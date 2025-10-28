Мои заказы

Весь день на Наосиме: современное искусство и велопрогулка по арт-острову

Из Осаки в другую Японию - без толп и суеты, с ветром, светом и тишиной
Наосима — остров, где музеи встроены в ландшафт, где искусство живёт в домах, на пляже, в тишине.

Мы будем перемещаться на велосипедах, чувствуя свободу, изучать знаковые арт-пространства и уединённые уголки, где красота говорит без слов. Этот маршрут — для тех, кто ищет глубину, вдохновение и внимание к моменту.
5
1 отзыв
Весь день на Наосиме: современное искусство и велопрогулка по арт-острову© Артур
Весь день на Наосиме: современное искусство и велопрогулка по арт-острову© Артур
Весь день на Наосиме: современное искусство и велопрогулка по арт-острову© Артур

Описание экскурсии

  • Утренний выезд из Осаки. Я встречаю вас в отеле, мы едем на синкансэн до Окаямы. Оттуда добираемся до порта: автобусом, поездом или такси. На пароме отправляемся к Наосиме
  • Велопрогулка от порта Мияноура. Берём велосипеды и едем исследовать остров. Здесь всё — про пространство, ветер и тишину, которую не хочется нарушать
  • Chichu Art Museum. Музей, встроенный в землю. Свет, бетон, воздух. Один из ключевых музеев острова — и особенное переживание
  • Benesse House Museum. Искусство растворяется в природе: вы увидите инсталляции не только в залах, но и под открытым небом, на фоне моря и камней
  • Дополнительный музей. Если останется время и силы — заедем в Lee Ufan Museum или к одной из инсталляций под открытым небом
  • Обед с видом на море в кафе при Benesse House — эстетика, свежие продукты и тишина. Продолжение путешествия без пафоса, но с вниманием к деталям
  • Прогулка по острову. Ищем знаменитые тыквы, смотрим на побережье, заходим в тени деревьев, где прячутся небольшие работы
  • Возвращение. Садимся на паром в Окаяму, а синкансэном — обратно в Осаку

Примерный тайминг

7:00–7:30 — выезд из отеля в Осаке, трансфер на станцию
8:00–8:30 — синкансэн до Окаямы, до порта на автобусе или такси
9:30 — паром на Наосиму
10:00 — прибытие на остров, аренда велосипедов
10:00–13:00 — велопрогулка и посещение музеев
13:00–14:00 — обед с видом на море
14:00–17:00 — дополнительные музеи, прогулка по арт-объектам
17:30 — паром, переезд в Окаяму
20:00–21:00 — возвращение в Осаку

Точное время посещения музеев зависит от входных слотов. Программа может немного меняться по ходу дня.

Кому подойдёт экскурсия

Кто ждёт от путешествия большего, чем просто красивые виды. Кто знает, что искусство — это не только музеи, а свет, форма, пауза и внимательный взгляд.

Вам понравится, если вы хотите увидеть работы Тадао Андо, Джеймса Таррелла, Уолтера де Марии в их естественной среде. Ищете вдохновение в тишине, деталях и небанальных маршрутах. Готовы замедлиться и услышать, как говорит пространство.

Не подойдёт тем, кто хочет увидеть «как можно больше за один день». Это маршрут не про количество, а про силу впечатлений.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билеты на синкансэн (туда-обратно) для участника и гида — около $45–50 с чел., наземный транспорт в Окаяме (поезд/автобус — около $10 с чел., или такси), обед в кафе на острове — $15–20 с чел. Возможны расходы на третий музей (по желанию)
  • По запросу могу помочь с подбором размещения в Окаяме или на Наосиме
  • Рекомендую совместить эту экскурсию с моей программой по Окаяме — так вы увидите ещё одну грань Японии и сэкономите на логистике

Особенности формата

  • Вас ждёт насыщенный день с активным передвижением: синкансэн, местные поезда, автобус или такси, паром, велосипед, пешие прогулки
  • Умение уверенно кататься на велосипеде обязательно. Маршрут включает подъёмы, спуски и грунтовые участки
  • Экскурсия не подходит для маленьких детей и людей с ограниченной подвижностью

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Артур
Артур — ваш гид в Осаке
Провёл экскурсии для 329 туристов
Привет! Я Артур. Знаком с Японией более 10 лет, побывал в более чем 80 странах и более 120 городах мира, мне есть что рассказать о Японии в сравнении. Люблю делиться своими историями и страстью к открытиям. Моё главное желание — создать для вас незабываемый и познавательный опыт знакомства с Японией и вдохновить на новые открытия!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Д
Дмитрий
28 окт 2025
Горячо рекомендую Артура в качестве сопровождающего в путешествиях по региону Кансай! Человек с широким кругозором и нетривиальным жизненным путем, а это неотъемлемый атрибут хорошего собеседника. Нам было с ним очень
читать дальше

комфортно и интересно. И вообще он здорово помог с посещением мест, в которые мы самостоятельно вряд ли попали, за что ему огромное спасибо! Сам остров Наосима очень зацепил и мы планируем приехать сюда на несколько дней. Надеюсь, еще встретимся и не раз!

Входит в следующие категории Осаки

Похожие экскурсии из Осаки

Познакомиться с Осакой
На машине
8 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Познакомиться с Осакой
Это город развлечений, добрых людей и вкусной еды
Начало: У вашего отеля
16 ноя в 09:30
17 ноя в 09:00
$650 за всё до 5 чел.
Осака - традиции и современность
Пешая
8 часов
17 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Осака - традиции и современность
Приглашаем на индивидуальную экскурсию по Осаке, где вы посетите культовый замок и насладитесь видами с Умеда Скай Билдинг
5 дек в 08:00
7 дек в 08:00
$425 за всё до 6 чел.
Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму
12 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму
Откройте для себя удивительное путешествие из Осаки в Хиросиму и на Миядзиму. История, культура и природа ждут вас в этом уникальном туре
24 ноя в 08:30
25 ноя в 08:30
$549 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Осаке. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Осаке