Мои заказы

Эпицентр аниме в Токио: прогулка по Акихабаре

Погрузитесь в аниме-культуру Токио, посетив Акихабару. Узнайте о манге, играх и отаку-культуре в увлекательной прогулке по культовому району
Фанаты аниме и косплея найдут в Акихабаре настоящий рай.

Здесь, в сердце отаку-культуры, можно посетить крупнейшие магазины манги и аниме-атрибутики, испытать удачу в гачапон-автоматах и насладиться атмосферой мэйдо-кафе.

Узнайте о легендарных мангаках
читать дальше

и современных тенденциях индустрии, посетив тематические лавки и гейм-центры.

Эта экскурсия - уникальная возможность погрузиться в мир японских анимешников и косплееров, понять их жизнь и увлечения. Бронируйте и отправляйтесь в путешествие по миру аниме

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎮 Крупнейшие магазины аниме и манги
  • 📸 Фото в пурикура и гачапон-автоматы
  • ☕ Посещение мэйдо-кафе
  • 🎮 Гейм-центры с ретроиграми
  • 📚 История аниме и манги

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Акихабары - весна и осень, когда погода в Токио наиболее комфортная, а туристов меньше. В это время вы сможете насладиться прогулками без жары и толп. Летом район оживает яркими событиями, но стоит учитывать высокие температуры и влажность. Зимой посещение Акихабары также возможно, хотя и менее популярно из-за прохладной погоды. В любое время года вы сможете насладиться атмосферой аниме-культуры в помещении.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Эпицентр аниме в Токио: прогулка по Акихабаре© Ксения
Эпицентр аниме в Токио: прогулка по Акихабаре© Ксения
Эпицентр аниме в Токио: прогулка по Акихабаре© Ксения
Ближайшие даты:
15
ноя17
ноя3
дек6
дек7
дек8
дек9
дек
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Что можно увидеть

  • Акихабара
  • Гейм-центры
  • Мэйдо-кафе
  • Радиорынок

Описание экскурсии

Мы побываем в сердце аниме-культуры и погрузимся в историю Акихабары — от электроники до современного центра отаку-культуры.

Зайдём не только в крупнейшие магазины манги, фигурок и аниме-атрибутики, но и в специализированные лавки для поклонников самых разнообразных направлений и увлечений.

Посетим гейм-центры, где вы оцените классические ретроигры и современные аркады, испытаете удачу в гачапон-автоматах и сделаете памятные фото в фотокабинках пурикура.

Заглянем в культовые магазины электроники и рассмотрим гаджеты на местном радиорынке.

Раскроем секреты создания идеального косплей-образа и посетим магазины, специализирующиеся на косплее.

По желанию — посетим мэйдо-кафе или тематического аниме-кафе.

Во время экскурсии:

  • Вы познакомитесь с историей появления и развития аниме и манги
  • Услышите о легендарных мангаках, которые стояли у истоков современной манги, их жизни и источниках вдохновения
  • Узнаете о современных тенденциях и масштабах этой индустрии
  • А также о том, чем на данный момент живут японские анимешники и косплееры

Организационные детали

  • Могу встретить вас в отеле или другом удобном для вас месте за дополнительную плату — подробности в переписке
  • Дополнительно оплачиваются расходы на еду и развлечения: игровые автоматы (от 100 йен за игру), мэйдо-кафе (от 2000 йен/$14 за чел.)

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции «Акихабара»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения
Ксения — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 78 туристов
Меня зовут Ксения, и вот уже 15 лет Япония — мой дом, и я с любовью и увлечением знакомлю путешественников с её уникальной культурой. С 2018 года провожу авторские экскурсии, на которых раскрываю гостям историю, традиции и особенности повседневной жизни страны.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Петр
Петр
31 авг 2025
Супер! Ксения замечательный гид и человек, очень рекомендую экскурсию, сын любитель аниме был в полном восторге, да и детям подросткам из 90х есть, что посмотреть на радио рынке, вспомнить прошлое, это просто склад сокровищ Японии. А история аниме и история Японии оказались монолитным целым, прочно влившимся в менталитет японцев

Входит в следующие категории Токио

Похожие экскурсии из Токио

Район Янесен - уголок Старого Токио
Пешая
5 часов
8 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Район Янесен - уголок Старого Токио
Исследовать колоритный квартал с традиционной японской атмосферой
11 ноя в 11:00
12 ноя в 11:00
€300 за всё до 5 чел.
Храм Мэйдзи Дзингу - погружение в историю синтоизма
Пешая
1.5 часа
9 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Храм Мэйдзи Дзингу в Токио: история, синтоизм и культурное наследие
Погрузитесь в уникальный мир японской духовности и культуры, посетив величественный храм Мэйдзи Дзингу
Начало: Станция Harajuku
12 ноя в 10:00
17 ноя в 10:00
$49 за человека
Обзорная экскурсия по знаковым местам яркого Токио
Пешая
6 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по знаковым местам яркого Токио
Узнать Токио - старинный и ультрасовременный, удивительный и своеобразный
Начало: На станции Гиндза
14 ноя в 11:00
16 ноя в 11:00
$345 за всё до 5 чел.
У нас ещё много экскурсий в Токио. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Токио