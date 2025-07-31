Мои заказы

Музеи и искусство Осаки

Найдено 3 экскурсии в категории «Музеи» в Осаке на русском языке, цены от $450. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году
Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму
12 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму
Откройте для себя удивительное путешествие из Осаки в Хиросиму и на Миядзиму. История, культура и природа ждут вас в этом уникальном туре
«Вы услышите историю Садако Сасаки с её бумажными журавликами и зайдёте в Музей мира»
28 окт в 08:30
29 окт в 08:30
$549 за всё до 4 чел.
Осака: между веками и небоскрёбами
Пешая
7 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
Осака: между веками и небоскрёбами
Оценить, как в городе переплетаются история и современность
«Исторический музей — реконструкция улицы эпохи Эдо»
3 окт в 10:00
10 окт в 10:00
$450 за всё до 8 чел.
Весь день на Наосиме: современное искусство и велопрогулка по арт-острову
На велосипеде
12 часов
Индивидуальная
до 7 чел.
Весь день на Наосиме: современное искусство и велопрогулка по арт-острову
Из Осаки в другую Японию - без толп и суеты, с ветром, светом и тишиной
«Один из ключевых музеев острова — и особенное переживание»
28 окт в 08:00
29 окт в 08:00
от $599 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    31 июля 2025
    Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму
    Очень рекомендую поездку в Хиросиму и на Миядзиму с Артуром.

    Нам всё очень понравилось: и организация экскурсии, и те места, что
    мы посетили, и познавательный рассказ о них. И самое главное: Артур - интереснейший собеседник, очень приятный человек. С ним было весело и комфортно. Мы как будто встретились с хорошим другом.

  • А
    Артур
    23 июня 2025
    Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму
    Отличная супер экскурсия! Артур очень эрудированный молодой человек с большим опытом в проведении экскурсий. Все хорошо спланировано, продумано и очень
    интересно! Если у вас есть запрос увидеть больше обыденного, - Артур готов вас поддержать и сделать экскурсию мах насыщенной и яркой!
    Япония - это ТОП страна! Артур - это ТОП гид в этой стране!
    Можете доверится этому гиду - он все знает как сделать мах круто!
    P.S. (не верите?, посмотрите на мой опыт экскурсий на Трипстере или оцените сами)))

  • М
    Михаил
    1 мая 2025
    Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму
    Артур проводил нам экскурсию по Хиросиме с посещением острова Мицусима. Отлично организованы все передвижения, вообще без потери времени, Артур очень
    хороший рассказчик, мы узнали очень много интересных фактов как об истории,так и о быте и жизни людей в Японии. Посетили самые красивые места острова, поплавали на катере, попробовали прекрасных устриц, побывали в музее Хиросимы,прокатились на разноцветном трамвае и поужинали вкусным блюдом,которое готовят только в этом регионе. Очень рекомендуем эту экскурсию и Артура!

  • П
    Прасков
    10 апреля 2025
    Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму
    Могу порекомендовать Артура как отличного гида по Японии. Экскурсия из Осаки в Хиросиму занимает весь день, но скучать не пришлось ни минуты. Красивые виды, исторические события, интересный рассказ делают экскурсию незабываемой и наполненной эмоциями!
    Могу порекомендовать Артура как отличного гида по Японии. Экскурсия из Осаки в Хиросиму занимает весь день, но скучать не пришлось ни минуты. Красивые виды, исторические события, интересный рассказ делают экскурсию незабываемой и наполненной эмоциями!
  • В
    Виктор
    5 апреля 2025
    Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму
    Очень интересная и качественная экскурсия. Организовано и продумано все до мелочей. Знаковые места, интересные события, прекрасный ужин. Гид замечательный рассказчик и собеседник.

