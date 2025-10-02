Индивидуальная
до 6 чел.
Осака - традиции и современность
Приглашаем на индивидуальную экскурсию по Осаке, где вы посетите культовый замок и насладитесь видами с Умеда Скай Билдинг
Завтра в 09:00
10 авг в 10:00
от $425 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Познакомиться с Осакой
Это город развлечений, добрых людей и вкусной еды
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:30
10 авг в 09:00
от $650 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Осака: другая Япония
Увидеть город с разных сторон - от самурайской истории и древних храмов до яркой современной жизни
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $650 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Величественные самурайские замки Химэдзи и Осака
Почувствуйте дух сёгуната и самураев, посетив замки Химэдзи и Осака. Пройдите через ворота, насладитесь садом Кокоэн и узнайте местные легенды
10 авг в 08:30
11 авг в 08:30
от $555 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
Познакомиться с прошлым и настоящим крупнейшего города западной Японии
10 авг в 10:30
11 авг в 10:30
от $555 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экспресс-экскурсия по яркой Осаке
От старинной крепости и Музея жизни до футуристического небоскрёба и уличной еды
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
от $430 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Осака: между веками и небоскрёбами
Оценить, как в городе переплетаются история и современность
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от $475 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Осаке
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Сегодня в 16:00
Завтра в 00:00
от $139 за всё до 3 чел.
Аудиогид
Прогулка по Осаке с аудиогидом в вашем смартфоне
Главные достопримечательности и интересные истории в одном маршруте
Начало: Возле станции Теннодзи
Сегодня в 14:30
Завтра в 08:00
от $14 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму
Откройте для себя удивительное путешествие из Осаки в Хиросиму и на Миядзиму. История, культура и природа ждут вас в этом уникальном туре
8 сен в 08:30
9 сен в 08:30
от $549 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Шумная, весёлая, многоликая Осака (сокращённый маршрут)
Окунуться в атмосферу мегаполиса, познакомиться с его прошлым и увидеть самые интересные места
10 авг в 09:30
11 авг в 08:30
от $285 за всё до 5 чел.
Билеты
Успеть всё в Universal Studios Japan
Продуманный маршрут, максимум аттракционов и день в парке без стресса - с опытным гидом
Начало: У входа в парк Universal Studios Japan
Завтра в 13:30
10 авг в 09:00
от $200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Шумная, весёлая, многоликая Осака
Окунуться в атмосферу мегаполиса, познакомиться с его прошлым и увидеть самые интересные места
23 авг в 09:00
30 авг в 09:00
от $435 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Химедзи и Кобе за один день - из Осаки
Увидеть замок самураев, японские сады и вечерние огни порта
15 авг в 09:00
16 авг в 09:00
от $450 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в прошлое: Окаяма и Курасики за 1 день
Исследуйте аутентичную Японию, прогуливаясь по замку Окаяма и саду Коракуэн. Погрузитесь в историю в Курасики, наслаждаясь уютными каналами
Начало: По договорённости с организатором
8 сен в 08:30
9 сен в 08:30
от $499 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
до 3 чел.
Кобе в объективе
Фотопрогулка по центральным районам города
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от $230 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Весь день на Наосиме: современное искусство и велопрогулка по арт-острову
Из Осаки в другую Японию - без толп и суеты, с ветром, светом и тишиной
8 сен в 08:00
9 сен в 08:00
от $599 за всё до 3 чел.
Билеты
Шоу сумо в Осаке: тренировка, поединок и шанс выйти на ринг
Начало: 1-5-1, Асахи, Нисинари-ку, Осака, префектура Осака...
Завтра в 15:00
10 авг в 10:00
$61 за билет
Мини-группа
до 12 чел.
Неоновый Дотонбори: речной круиз мимо вывески «Glico» и огней Осаки
Начало: 2-6 Нисисинсайбаси, Тюо-ку, Осака, Осака
Завтра в 16:40
10 авг в 16:40
$13 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Кансай (KIX) в отели в центре Осаки
Удобно и безопасно добраться из аэропорта в город или обратно
10 авг в 13:30
11 авг в 08:00
от $217 за всё до 6 чел.
