На мастер-классе по созданию японского кимоно участники смогут освоить искусство создания традиционной одежды в современной интерпретации.
Используя винтажные шёлковые кимоно, каждый создаст уникальное изделие из двух частей, подходящее для любого типа фигуры. Процесс создания упрощён, что позволяет легко освоить навыки и наслаждаться результатом. Это идеальная возможность приобрести не только уникальную вещь, но и знания о японской культуре
5 причин купить этот мастер-класс
- 👘 Уникальный опыт создания кимоно
- 🎨 Работа с винтажными материалами
- 🧵 Простота и доступность процесса
- 🎁 Идеально для подарка
- 📚 Знакомство с японской культурой
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для участия в мастер-классе - с марта по май и с сентября по ноябрь, когда погода в Токио наиболее комфортная. В летние месяцы, с июня по август, может быть жарко, но занятия проходят в помещении, что делает их удобными. Зимой, с декабря по февраль, прохладно, но это отличное время для уединённого творчества.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Токио
Описание мастер-классаЧто вас ждёт? Познакомьтесь с искусством традиционной японской моды в современной и инклюзивной форме на нашем уникальном занятии по созданию кимоно. Используя прекрасно сохранившиеся винтажные кимоно, вы научитесь создавать свое собственное кимоно из двух частей, предназначенное для лёгкого ношения и идеально подходящее для всех типов фигуры. В нашей винтажной коллекции представлены шёлковые кимоно ручной работы в отличном состоянии, демонстрирующие элегантность и мастерство японских традиций. Хотя традиционные кимоно и аксессуары могут стоить дорого, мы стремимся сделать их доступными и недорогими, предлагая вам возможность стать обладателем по-настоящему особенной вещи для себя или в подарок. Упростив конструкцию до двух частей и устранив сложный процесс складывания, мы гарантируем, что каждый сможет с лёгкостью носить эту культовую одежду.
Ежедневно в 10:30, 13:30, 15:00 и 16:30.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги англоговорящего гида
- Кимоно (цены на кимоно с красной биркой)
- Стоимость производственных материалов
Что не входит в цену
- Плата за обновление кимоно
- Покупка японского пояса (оби)
Место начала и завершения?
MR94+4XC Кото, Токио, Япония
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 10:30, 13:30, 15:00 и 16:30.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
