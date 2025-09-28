Индивидуальная
до 6 чел.
Осака - традиции и современность
Приглашаем на индивидуальную экскурсию по Осаке, где вы посетите культовый замок и насладитесь видами с Умеда Скай Билдинг
«Культовый самурайский замок с прекрасными видами»
Завтра в 08:00
7 дек в 08:00
$425 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Химедзи и Кобе за один день - из Осаки
Увидеть замок самураев, японские сады и вечерние огни порта
«10:00–12:00 — замок Химедзи (территория и подъём в донжон)12:00–12:40 — сад Коко-эн13:00–13:40 — переезд в Кобе на поезде13:40–14:40 — кварталы Икута и Чайна-таун15:00–17:00 — набережная и район Харборленд + Mosaic17:00 — завершение программы»
7 дек в 09:00
8 дек в 09:00
$450 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Осаки - в замок Белой цапли
Знакомство с аутентичной достопримечательностью и погружение в спокойный ритм Химэдзи
«Входные билеты не включены в стоимость:— замок Белой цапли 2050 йен с чел»
Завтра в 08:00
7 дек в 08:00
$420 за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнтон28 сентября 2025Отличная организация, Равиль встретил нас прям у вагона поезда, очень комфортная машина, проехали основные интересный нам места за 1 день.
- ООксана27 сентября 2025Экскурсия с Равилем, была для нас с супругом очень комфортной и интересной, потому что мы перемещались на комфортабельном минивене с
- ААлексей8 сентября 2025Равиль прекрасный гид и очень хороший человек. Узнав в ходе экскурсии, что ребенок приболел, и с собой нет нужных лекарств,
- ЕЕлена20 августа 2025Отличная экскурсия, Равиль хороший гид, очень рекомендую.
- ННаталья15 августа 2025Отличная экскурсия, оптимально подобран маршрут для такой жары (август), Равиль ответил на все наши вопросы на разные темы относительно жизни и быта японцев, помог настроить интернет и дал интересные ссылки и рекомендации!
- ДДмитрий2 июля 2025Равиль прекрасный гид и собеседник. Организовал и провел экскурсию по Осаке на автомобиле для нашей группы из 7 человек. Общительный,
- ЕЕлена9 мая 2025Планируя поездку в Японию, взяла 4 экскурсии на Трипстере, поэтому есть с чем и кем сравнить: Равиль-лучший гид, человек с
- РРуслан5 мая 2025Отличная экскурсия! Равиль очень хороший гид, с которым мы провели 4 прекрасных дня а Японии и посмотрели все основные достопримечательности
- ИИрина28 апреля 2025Великолепная экскурсия в Осаке!!! Равиль отличный гид, хороший собеседник и отзывчивый человек- экскурсию построит по вашим запросам и расскажет как
- ММарина17 апреля 2025Хочу поблагодарить Равиля за такую интересную и информативную экскурсию. Экскурсия была насыщенной, посмотрели все что запланировали и даже больше. Узнали
- ННина15 апреля 2025Отличный гид Равиль!
Грамотная речь, знание истории, традиций! Слышал наши пожелания, учитывал их, что очень ценно!
Многое увидели, налюбовались цветущей сакурой!
Понравился синтоисткий храм, много интересного узнали!
Гуляли в выходной, удалось увидеть местных жителей в праздник цветения сакуры, как они соблюдают свои традиции!
Рекомендую!
- ККсения2 апреля 2025Благодарим Равиля за интересную и содержательную экскурсию. За один день мы объяли необъятное и поняли, чем Осака так хороша и любима туристами. Отличная, комфортная и увлекательная экскурсия!
- ДДиана4 декабря 2024Классная экскурсия. Равиль очень хороший гид. Интересно рассказывает, вежливый, пунктуальный. Экскурсия прошла на одном дыхании. Спасибо
- ВВера15 ноября 2024Мы провели замечательный день с Равилем. Отличная машина, подана прямо к гостинице, мы заранее изменили маршрут, и Равиль подстроился под
- IIsita9 ноября 2024Все очень понравилось! Спасибо! Интересно, познавательно!
- ККатерина12 октября 2024Очень приятный гид, у нас был дождь, он нам помог, пошел навстречу, довез нас до дома
Материала много, отвечал на ВСЕ вопросы(их было ОЧЕНЬ много:D)
Дал рекомендации, куда стоит сходить
Ответственный, интересный, мы в восторге 🥰🥰🥰
- ННиколай20 сентября 2024Все понравилось. Спасибо.
