало частью вашей личной истории о Японии.
С радостью открою для вас удивительный мир этой страны!