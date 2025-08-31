Фанаты аниме и косплея найдут в Акихабаре настоящий рай.
Здесь, в сердце отаку-культуры, можно посетить крупнейшие магазины манги и аниме-атрибутики, испытать удачу в гачапон-автоматах и насладиться атмосферой мэйдо-кафе.
Узнайте о легендарных мангаках
5 причин купить эту экскурсию
- 🎮 Крупнейшие магазины аниме и манги
- 📸 Фото в пурикура и гачапон-автоматы
- ☕ Посещение мэйдо-кафе
- 🎮 Гейм-центры с ретроиграми
- 📚 История аниме и манги
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Акихабары - весна и осень, когда погода в Токио наиболее комфортная, а туристов меньше. В это время вы сможете насладиться прогулками без жары и толп. Летом район оживает яркими событиями, но стоит учитывать высокие температуры и влажность. Зимой посещение Акихабары также возможно, хотя и менее популярно из-за прохладной погоды. В любое время года вы сможете насладиться атмосферой аниме-культуры в помещении.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Что можно увидеть
- Акихабара
- Гейм-центры
- Мэйдо-кафе
- Радиорынок
Описание экскурсии
Мы побываем в сердце аниме-культуры и погрузимся в историю Акихабары — от электроники до современного центра отаку-культуры.
Зайдём не только в крупнейшие магазины манги, фигурок и аниме-атрибутики, но и в специализированные лавки для поклонников самых разнообразных направлений и увлечений.
Посетим гейм-центры, где вы оцените классические ретроигры и современные аркады, испытаете удачу в гачапон-автоматах и сделаете памятные фото в фотокабинках пурикура.
Заглянем в культовые магазины электроники и рассмотрим гаджеты на местном радиорынке.
Раскроем секреты создания идеального косплей-образа и посетим магазины, специализирующиеся на косплее.
По желанию — посетим мэйдо-кафе или тематического аниме-кафе.
Во время экскурсии:
- Вы познакомитесь с историей появления и развития аниме и манги
- Услышите о легендарных мангаках, которые стояли у истоков современной манги, их жизни и источниках вдохновения
- Узнаете о современных тенденциях и масштабах этой индустрии
- А также о том, чем на данный момент живут японские анимешники и косплееры
Организационные детали
- Могу встретить вас в отеле или другом удобном для вас месте за дополнительную плату — подробности в переписке
- Дополнительно оплачиваются расходы на еду и развлечения: игровые автоматы (от 100 йен за игру), мэйдо-кафе (от 2000 йен/$14 за чел.)
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции «Акихабара»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 34% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ксения — ваш гид в Токио
Провела экскурсии для 78 туристов
Меня зовут Ксения, и вот уже 15 лет Япония — мой дом, и я с любовью и увлечением знакомлю путешественников с её уникальной культурой. С 2018 года провожу авторские экскурсии, на которых раскрываю гостям историю, традиции и особенности повседневной жизни страны.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Петр
31 авг 2025
Супер! Ксения замечательный гид и человек, очень рекомендую экскурсию, сын любитель аниме был в полном восторге, да и детям подросткам из 90х есть, что посмотреть на радио рынке, вспомнить прошлое, это просто склад сокровищ Японии. А история аниме и история Японии оказались монолитным целым, прочно влившимся в менталитет японцев
