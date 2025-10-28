Мои заказы

Искусство и музеи – экскурсии в Осаке

Найдено 3 экскурсии в категории «Искусство и музеи» в Осаке на русском языке, цены от $552. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Познакомиться с Осакой
На машине
8 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Это город развлечений, добрых людей и вкусной еды
Начало: У вашего отеля
12 дек в 09:00
13 дек в 09:00
$650 за всё до 5 чел.
Тихие храмы и шумные кварталы Осаки
На машине
9 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Познакомиться с прошлым и настоящим крупнейшего города западной Японии
18 янв в 09:30
1 фев в 09:30
$552 за всё до 4 чел.
Весь день на Наосиме: современное искусство и велопрогулка по арт-острову
На велосипеде
12 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Осаки в другую Японию - без толп и суеты, с ветром, светом и тишиной
17 дек в 08:00
18 дек в 08:00
от $599 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дмитрий
    28 октября 2025
    Весь день на Наосиме: современное искусство и велопрогулка по арт-острову
    Горячо рекомендую Артура в качестве сопровождающего в путешествиях по региону Кансай! Человек с широким кругозором и нетривиальным жизненным путем, а
    читать дальше

    это неотъемлемый атрибут хорошего собеседника. Нам было с ним очень комфортно и интересно. И вообще он здорово помог с посещением мест, в которые мы самостоятельно вряд ли попали, за что ему огромное спасибо! Сам остров Наосима очень зацепил и мы планируем приехать сюда на несколько дней. Надеюсь, еще встретимся и не раз!

Ответы на вопросы от путешественников по Осаке в категории «Искусство и музеи»

