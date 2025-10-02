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бы не узнали.



Мы та ещё туристическая группа- любим неспешно гулять, заглядывать в магазины и наслаждаться атмосферой. Но благодаря Ивану успели увидеть всё самое важное и даже немного больше. Отдельное спасибо за гибкость и за то, что уделили нам дополнительное время.



Экскурсия оставила самые тёплые впечатления. Однозначно рекомендуем!