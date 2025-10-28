Наосима — остров, где музеи встроены в ландшафт, где искусство живёт в домах, на пляже, в тишине. Мы будем перемещаться на велосипедах, чувствуя свободу, изучать знаковые арт-пространства и уединённые уголки, где красота говорит без слов. Этот маршрут — для тех, кто ищет глубину, вдохновение и внимание к моменту.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

за 1–3 человек или $159 за человека, если вас больше

от $599 за 1–3 человек или $159 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Утренний выезд из Осаки . Я встречаю вас в отеле, мы едем на синкансэн до Окаямы. Оттуда добираемся до порта: автобусом, поездом или такси. На пароме отправляемся к Наосиме

. Я встречаю вас в отеле, мы едем на синкансэн до Окаямы. Оттуда добираемся до порта: автобусом, поездом или такси. На пароме отправляемся к Наосиме Велопрогулка от порта Мияноура . Берём велосипеды и едем исследовать остров. Здесь всё — про пространство, ветер и тишину, которую не хочется нарушать

. Берём велосипеды и едем исследовать остров. Здесь всё — про пространство, ветер и тишину, которую не хочется нарушать Chichu Art Museum . Музей, встроенный в землю. Свет, бетон, воздух. Один из ключевых музеев острова — и особенное переживание

. Музей, встроенный в землю. Свет, бетон, воздух. Один из ключевых музеев острова — и особенное переживание Benesse House Museum . Искусство растворяется в природе: вы увидите инсталляции не только в залах, но и под открытым небом, на фоне моря и камней

. Искусство растворяется в природе: вы увидите инсталляции не только в залах, но и под открытым небом, на фоне моря и камней Дополнительный музей . Если останется время и силы — заедем в Lee Ufan Museum или к одной из инсталляций под открытым небом

. Если останется время и силы — заедем в Lee Ufan Museum или к одной из инсталляций под открытым небом Обед с видом на море в кафе при Benesse House — эстетика, свежие продукты и тишина. Продолжение путешествия без пафоса, но с вниманием к деталям

в кафе при Benesse House — эстетика, свежие продукты и тишина. Продолжение путешествия без пафоса, но с вниманием к деталям Прогулка по острову . Ищем знаменитые тыквы, смотрим на побережье, заходим в тени деревьев, где прячутся небольшие работы

. Ищем знаменитые тыквы, смотрим на побережье, заходим в тени деревьев, где прячутся небольшие работы Возвращение. Садимся на паром в Окаяму, а синкансэном — обратно в Осаку

Примерный тайминг

7:00–7:30 — выезд из отеля в Осаке, трансфер на станцию

8:00–8:30 — синкансэн до Окаямы, до порта на автобусе или такси

9:30 — паром на Наосиму

10:00 — прибытие на остров, аренда велосипедов

10:00–13:00 — велопрогулка и посещение музеев

13:00–14:00 — обед с видом на море

14:00–17:00 — дополнительные музеи, прогулка по арт-объектам

17:30 — паром, переезд в Окаяму

20:00–21:00 — возвращение в Осаку

Точное время посещения музеев зависит от входных слотов. Программа может немного меняться по ходу дня.

Кому подойдёт экскурсия

Кто ждёт от путешествия большего, чем просто красивые виды. Кто знает, что искусство — это не только музеи, а свет, форма, пауза и внимательный взгляд.

Вам понравится, если вы хотите увидеть работы Тадао Андо, Джеймса Таррелла, Уолтера де Марии в их естественной среде. Ищете вдохновение в тишине, деталях и небанальных маршрутах. Готовы замедлиться и услышать, как говорит пространство.

Не подойдёт тем, кто хочет увидеть «как можно больше за один день». Это маршрут не про количество, а про силу впечатлений.

Организационные детали

Дополнительные расходы: билеты на синкансэн (туда-обратно) для участника и гида — около $45–50 с чел., наземный транспорт в Окаяме (поезд/автобус — около $10 с чел., или такси), обед в кафе на острове — $15–20 с чел. Возможны расходы на третий музей (по желанию)

По запросу могу помочь с подбором размещения в Окаяме или на Наосиме

Рекомендую совместить эту экскурсию с моей программой по Окаяме — так вы увидите ещё одну грань Японии и сэкономите на логистике

Особенности формата