-
30%
Групповая
Священная Нара и Арасияма - олени, тории и бамбуковые рощи (на английском)
Начало: 1-тё-3-3-11, Ниппонбаси, район Тюо, Осака
$56
$79.50 за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Трансфер из аэропорта Кансай в Осаку - или обратно
Сесть в комфортабельную машину и доехать по нужному адресу вовремя
Сегодня в 19:00
Завтра в 00:00
от $215 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Осаки - в замок Белой цапли
Знакомство с аутентичной достопримечательностью и погружение в спокойный ритм Химэдзи
Завтра в 09:00
10 авг в 10:00
от $420 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Нара: священные олени и древняя столица Японии
Побывать в первой столице Японии и увидеть её главные святыни без лишних переездов
Завтра в 13:30
12 авг в 10:00
от $530 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Трансфер из центра Осаки в парк Universal Studios Japan
Добраться в парк развлечений или вернуться в отель без лишних хлопот
10 авг в 13:30
11 авг в 08:00
от $135 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Из Осаки в Нару - первую столицу Японии
Не просто поставить галочки у достопримечательностей, а глубже понять страну
15 авг в 09:30
16 авг в 09:30
от $450 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Осака на максимуме - за минимум времени
От самурайского прошлого до неоновой столицы Западной Японии
17 авг в 09:00
21 авг в 09:00
от $580 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Наканосима и Тэнма: сердце старой Осаки
Увидеть, как из деревянного города эпохи Эдо вырос современный мегаполис
Начало: На станции JR Osaka
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
от $450 за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Огни Осаки: от самурайского замка до архитектуры Тадао Андо
Проследить, как древняя столица превратилась в один из самых современных городов Японии
Начало: У замка Осаки
29 сен в 09:00
30 сен в 09:00
$161 за человека
Последние отзывы на экскурсии
О
Дата посещения: 1 окт 2025
Спасибо Ивану за великолепную экскурсию и замечательно проведенный день! Моя семья очень довольна, в том числе дети! Иван погрузил нас в атмосферу Японии, экскурсия прошла на одном дыхании, очень позитивно.
Вам был полезен этот отзыв?
Большое спасибо Ивану за полное погружение в историю настоящей Японии. Получили ответы на все заданные вопросы в полном объеме)). Однозначно рекомендуем! было очень интересно
Вам был полезен этот отзыв?
Замечательный образовнный экскурсовод. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Очень рекомендую! Внимательный, уважительный! Заботливый! Экскурсию мы полностью переиначили! Никки полностью подстроился под наши желания. Мы посетили и знаковые места
Вам был полезен этот отзыв?
А
Отличная экскурсия! Коротко и по делу, маршрут отличный))
Вам был полезен этот отзыв?
Поездка с Артуром была потрясающей, насыщенной и очень интересной. Вам ни о чем не придется беспокоится, все выстроено потрясающе по времени, маршруту и таймингу! Артур, искренняя благодарность вам!
Вам был полезен этот отзыв?
А
С Натальей у нас состоялось первое знакомство с Японией и с Осакой. Во время экскурсии было много интересных исторических фактов и особенностей жизни в Японии. Напоследок Наталья порекомендовала отличный ресторан с суши и это стало прекрасным завершением экскурсии.
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья - чудесная гидесса! Приятная, интеллигентная и знающая! Было счастьем следовать за ней по яркой Осаке. Город очень большой, насыщенный
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Отличная экскурсия, интересно было и детям, и взрослым. Равиль - очень приятный, спокойный и отзывчивый человек, подсказал, где лучше обменять
Вам был полезен этот отзыв?
А
Огромное спасибо Ивану за прекрасную экскурсию! Всё было очень интересно, живо и с большим количеством интересных деталей, которые самостоятельно точно
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 178 отзывов в Осаке
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Осаке
Самые популярные экскурсии в Осаке
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 29:
Что посмотреть в Осаке
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Осаке в августе 2026
Сейчас в Осаке можно забронировать 29 экскурсий и билетов от 13 до 650 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 178 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
Экскурсии на русском языке в Осаке (Япония 🇯🇵) – у нас можно купить 29 экскурсий на 2026 год, 178 ⭐ отзывов, цены от $13. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Японии. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь