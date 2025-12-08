Мы отправимся в Химедзи, где вы познакомитесь с историей и атмосферой региона Кансай. Осмотрите величественный замок «Белая цапля» и японский сад Коко-эн, а в Кобе прогуляетесь по историческим кварталам и заглянете в Чайна-таун. На набережной полюбуетесь морем и познакомитесь с современной архитектурой района.

Описание экскурсии

Замок Химедзи — «Белая цапля»

Один из немногих замков Японии, полностью сохранивший оригинальные постройки 17 века. Вы узнаете историю объединения страны, легенды о принцессе Сэнхимэ и кланах самураев, а также рассмотрите уникальную архитектуру крепости. Подъём на главный донжон подарит панораму города и гор.

Сад Коко-эн

Девять садов разных эпох Японии создают ощущение путешествия во времени. Вы увидите спокойные пруды с карпами кои и чайный домик, услышите об особенностях японских садов и сможете попробовать матча.

Кобе: кварталы и порт

В квартале Икута перед вами предстанут улочки, где переплетаются история города и культура китайской общины. В Чайна-тауне вы пройдёте через красочные ворота, попробуете уличные блюда и узнаете о традициях местной диаспоры. На набережной Харборленд вас встретит башня Кобе-порт, дизайнерские магазины и кафе с видом на море. Футуристическая архитектура района станет отличным фоном для фотографий, а при желании программу можно завершить ужином с легендарной говядиной Кобе.

Примерный тайминг

10:00–12:00 — замок Химедзи (территория и подъём в донжон)

12:00–12:40 — сад Коко-эн

13:00–13:40 — переезд в Кобе на поезде

13:40–14:40 — кварталы Икута и Чайна-таун

15:00–17:00 — набережная и район Харборленд + Mosaic

17:00 — завершение программы. По желанию — ужин с говядиной Кобе

Организационные детали