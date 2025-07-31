Индивидуальная
до 4 чел.
Из Осаки - в Хиросиму и на Миядзиму
Откройте для себя удивительное путешествие из Осаки в Хиросиму и на Миядзиму. История, культура и природа ждут вас в этом уникальном туре
«Вы услышите историю Садако Сасаки с её бумажными журавликами и зайдёте в Музей мира»
28 окт в 08:30
29 окт в 08:30
$549 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Осака: между веками и небоскрёбами
Оценить, как в городе переплетаются история и современность
«Исторический музей — реконструкция улицы эпохи Эдо»
3 окт в 10:00
10 окт в 10:00
$450 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Весь день на Наосиме: современное искусство и велопрогулка по арт-острову
Из Осаки в другую Японию - без толп и суеты, с ветром, светом и тишиной
«Один из ключевых музеев острова — и особенное переживание»
28 окт в 08:00
29 окт в 08:00
от $599 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья31 июля 2025Очень рекомендую поездку в Хиросиму и на Миядзиму с Артуром.
Нам всё очень понравилось: и организация экскурсии, и те места, что
- ААртур23 июня 2025Отличная супер экскурсия! Артур очень эрудированный молодой человек с большим опытом в проведении экскурсий. Все хорошо спланировано, продумано и очень
- ММихаил1 мая 2025Артур проводил нам экскурсию по Хиросиме с посещением острова Мицусима. Отлично организованы все передвижения, вообще без потери времени, Артур очень
- ППрасков10 апреля 2025Могу порекомендовать Артура как отличного гида по Японии. Экскурсия из Осаки в Хиросиму занимает весь день, но скучать не пришлось ни минуты. Красивые виды, исторические события, интересный рассказ делают экскурсию незабываемой и наполненной эмоциями!
- ВВиктор5 апреля 2025Очень интересная и качественная экскурсия. Организовано и продумано все до мелочей. Знаковые места, интересные события, прекрасный ужин. Гид замечательный рассказчик и собеседник.
