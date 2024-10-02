В Осаке, древней столице страны, удивительным образом переплетаются действительность и богатое историческое наследие.
На экскурсии вы увидите аутентичную архитектуру, насладитесь местными деликатесами и посетите один из красивейших замков Японии. Маршрут экскурсии гибкий, я подстроюсь под ваши запросы и предпочтения.
На экскурсии вы увидите аутентичную архитектуру, насладитесь местными деликатесами и посетите один из красивейших замков Японии. Маршрут экскурсии гибкий, я подстроюсь под ваши запросы и предпочтения.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы посетите:
- Замок Осака. Культовый самурайский замок с прекрасными видами.
- Умеда Скай Билдинг. Знаменитый небоскрёб, с панорамной площадки которого открывается потрясающий вид на город, посадку самолётов и реку Йодо.
- Синсайбаси и Дотонбори. Торговые и развлекательные кварталы. Они знамениты яркими неоновыми вывесками и ресторанами.
На экскурсии вы:
- Увидите город глазами местного жителя.
- Исследуете оживлённые улицы с магазинами и ресторанами.
- Насладитесь местными деликатесами, такими как окономияки и такояки.
- Посетите замок и увидите традиционную сторону города.
- Сделаете фотографии в самых живописных местах Осаки.
Организационные детали
- Программа гибкая и может меняться в зависимости от ваших пожеланий, погоды или часов работы достопримечательностей.
- По желанию мы можем зайти: в один из старейших синтоистских храмов Осаки — Сумиёси-тайся, на вечернее шоу борцов сумо или посетить другие достопримечательности — подробности уточняйте в переписке.
- Рекомендую надеть удобную обувь и одежду — мы будем много ходить пешком.
- Это пешая экскурсия, но по желанию мы можем воспользоваться транспортом: общественный транспорт — от 1000 йен за чел., автомобиль гида — $160.
Дополнительно оплачивается:
- Входные билеты: замок Осака — 600 йен за чел., Умеда Скай Билдинг — 1500 йен за чел., дополнительные локации (по желанию).
- Еда и напитки (по желанию).
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Равиль — ваш гид в Осаке
Провёл экскурсии для 7 туристов
Проживаю в Японии более 10 лет и не перестаю восхищаться её самобытной культурой и традициями. Буду рад поделиться с вами своим опытом и знаниями о Японии! Помогу вам открыть этуЗадать вопрос
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