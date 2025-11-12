На мастер-классе по созданию японского кимоно участники смогут освоить искусство создания традиционной одежды в современной интерпретации.



Используя винтажные шёлковые кимоно, каждый создаст уникальное изделие из двух частей, подходящее для любого типа фигуры. Процесс создания упрощён, что позволяет легко освоить навыки и наслаждаться результатом. Это идеальная возможность приобрести не только уникальную вещь, но и знания о японской культуре

Лучшее время для посещения

Лучшее время для участия в мастер-классе - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода в Токио наиболее комфортная. В летние месяцы, с июня по август, может быть жарко, но занятия проходят в помещении, что делает их удобными. Зимой, с декабря по февраль, прохладно, но это отличное время для уединённого творчества.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.