Все экскурсии и мероприятия в Осаке
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Экскурсионный проездной по району Кансай WIDE
Лучший эксклюзивный билет на транспорт в районе Кансай
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Национальный музей искусств, Осака: Коллекционные выставки
Исследуйте подземный рай искусства Осаки и полюбуйтесь шедеврами
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Удивительный пропуск в Осаку
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Музей усаёэ в Осаке
Полюбуйтесь потрясающей коллекцией традиционных японских произведений искусства
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Осаке – доступно 4 экскурсии на 2021 год, цены от €3.36. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Осаке почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Японии на 📅 декабрь, январь и февраль